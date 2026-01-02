भारत में धूम मचाने आ रहे ये ओप्पो फोन, 8 जनवरी को लॉन्च, 200MP कैमरे से मिलेगी DSLR जैसी क्वालिटी

संक्षेप: OPPO Reno 15 Series: ओप्पो इंडिया 8 जनवरी 2026 को Reno 15 सीरीज लॉन्च करेगा, जिसमें अपने सेगमेंट का सबसे एडवांस्ड इमेजिंग सिस्टम पेश किया जाएगा। यात्रियों और फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए बनाई गई ओप्पो रेनो 15 सीरीज पावरफुल हार्डवेयर और ओप्पो की प्योरटोन टेक्नोलॉजी को AI फीचर्स के साथ जोड़ती है।

OPPO Reno 15 Series: ओप्पो इंडिया 8 जनवरी 2026 को Reno 15 सीरीज लॉन्च करेगा, जिसमें अपने सेगमेंट का सबसे एडवांस्ड इमेजिंग सिस्टम पेश किया जाएगा। खासतौर से यात्रियों और फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए बनाई गई ओप्पो रेनो 15 सीरीज पावरफुल हार्डवेयर और ओप्पो की प्योरटोन टेक्नोलॉजी को AI फीचर्स के साथ जोड़ती है। इसके कैमरे में कई एडवांस्ड फीचर्स दिए गए हैं, जिनके बारे में खुद कंपनी ने जानकारी दी है। चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर...

फोन में 200 मेगापिक्सेल कैमरा ओप्पो रेनो 15 प्रो 5G और ओप्पो रेनो 15 प्रो मिनी 5G में 200 मेगापिक्सेल अल्ट्रा-क्लियर मेन कैमरा है, जिसे ट्रैवल फोटोग्राफी के कई तरह के सीन को हैंडल करने के लिए डिजाइन किया गया है। हाई-रिजॉल्यूशन सेंसर हर शॉट में शानदार डिटेल कैप्चर करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि इमेज बाद में क्रॉप या रीफ्रेम करने पर भी साफ रहें।

इसमें 50 मेगापिक्सेल टेलोफोटो पोर्ट्रेट कैमरा मेन कैमरे के साथ एक 50 मेगापिक्सेल 3.5× टेलीफोटो पोर्ट्रेट कैमरा भी है, जो क्लासिक 85 एमएम पोर्ट्रेट फोकल लेंथ के करीब है। यह लेंस नेचुरल पर्सपेक्टिव के साथ पोर्ट्रेट देता है, जिसमें सब्जेक्ट और बैकग्राउंड दोनों साफ और अच्छी तरह से डिफाइन होते हैं। टेलीफोटो कम्प्रेशन इफेक्ट बैकग्राउंड को धीरे-धीरे पास लाता है, जिससे एक ज्यादा इमर्सिव फ्रेम बनता है, जबकि चेहरे के हाव-भाव और इमोशन ज्यादा असरदार तरीके से उभरकर सामने आते हैं। असली 3.5× ऑप्टिकल जूम के साथ, यह टाइट फ्रेम वाले पोर्ट्रेट और दूर से कैप्चर किए गए सब्जेक्ट के लिए भी उतना ही अच्छा काम करता है, बिना किसी डिस्टॉर्शन के क्लैरिटी बनाए रखता है।

इसमें 50 मेगापिक्सेल अल्ट्रा-वाइड कैमरा भी इसमें 100° फील्ड ऑफ व्यू वाला 50 मेगापिक्सेल अल्ट्रा-वाइड कैमरा भी है, जिससे यूजर्स एक जैसे कलर, एक्सपोजर और डिटेल के साथ बड़ी जगहों की तस्वीरें ले सकते हैं। इसके अलावा, ग्रुप शॉट्स और सेल्फी के लिए, ओप्पो का गोल्डन अल्ट्रा-वाइड पोर्ट्रेट पर्सपेक्टिव रोजाना शूटिंग की दूरी पर भी चेहरे के अनुपात को नैचुरल रखने में मदद करता है। ग्रुप सेल्फी लेते समय, अल्ट्रा-क्लियर ग्रुप फोटो फीचर हर चेहरे को अलग-अलग प्रोसेस करता है, यह सुनिश्चित करता है कि हर कोई शार्प और एक जैसी रोशनी में दिखे - भले ही लोग फ्रेम में अलग-अलग डेप्थ पर हों।

प्योरटोन टेक्नोलॉजी ओप्पो रेनो 15 सीरीज पर पोर्ट्रेट शॉट क्लियर और वाइब्रेंट लुक देते हैं। ओप्पो की PureTone टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा अलग करने के बजाय आस-पास के माहौल को ध्यान में रखती है। ज्यादा स्मूथिंग या रीटचिंग के बजाय, यह हल्के से लाइट, डिटेल और टेक्सचर को बैलेंस करती है, ताकि पोर्ट्रेट रिफाइंड दिखें और असली भी लगें।

भारतीय स्किन टोन को भी उतनी ही सावधानी से हैंडल किया जाता है। कैमरा अलग-अलग तरह के कलर और लाइटिंग कंडीशन के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है, जिससे पोर्ट्रेट एक जैसे दिखते हैं, चाहे वे दिन की रोशनी में बाहर लिए गए हों या घर के अंदर मिली-जुली लाइटिंग में।

