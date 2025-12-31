Hindustan Hindi News
200MP कैमरा और 12GB रैम, धूम मचाने आए ओप्पो के तीन फोन, बैटरी भी दमदार

200MP कैमरा और 12GB रैम, धूम मचाने आए ओप्पो के तीन फोन, बैटरी भी दमदार

संक्षेप:

OPPO ने ताइवान में अपने तीन स्मार्टफोन OPPO Reno 15 Pro Max, Reno 15 और Reno 15 Pro को लॉन्च किया है। Reno 15 सीरीज के स्मार्टफोन में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली एमोलेड डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा और ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है।

Dec 31, 2025 05:28 pm IST
OPPO Reno 15 Series launched: ओप्पो ने अब OPPO Reno 15 Series के साथ अपनी स्मार्टफोन लाइनअप का विस्तार कर दिया है। दरअसल, ओप्पो ने ताइवान में अपने तीन स्मार्टफोन OPPO Reno 15 Pro Max, Reno 15 और Reno 15 Pro को लॉन्च किया है। Reno 15 सीरीज के स्मार्टफोन में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली एमोलेड डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा और ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है। OPPO Reno 15 Pro Max इस लाइनअप का सबसे प्रीमियम मॉडल है, और दोनों प्रो मॉडल में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 8450 चिपसेट है। इसके उलट, OPPO Reno 15 में स्नैपड्रैगन 7 जेन 4 प्रोसेसर है। ये तीनों फोन धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP69 रेटिंग के साथ आते हैं और ये एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड कलरओएस 16 पर चलते हैं। कितनी है कीमत और इन फोन में क्या-क्या खास मिलता है, चलिए बताते हैं...

इतनी है अलग-अलग मॉडल की कीमत

टॉप-एंड मॉडल OPPO Reno 15 Pro Max की कीमत 12GB रैम + 512GB स्टोरेज मॉडल के लिए TWD 24,990 (लगभग 71,000 रुपये) है। यह ट्वाइलाइट गोल्ड और डेजर्ट ब्राउन शेड्स में मिलता है। दूसरी ओर, OPPO Reno 15 Pro की कीमत TWD 20,990 (लगभग 60,000 रुपये) है। यह ऑरोरा ब्लू और डेजर्ट ब्लू शेड्स में उपलब्ध है।

आखिर में, स्टैंडर्ड OPPO Reno 15 की कीमत 12GB + 256GB मॉडल के लिए TWD 17,990 (लगभग 51,000 रुपये) है। इसके, 512GB स्टोरेज मॉडल की कीमत TWD 19,990 (लगभग 55,000 रुपये) है। इसे ऑरोरा व्हाइट और स्काई ब्लू शेड्स में लॉन्च किया गया है।

ये भी पढ़ें:OFFER: पुरानी कीमत में मिल रहा ज्यादा डेटा, लिस्ट में 365 दिन वाला प्लान भी
ये भी पढ़ें:पानी में डूबने पर भी खराब नहीं होगा यह फोन, लुक iPhone जैसा, बैटरी 10080mAh की

चलिए अब एक नजर डालते हैं इनकी खासियत पर

Oppo Reno 15 Pro Max

OPPO Reno 15 Pro Max की खासियत

ओप्पो रेनो 15 प्रो मैक्स फोन एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड कलरओएस 16 पर चलता है, इसमें 6.78-इंच का एमोलेड फुल एचडी प्लस डिस्प्ले है जिसमें 450 पीपीआई पिक्सेल डेंसिटी और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है। इसमें मीडियाटेक डाइमेंसिटी 8450 चिपसेट है, जिसे 12GB रैम और 512GB इंटरनल स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है। फोटोग्राफी के लिए, फोन में पीछे की तरफ ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन (OIS) और ऑटोफोकस सपोर्ट वाला 200 मेगापिक्सेल का मेन सेंसर, OIS के साथ 50 मेगापिक्सेल का 3.5x पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस और 50 मेगापिक्सेल का अल्ट्रा-वाइड-एंगल लेंस शामिल है। सेल्फी के लिए, फोन में 50 मेगापिक्सेल का अल्ट्रा-वाइड सेल्फी कैमरा है। फोन में मिलने वाले कनेक्टिविटी ऑप्शन में वाई-फाई 6E, ब्लूटूथ 5.4, एनएफसी, यूएसबी टाइप-सी, जीपीएस, ग्लोनास, बेइदौ, गैलीलियो और क्यूजेडएसएस शामिल हैं। इसमें फेशियल और फिंगरप्रिंट रिकग्निशन दोनों हैं। मैक्स मॉजल में 6500mAh की बैटरी है, जो 80W वायर्ड और 50W वायरलेस फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। यह फोन धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP69 रेटिंग के साथ आता है। 205 ग्राम वजनी इस फोन का डाइमेंशन 161.26x 76.46x7.65 एमएम है।

OPPO Reno 15 Pro और Reno 15 की खासियत

ओप्पो रेनो 15 प्रो और रेनो 15 में भी मैक्स मॉडल जैसा ही सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिलता है। प्रो मॉडल में 6.32-इंच का एमोलेड डिस्प्ले है जिसका रेजोल्यूशन फुल एचडी प्लस, 460 पीपीआई पिक्सेल डेंसिटी और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है। स्टैंडर्ड मॉडल में 6.59-इंच का एमोलेड डिस्प्ले है जिसका रेजोल्यूशन, पिक्सेल डेंसिटी और रिफ्रेश रेट समान है।

ओप्पो रेनो 15 प्रो में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 8450 चिपसेट है, साथ में 12GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज है। स्टैंडर्ड ओप्पो रेनो 15 में स्नैपड्रैगन 7 जेन 4 प्रोसेसर है, जिसमें 12GB रैम और 512GB तक इंटरनल स्टोरेज है।

ओप्पो रेनो 15 प्रो में OIS और ऑटोफोकस के साथ 200 मेगापिक्सेल का मेन सेंसर, OIS के साथ 50 मेगापिक्सेल का 3.5x पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस और 50 मेगापिक्सेल का अल्ट्रा-वाइड-एंगल लेंस है। ओप्पो रेनो 15 के रियर कैमरा यूनिट में OIS के साथ 50 मेगापिक्सेल का मेन कैमरा, 50 मेगापिक्सेल का 3.5x पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस और 8 मेगापिक्सेल का अल्ट्रा-वाइड-एंगल सेंसर है। दोनों फोन में 50 मेगापिक्सेल का फ्रंट-फेसिंग कैमरा है।

दोनों फोन के कनेक्टिविटी ऑप्शन और सेंसर ओप्पो रेनो 15 प्रो मैक्स जैसे ही हैं। ओप्पो रेनो 15 प्रो में 6200mAh की बैटरी है और यह 80W वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। ओप्पो रेनो 15 में 6500mAh की बैटरी है और इसमें भी 80W वायर्ड फास्ट चार्जिंग है। दोनों मॉडल डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस के लिए IP69 रेटेड हैं। ओप्पो रेनो 15 प्रो का साइज 151.21x72.42x7.99 एमएम है और इसका वजन लगभग 188 ग्राम है। वैनिला मॉडल का साइज 158x74.83x7.77 एमएम है और इसका वजन 197 ग्राम है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
