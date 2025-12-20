Hindustan Hindi News
गीकबेंच पर दिखे ओप्पो के दो नए फोन, लॉन्च से पहले सामने आई बड़ी जानकारी, मिलेंगे धांसू फीचर

गीकबेंच पर दिखे ओप्पो के दो नए फोन, लॉन्च से पहले सामने आई बड़ी जानकारी, मिलेंगे धांसू फीचर

संक्षेप:

इन अपकमिंग फोन के बारे में नई लीक आई है, जिसमें नई सीरीज के प्रो और प्रो मैक्स मॉडल के बारे में बड़ी जानकारी दी गई है। कंपनी के ये फोन गीकबेंच पर लिस्ट हुए हैं। फोन 12जीबी रैम और ऐंड्रॉयड 16 के साथ आएंगे।

Dec 20, 2025 03:25 pm IST
ओप्पो 15 सीरीज के फोन बीते कुछ दिनों से काफी चर्चा में हैं। कंपनी की इस अपकमिंग सीरीज में Reno 15 Mini, Reno 15, Reno 15F (4G और 5G), Reno 15 Pro और Reno 15 Pro Max जैसे डिवाइस शामिल होंगे। इन अपकमिंग फोन के बारे में नई लीक आई है, जिसमें नई सीरीज के प्रो और प्रो मैक्स मॉडल के बारे में बड़ी जानकारी दी गई है। कंपनी के ये फोन गीकबेंच पर लिस्ट हुए हैं। इन फोन का मॉडल नंबर CPH2813 और CPH2811 है। ये अपकमिंग फोन गीकबेंच पर लिस्ट हुए हैं। इस लिस्टिंग में इन फोन के खास फीचर्स के बारे में जानकारी दी गई है।

12जीबी रैम और ऐंड्रॉयड 16

गीकबेंच लिस्टिंग के अनुसार कंपनी के ये दोनों फोन (रेनो 15 प्रो मैक्स और रेनो 15 प्रो) डाइमेंसिटी 8450 चिपसेट से लैस हो सकते हैं। हालांकि, इस लिस्टिंग में चिपसेट का नाम नहीं बताया गया है, लेकिन सीपीयू और जीपीयू डीटेल के अनुसार दोनों फोन में वही प्रोसेसर मिलेगा, जो रेनो 14 प्रो में मिलता है। लिस्टिंग में कहा गया है कि फोन 12जीबी रैम और ऐंड्रॉयड 16 के साथ आएंगे।

जनवरी 2026 में शुरू हो सकती है सेल

गीकबेंच के सिंगल कोर टेस्ट में रेनो 15 प्रो मैक्स को 1596 पॉइंट और मल्टी कोर टेस्ट में 6124 पॉइंट मिले हैं। इसी तरह रेनो 15 प्रो को सिंगल कोर टेस्ट में 1620 पॉइंट और मल्टी कोर टेस्ट में 6140 पॉइंट मिले हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार रेनो 15 सीरीज जनवरी 2026 में अलग-अलग मार्केट्स में सेल के लिए उपलब्ध हो जाएगी।

ये भी पढ़ें:जियो के तीन बेस्ट प्लान, मिलेगा 100GB तक डेटा और ओटीटी, ₹35100 का फायदा

चीन में आते हैं ये रेनो 15 सीरीज के ये फोन

चीन में कंपनी की 15 सीरीज में तीन फोन- रेनो 15c, रेनो 15 और रेनो 15 प्रो शामिल हैं। रेनो 15c 6.59 इंच के डिस्प्ले और स्नैपड्रैगन 7 जेन 4 प्रोसेसर से लैस है। रेनो 15 और 15 प्रो की बात करें, तो ये फोन डाइमेंसिटी 8450 चिपसेट के साथ आते हैं। रेनो 15 का डिस्प्ले 6.32 इंच और रेनो 15 प्रो का डिस्प्ले 6.78 इंच का है। ओप्पो के ये तीनों फोन 50 मेगापिक्सल के फ्रंट कैमरा से लैस है। तीनो का मेन कैमरा भी 50 मेगापिक्सल का है। इन फोन में कंपनी 6200mAh से 6500mAh तक की बैटरी दे रही है।