AI Editor 3.0 ओप्पो रेनो 15 सीरीज AI एडिटर 3.0 पेश करती है, जो ओप्पो के AI क्रिएटिव टूल्स को और बढ़ाता है। इसका एक खास फीचर है AI पोर्ट्रेट ग्लो, जो सीन को एनालाइज करता है और उसके हिसाब से लाइटिंग एडजस्ट करता है। चाहे फोटो कम रोशनी में ली गई हो, तेज बैकलाइट में, या असमान लाइटिंग में, फोन आसान इनपुट के साथ सबसे सही लाइटिंग स्टाइल, जैसे नेचुरल लाइट, फ्लैश लाइट, रिम लाइट, या स्टूडियो लाइट अप्लाई करता है। AI मोशन फोटो स्लो-मो टूल मोशन शॉट्स को मोशन फोटो में बदल देता है ताकि उन्हें साफ किया जा सके, जिससे यूजर्स कैप्चर किए गए पलों को बाद में बेहतर बना सकते हैं।

कैमरे में पॉपाआउट फीचर भी ज्यादा मजेदार क्रिएटिविटी के लिए, पॉपआउट जैसे फीचर्स यूजर्स को कई फोटो या मोशन शॉट्स को डायनामिक कंपोजिशन में मिलाने की सुविधा देते हैं, जहां सब्जेक्ट फ्रेम से बाहर निकलते हुए दिखते हैं, जिससे ऐसे विजुअल्स बनते हैं जो एक्सप्रेसिव लगते हैं और शेयर करने के लिए तैयार होते हैं। चाहे वह कोई इंसान हो, कोई पोज हो, या मोशन में कोई पल हो, पॉपआउट डेप्थ और डाइमेंशन का एक मजबूत एहसास जोड़ता है, जिससे आम फोटो स्क्रॉल रोकने वाले विजुअल्स में बदल जाती हैं जो क्रिएटिव, मजेदार दिखती हैं और किसी थर्ड-पार्टी एडिटिंग ऐप की जरूरत के बिना सोशल शेयरिंग के लिए तैयार होती हैं।

सिनेमैटिक 4K वीडियो जो क्रिएटर्स चलते-फिरते शूट करते हैं, उनके लिए ओप्पो रेनो 15 प्रो 5G और ओप्पो रेनो 15 प्रो मिनी 5G फ्रंट, मेन, अल्ट्रा-वाइड और टेलीफोटो कैमरों पर 60fps तक 4K एचडीआर वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करते हैं। एचडीआर रिकॉर्डिंग हाइलाइट्स और शैडो दोनों में डिटेल बनाए रखती है, जिससे अलग-अलग लाइटिंग कंडीशन में नेचुरल कलर्स और बैलेंस्ड कंट्रास्ट वाला फुटेज मिलता है।

सभी फोकल लेंथ पर 4K 60fps एचडीआर के साथ, रेनो 15 प्रो सीरीज क्रिएटर्स को ज्यादा क्रिएटिव और एडिटिंग फ्लेक्सिबिलिटी देती है। क्रिएटर्स वाइड शॉट्स और क्लोज-अप के बीच आसानी से स्विच कर सकते हैं या एक ही पल में कई एंगल कैप्चर कर सकते हैं, जिसमें लगातार रिजॉल्यूशन, फ्रेम रेट और डायनामिक रेंज मिलती है।

प्रो मॉडल में वीडियो को पीछे के मेन कैमरे पर डुअल कन्वर्जन गेन (DCG) वीडियो सिस्टम से और बेहतर बनाया गया है। सिंगल-फ्रेम डुअल-गेन तरीके का इस्तेमाल करके, यह डायनामिक रेंज और कम रोशनी में क्लैरिटी को बेहतर बनाता है, साथ ही स्किन टोन को स्टेबल रखता है और एक्सपोजर ट्रांजिशन को स्मूथ बनाता है, जिससे मुश्किल लाइटिंग में भी ज्यादा साफ फुटेज मिलती है।

चलते-फिरते अल्ट्रा-स्टेडी वीडियोग्राफी एक बेहतर अल्ट्रा-स्टेडी वीडियो सिस्टम चलते समय या हिलते-डुलते हुए शूटिंग करते समय फुटेज को स्टेबल रखने में मदद करता है। सभी कैमरे EIS 2.0 स्टेबिलाइजेशन को सपोर्ट करते हैं, जिसमें मेन और टेलीफोटो कैमरों पर ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन है ताकि हाथ में पकड़कर या चलते समय रिकॉर्डिंग करते समय झटकों को कम किया जा सके।

क्रिएटर्स रिकॉर्डिंग करते समय फ्रंट और रियर कैमरों के बीच आसानी से स्विच कर सकते हैं, और दोनों पर लगातार ऑप्टिमाइजेशन लागू होता है ताकि एक्सपोजर और कलर शिफ्ट कम से कम हों। 0.6× अल्ट्रा-वाइड फ्रंट कैमरा, जिसे गोल्डन फोकल-लेंथ पर्सपेक्टिव के साथ ट्यून किया गया है, चेहरों को नेचुरल रखते हुए सीन का ज्यादा हिस्सा कैप्चर करता है। एडवांस्ड एल्गोरिदम कम रोशनी में क्लैरिटी बढ़ाते हैं, बैकलाइट वाले सीन को बैलेंस करते हैं, और स्किन टोन को स्टेबल रखते हैं - जो व्लॉग और लोगों पर फोकस वाले वीडियो के लिए एकदम सही है।

इसके अलावा, डुअल-व्यू वीडियो जैसे फीचर्स फ्लेक्सिबल स्प्लिट-स्क्रीन लेआउट के साथ एक ही समय में आगे और पीछे की रिकॉर्डिंग करने में मदद करते हैं, जबकि मल्टी-आउटपुट कैप्चर से वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान बिना किसी रुकावट के फोटो या मोशन शॉट लिए जा सकते हैं।