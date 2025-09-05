बड़ा मौका! 50MP सेल्फी कैमरा और 80W चार्जिंग वाले फोन पर ₹3000 की छूट Oppo Reno 14 5G Gets 3000 rupees Discount on Amazon 6000mAh Battery 80W Fast Charging and 50MP Selfie Camera, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Oppo Reno 14 5G Gets 3000 rupees Discount on Amazon 6000mAh Battery 80W Fast Charging and 50MP Selfie Camera

बड़ा मौका! 50MP सेल्फी कैमरा और 80W चार्जिंग वाले फोन पर ₹3000 की छूट

Oppo Reno 14 5G में 6000mAh बैटरी, 80W फास्ट चार्जिंग और 50MP सेल्फी कैमरा जैसे दमदार फीचर्स मिलते हैं। Amazon पर इस फोन पर सीधा 3000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है, जिससे इसे सस्ते में खरीदा जा सकता है।

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानFri, 5 Sep 2025 12:15 PM
share Share
Follow Us on
बड़ा मौका! 50MP सेल्फी कैमरा और 80W चार्जिंग वाले फोन पर ₹3000 की छूट

स्मार्टफोन मार्केट में Oppo ने हमेशा अपनी स्टाइलिश डिजाइन और पावरफुल फीचर्स से यूजर्स को प्रभावित किया है। अब कंपनी का नया Oppo Reno 14 5G खूब पसंद किया जा रहा है। खास बात यह है कि अमेजन पर इस फोन पर शानदार डील मिल रही है। अगर आप नया स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं तो यह मौका आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकता है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

12% OFF

Oppo Reno 14 5G

Oppo Reno 14 5G

  • check12 GB RAM
  • check256 GB Storage
  • check6.59 inches Display Size
amazon-logo

₹37998

₹42999

खरीदिये

discount

11% OFF

Vivo V60 5G

Vivo V60 5G

  • checkMist Grey
  • check8GB / 12GB / 16GB RAM
  • check128GB / 256GB / 512GB Storage
amazon-logo

₹38999

₹43999

खरीदिये

OPPO K13 Turbo Pro

OPPO K13 Turbo Pro

  • checkSilver Knight
  • check8GB/12GB/16GB RAM
  • check256GB/512GB Storage

₹39999

और जाने

discount

28% OFF

Realme 15 Pro 5G

Realme 15 Pro 5G

  • checkFlowing Silver
  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB/512GB Storage
amazon-logo

₹35799

₹49999

खरीदिये

Vivo V50 Lite

Vivo V50 Lite

  • checkBlack
  • check8GB RAM
  • check256GB Storage

₹37990

और जाने

Oppo Reno 14 5G में 6.59 इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट और 2760x1256 पिक्सल रेजॉलूशन मिलता है। फोन की डिस्प्ले 1200 Nits ब्राइटनेस तक सपोर्ट करती है, जिससे धूप में भी स्क्रीन आसानी से देखी जा सकती है। इसका प्रीमियम डिजाइन यूजर्स को प्रीमियम फील देता है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

13% OFF

Realme GT7

Realme GT7

  • check8 GB / 12 GB RAM
  • check256 GB /512 GB Storage
  • check6.78 inches Display Size
amazon-logo

₹39999

₹45999

खरीदिये

Vivo V50 Elite Edition

Vivo V50 Elite Edition

  • check12 Gb RAM
  • check512 GB Storage
  • check6.77 inches Display Size
amazon-logo

₹39999

खरीदिये

ये भी पढ़ें:₹25 हजार से कम में 50 इंच के Smart TV, इन मॉडल्स पर मिल रही सबसे बड़ी छूट

फोन को पावर देने के लिए इसमें MediaTek Dimensity 8350 प्रोसेसर दिया गया है। यह फोन Android 15-बेस्ड ColorOS 15.0.2 पर काम करता है, जो स्मूथ और लेटेस्ट फीचर्स से लैस है।

पावरफुल परफॉर्मेंस और कैमरा सेटअप

Oppo Reno 14 5G दो रैम वेरिएंट्स 8GB रैम और 12GB रैम में आता है। स्टोरेज के लिए इसमें 256GB और 512GB तक के ऑप्शन मिलते हैं, जिससे आपको डाटा, फोटो और वीडियोज स्टोर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फोटोग्राफी के लिए इस फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है। इसमें 50MP प्राइमरी कैमरा, 8MP सेकेंडरी कैमरा और 50MP का तीसरा सेंसर शामिल है।

ये भी पढ़ें:₹2000 से कम में Oppo के धांसू इयरबड्स लॉन्च, 54 घंटे तक सुनाएंगे म्यूजिक

सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 50MP का फ्रंट कैमरा मौजूद है, जो हाई-क्वॉलिटी फोटो और वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए परफेक्ट है। फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 6000mAh की जंबो बैटरी है, जो लंबे समय तक बैकअप देती है। इसके साथ आपको 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है, जिससे फोन मिनटों में चार्ज हो जाता है।

इतनी है कीमत और ऑफर्स

ओप्पो डिवाइस के 8GB रैम + 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत अमेजन पर 42,999 रुपये पर दिखाई गई है। ऑफर के साथ अभी इसे आप सिर्फ 37,998 रुपये में खरीद सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बैंक कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो आपको सीधे 3000 रुपये का एक्सट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा।

Oppo Oppo Phone Smartphone अन्य..
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.