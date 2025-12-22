Hindustan Hindi News
200MP रियर, 50MP फ्रंट कैमरा, पावरफुल बैटरी के साथ आ रहे OPPO Reno 15 Series के तगड़े फोन्स, DSLR की करेंगे छुट्टी

संक्षेप:

OPPO Reno 15 सीरीज जल्द भारत में लॉन्च होने वाली है, इस सीरीज के तहत कंपनी चार फोन पेश करेगी। यह सीरीज़ 200MP कैमरा, Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर, AMOLED डिस्प्ले और 6500mAh बैटरी के साथ आएगी।

Dec 22, 2025 11:35 am IST
OPPO अपने Reno 15 Series को भारत में लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, और आने वाले महीनों में यह सीरीज भारतीय स्मार्टफोन बाजार में दस्तक देने वाली है। ओप्पो चीन में पहले ही इस सीरीज को पेश किया जा चुका है, जिसमें Reno 15 और Reno 15 Pro जैसे शक्तिशाली स्मार्टफोन शामिल हैं, और अब कंपनी ने भारत में “coming soon” का टीज़र जारी कर दिया है, जिससे यह साफ़ हो गया है कि OPPO Reno 15 Series इंडिया लॉन्च के लिए तैयार है। लीक रिपोर्ट्स और टेक टिप्स के मुताबिक OPPO Reno 15 Series को मिड जनवरी या फरवरी 2026 के बीच भारत में लॉन्च किया जा सकता है। Reno 15 सीरीज के फोन्स की कीमत लगभग 43,000 रुपये के आसपास होगी, जिससे यह सीरीज मिड-टू-हाई रेंज सेगमेंट में बन सकती है।

OPPO Reno 15 Series के संभावित स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स

OPPO Reno 15 सीरीज के ग्लोबल मॉडल में MediaTek Dimensity 8450 चिपसेट दिया गया है, जो AI के साथ आएंगे। यह प्रोसेसर गेमिंग, मल्टीटास्किंग और हाई-लाइट ऐप्स को बिना लैग के चलाता है, साथ ही ColorOS 16 के साथ सिस्टम स्मूदनेस भी बढ़ाता है। Reno 15 Series के मॉडलों में AMOLED डिस्प्ले की उम्मीद है, जिसमें 1.5K रेज़ोल्यूशन और 120Hz रिफ़्रेश रेट का सपोर्ट मिलेगा। डिज़ाइन की बात करें तो Reno सीरीज़ हमेशा से स्लिक, प्रीमियम और थिन प्रोफ़ाइल के लिए जानी जाती है।

OPPO अपने Reno सीरीज को हमेशा कैमरा-केंद्रित बनाता रहा है, और Reno 15 Series भी इसी ट्रेंड को जारी रखता है। ग्लोबल वेरिएंट में 200MP मुख्य कैमरा, 50MP Telephoto Periscope लेंस और 50MP Ultra-Wide कैमरा दिया गया है जो एक ट्रिपल सेटअप के रूप में शानदार फोटोग्राफी अनुभव प्रदान करता है। इसके अलावा दोनों मॉडल में 50MP फ्रंट कैमरा होने की भी जानकारी है, जिससे सेल्फी और वीडियो कॉलिंग क्वालिटी भी प्रीमियम स्तर की होगी।

Reno 15 मॉडल में लगभग 6200mAh बैटरी है, जबकि Pro वेरिएंट में 6500mAh बैटरी दी गई है। दोनों ही मॉडलों में 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलेगा। OPPO Reno 15 Series में लेटेस्ट कनेक्टिविटी फीचर्स भी मिलने की उम्मीद है जैसे Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC और IP66/68/69 रेटिंग (प्रोटेक्शन)। सॉफ्टवेयर की बात करें तो ColorOS 16 (Android 16 बेस्ड) यूजर इंटरफेस मिलेगा, जिससे UI और अनुभव और बेहतर होता है।

Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta
दिल्ली की रहने वाली हिमानी गुप्ता को मीडिया में करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है। लाइव हिन्दुस्तान में हिमानी बतौर डिप्टी कॉन्टेंट प्रोड्यूसर गैजेट्स सेक्शन में काम कर रही हैं। इससे पहले, उन्होंने नेटवर्क-18 समेत कई दूसरे संस्थानों में काम किया है। हिमानी ने महाराजा अग्रसेन और इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। खाली समय में कुकिंग और फिल्में देखना पसंद है। हर दिन कुछ नया सीखते रहने की कोशिश जारी है। और पढ़ें
