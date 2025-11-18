200MP के मेन कैमरा वाले दो नए स्मार्टफोन, बैटरी 6500mAh तक की, प्रोसेसर और डिस्प्ले भी धांसू
संक्षेप: ओप्पो ने अपनी Reno 15 सीरीज को लॉन्च कर दिया है। कंपनी के ये नए फोन 200 मेगापिक्सल के मेन और 50 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरा से लैस हैं। इनमें 6500mAh तक की बैटरी दी गई है। फोन्स का डिस्प्ले 120Hz का है।
सम्बंधित सुझावऔर मोबाइल देखें
ओप्पो ने अपनी Reno 15 सीरीज को लॉन्च कर दिया है। कंपनी की इस सीरीज में दो फोन- Oppo Reno 15 और Oppo Reno 15 Pro शामिल हैं। इन फोन की एंट्री अभी चीन में हुई है। सीरीज का बेस वेरिएंट 16जीबी तक की रैम और 1टीबी तक के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में आता है। इसकी शुरुआती कीमत 2999 युआन (करीब 37 हजार रुपये) है। सीरीज का प्रो वेरिएंट भी 16जीबी तक की रैम और 1टीबी तक के इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। इसकी शुरुआती कीमत चीन में 3699 युआन (करीब 46 हजार रुपये) है।
सम्बंधित सुझावऔर मोबाइल देखें
रेनो 15 स्टारलाइट बो, ऑरोरा ब्लू, कैनीली ब्राउन और स्टारलाइट बो सॉन्ग यूकी कलर ऑप्शन में आता है। जबकि, रेनो 15 प्रो स्टारलाइट बो, हनी गोल्ड और कैनीली ब्राउन में लॉन्च हुआ है। इन दोनों फोन की सेल चीन में 21 नवंबर को शुरू होगी।
रेनो 15 सीरीज के फीचर और स्पेसिफिकेशन
सीरीज के प्रो वेरिएंट में आपको 6.78 इंच का फुल एचडी+ डिस्प्ले मिलेगा। यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इस फ्लेक्सिबल एमोलेड डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस लेवल 1800 निट्स तक का है। सीरीज के बेस वेरिएंट में कंपनी 6.32 इंच का फुल एचडी+ फ्लेक्सिबल एमोलेड डिस्प्ले ऑफर कर रही है। यह भी 120Hz के रिफ्रेश रेट और 1800 निट्स के पीक ब्राइटनेस लेवल के साथ आता है।
रेनो 15 सीरीज के फोन 16जीबी तक की LPDDR5x रैम और 1टीबी तक के UFS 3.1 स्टोरेज के साथ आते हैं। प्रोसेसर के तौर पर कंपनी इनमें डाइमेंसिटी 8450 चिपसेट दे रही है। फोटोग्राफी के लिए इन फोन में एलईडी फ्लैश के साथ तीन कैमरे दिए गए हैं। इनमें 200 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरा के साथ एक 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल कैमरा और एक 50 मेगापिक्सल का टेलिफोटो सेंसर शामिल है। वहीं, सेल्फी के लिए इनमें 50 मेगापिक्सल का ऑटोफोकस फ्रंट कैमरा दिया गया है।
बैटरी की बात करें, तो रेनो 15 प्रो में 6500mAh और रेनो 15 में 6200mAh की बैटरी दी गई है। दोनों फोन 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। प्रो मॉडल में कंपनी 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग भी दे रही है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए इन फोन में इन-डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।