oppo reno 15 pro max price in india and key specs leaked

खुल गया राज, भारत में इतनी होगी ओप्पो रेनो 15 प्रो मैक्स की कीमत, मिलेगा 200MP कैमरा

Oppo Reno 15 Pro Max Price in India Leaked: एक टिप्स्टर ने कथित तौर पर ओप्पो रेनो 15 प्रो मैक्स की भारत में संभावित कीमत और लॉन्च टाइमलाइन के साथ-साथ इसके प्रमुख स्पेसिफिकेशन का भी खुलासा किया है। देखें आपके बजट में फोन है या नहीं

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानFri, 10 Oct 2025 07:08 PM
खुल गया राज, भारत में इतनी होगी ओप्पो रेनो 15 प्रो मैक्स की कीमत, मिलेगा 200MP कैमरा

Oppo Reno 15 Pro Max Price in India Leaked: ओप्पो रेनो 15 की लॉन्च टाइमलाइन और स्पेसिफिकेशन हाल ही में ऑनलाइन सामने आए थे। अब, कंपनी कथित रेनो 15 सीरीज के तहत एक नए फोन को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। उम्मीद है कि इसे ओप्पो रेनो 15 प्रो मैक्स कहा जाएगा, और कंपनी इस कथित फोन के साथ ऐप्पल की नेमिंग स्ट्रैटजी से प्रेरणा ले सकती है। एक टिप्स्टर ने कथित तौर पर ओप्पो रेनो 15 प्रो मैक्स की भारत में संभावित कीमत और लॉन्च टाइमलाइन के साथ-साथ इसके प्रमुख स्पेसिफिकेशन का भी खुलासा किया है। यह फोन ओप्पो रेनो 14 प्रो का अपग्रेड मॉडल हो सकता है या रेनो लाइनअप का एक और एडिशनल मॉडल हो सकता है।

भारत में Oppo Reno 15 Pro Max की कीमत (संभावित)

स्मार्टप्रिक्स ने टिप्स्टर योगेश बरार के साथ मिलकर कथित ओप्पो रेनो 15 प्रो मैक्स की कीमत और स्पेसिफिकेशन लीक किए हैं। टिप्स्टर के अनुसार, ओप्पो रेनो 15 प्रो मैक्स की भारत में कीमत 55,000 रुपये हो सकती है। इसे इस साल के अंत में चीन में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। फोन के भारत समेत अन्य बाजारों में 2026 की शुरुआत में लॉन्च होने की उम्मीद है।

वर्तमान जनरेशन के ओप्पो रेनो 14 प्रो 5G को भारत में जुलाई में लॉन्च किया गया था, जिसकी शुरुआती कीमत 12GB+256GB वेरिएंट के लिए 49,999 रुपये और टॉप-ऑफ-द-लाइन 12GB+512GB वेरिएंट के लिए 54,999 रुपये है। यह पर्ल व्हाइट और टाइटेनियम ग्रे जैसे कलर्स में उपलब्ध है।

Oppo Reno 15 Pro Max के स्पेसिफिकेशन्स (संभावित)

स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो, ओप्पो रेनो 15 प्रो मैक्स में 6.78-इंच 1.5K फ्लैट एलटीपीओ OLED स्क्रीन होने की खबर है, जिसका रिफ्रेश रेट 1 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज के बीच होगा। इसमें मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9400 प्रोसेसर और 6500mAh की बैटरी होने की बात कही गई है। यह आउट ऑफ बॉक्स एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड कलरओएस 16 पर भी चल सकता है।

रिपोर्ट के अनुसार, फोटोग्राफी के लिए, ओप्पो रेनो 15 प्रो मैक्स में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप होगा, जिसमें 200-मेगापिक्सेल का सैमसंग HP5 प्राइमरी कैमरा होगा। इसमें 50-मेगापिक्सेल का टेलीफोटो कैमरा और एक अल्ट्रावाइड सेंसर भी हो सकता है। आगे की तरफ, सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए, इसमें 50-मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा होने की उम्मीद है। इसके अलावा, इसमें कस्टम LUMO कैमरा तकनीक भी हो सकती है। इसके अलावा, ओप्पो रेनो 15 प्रो मैक्स कनेक्टिविटी के लिए वाई-फाई 7 और एनएफसी को भी सपोर्ट कर सकता है। इसमें इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी होने की बात कही जा रही है।

