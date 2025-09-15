Oppo ला रहा 200MP कैमरे वाला फोन, मिलेगा 50MP सेल्फी कैमरा, DSLR भी पड़ जाएंगे फेल
OPPO की अपकमिंग Reno 15 सीरीज की कैमरा डिटेल्स सामने आ गई हैं। एक नई लीक रिपोर्ट्स के अनुसार Reno 15 Pro और Pro+ मॉडल्स में 200MP मेन कैमरा होने वाला है। इसके साथ ही फोन इन फोन्स में फ्लैट स्क्रीन, मेटल फ्रेम और एक-पीस cold-carved ग्लास डिज़ाइन शामिल होगा।
OPPO की Reno सीरीज हमेशा ही धांसू कैमरा और डिज़ाइन के लिए जानी जाती है, और अब एक लीक रिपोर्ट से संकेत मिल रहा है कि Reno 15 सीरीज एक बड़ा अपडेट लेकर आ सकती है। Gizmochina की रिपोर्ट के अनुसार इस सीरीज में तीन मॉडल्स Reno 15 (स्टैंडर्ड), Reno 15 Pro और नया टॉप-एंड Reno 15 Pro+ शामिल होंगे। Pro और Pro+ मॉडल्स में 200MP मेन कैमरा सेंसर मिलना तय है, जो कि Reno सीरीज में पहली बार होगा।
फोन का डिज़ाइन भी शानदार होने की उम्मीद है सभी मॉडल्स में फ्लैट स्क्रीन, मेटल फ्रेम तथा cold-carved ग्लास डिज़ाइन इस्तेमाल होगा। ओप्पो के इस फोन की संभावित लॉन्च डेट नवंबर-दिसंबर 2025 के बीच हो सकती है।
सम्बंधित सुझावऔर मोबाइल देखें
OPPO Reno 15 सीरीज के फीचर्स
OPPO Reno 15 सीरीज में इस बार बड़ा अपग्रेड देखने को मिलेगा। सबसे पहले इसके डिस्प्ले की बात करें तो सभी मॉडल्स में फ्लैट स्क्रीन दी जाएगी। बेस Reno 15 में 6.59-इंच LTPS डिस्प्ले, Reno 15 Pro में ~6.31-इंच स्क्रीन और टॉप मॉडल Reno 15 Pro+ में 6.78-इंच का LTPO AMOLED डिस्प्ले होगा। खास बात यह है कि Pro+ मॉडल का LTPO पैनल डायनामिक रिफ्रेश रेट सपोर्ट करेगा, जिससे स्मूद स्क्रॉलिंग के साथ बैटरी भी बचेगी। डिज़ाइन की बात करें तो इसमें मेटल फ्रेम और cold-carved ग्लास बैक पैनल मिलेगा, जो इसे प्रीमियम और टिकाऊ बनाएगा।
अब बात करें कैमरे की, तो Reno 15 Pro और Pro+ मॉडल्स में नया और दमदार 200MP मेन कैमरा सेंसर दिया जाएगा। इसके साथ ही Pro+ वेरिएंट में 50MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस भी मिलेगा, जिससे यूज़र्स को बेहतरीन ज़ूम फोटोग्राफी का अनुभव होगा। बेस Reno 15 में कैमरा थोड़ा हल्का होगा, लेकिन डिज़ाइन और स्क्रीन क्वालिटी वही बनी रहेगी।
बाकी फीचर्स की बात करें तो इसमें पावरफुल चिपसेट, बेहतर बैटरी बैकअप और फास्ट चार्जिंग की उम्मीद है। कनेक्टिविटी में 5G सपोर्ट, लेटेस्ट Wi-Fi और Bluetooth वर्ज़न देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल प्रोसेसर और बैटरी के आंकड़े सामने नहीं आए हैं, लेकिन लीक रिपोर्ट्स के मुताबिक OPPO इस बार Reno सीरीज को प्रीमियम फील और हाई-क्वालिटी कैमरा अनुभव देने पर फोकस कर रहा है।