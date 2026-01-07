200MP कैमरा, 6200mAh बैटरी वाले Oppo Reno 15 सीरीज के सभी फोन्स की कीमत Leak, कल है लॉन्च

संक्षेप: Oppo Reno 15 सीरीज भारत में 8 जनवरी 2026 को लॉन्च होगी। अब लॉन्च से पहले की फोन की कीमत लीक हो गयी है। फोन में 200MP ट्रिपल कैमरा, 6200mAh बैटरी, MediaTek Dimensity 8450 चिपसेट और ColorOS 16।

Jan 07, 2026 02:28 pm IST

Oppo Reno 15, Reno 15 Pro और Reno 15 Pro Mini भारत में 8 जनवरी को दोपहर 12 बजे लॉन्च होंगे। ये हैंडसेट Flipkart और Amazon पर सेल के लिए उपलब्ध होंगे। लॉन्च से पहले ही इन तीनों फोनों की कीमतें और स्टोरेज ऑप्शन ऑनलाइन लीक हो गए हैं। इसके अलावा, कंपनी ने Oppo Reno 15 सीरीज के भारतीय वेरिएंट की बैटरी क्षमता और चिपसेट के बारे में भी जानकारी दी है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस बार Reno लाइनअप में एक छोटा लेकिन पावरफुल मॉडल Reno 15 Pro Mini भी शामिल है, जो कंपनी के पारंपरिक बड़े फोन के मुकाबले कॉम्पैक्ट आकार में विस्तृत फीचर्स देगा। इस फोन में 200MP मुख्य कैमरा के साथ 50MP अल्ट्रा-वाइड और 50MP टेलीफोटो लेंस की ट्रिपल सेटअप है, जो फोटोग्राफी अनुभव को बेहतर बनाता है।

Oppo Reno 15 सीरीज की भारत में कीमत (लीक) टिपस्टर अभिषेक यादव (@yabhishekhd) ने Oppo Reno 15 सीरीज के तीन फोनों की कीमतों और स्टोरेज ऑप्शन को लीक किया है। Reno 15 के 8GB RAM + 256GB स्टोरेज के बेस वेरिएंट की कीमत 45,999 रुपये, 12GB RAM + 256GB स्टोरेज वाले मॉडल की कीमत 48,999 रुपये हो सकती है। सबसे प्रीमियम ऑप्शन जिसमें 12GB रैम और 512GB स्टोरेज है, उसकी कीमत 53,999 रुपये है।

वहीं, Oppo Reno 15 Pro Mini की भारत में संभावित कीमत 12GB RAM + 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट के लिए 59,999 रुपये और 12GB RAM + 512GB स्टोरेज वाले वेरिएंट के लिए 64,999 रुपये हो सकती है। वहीं, Reno 15 Pro के समान स्टोरेज विकल्पों के लिए क्रमशः 67,999 रुपये और 72,999 रुपये की कीमत पर लॉन्च होने की उम्मीद है।

Oppo Reno 15 सीरीज के फीचर्स Oppo Reno 15 सीरीज को डिज़ाइन, कैमरा और परफॉर्मेंस के मामले में एक बेहतरीन प्रीमियम स्मार्टफोन लाइन-अप के रूप में पेश किया जा रहा है। इस सीरीज में Reno 15, Reno 15 Pro और Reno 15 Pro Mini शामिल होंगे, जिनमें से Pro और Pro Mini मॉडल विशेष रूप से हाई-एंड इमेजिंग और पॉवरफुल हार्डवेयर के लिए तैयार हैं। सभी फोन में AMOLED डिस्प्ले के साथ 120Hz तक रिफ्रेश रेट, शानदार कलर और तीव्र प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी; खासकर Pro और Pro Mini में 3,600 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस का सपोर्ट है, जो तेज़ धूप में भी स्पष्ट दृश्य अनुभव देगा।

कैमरा के मामले में सीरीज का सबसे बड़ा आकर्षण 200MP का प्राइमरी सेंसर है, जिसे 50MP अल्ट्रा-वाइड और 50MP टेलीफोटो लेंस के साथ जोड़ा गया है, जिससे फोटोग्राफी का अनुभव पेशेवर स्तर तक पहुँचता है और 3.5× ऑप्टिकल ज़ूम जैसी क्षमताएँ भी मिलती हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए 4K HDR तक का सपोर्ट भी दिया गया है।