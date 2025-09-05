बड़ा मौका! 50MP सेल्फी कैमरा और 80W चार्जिंग वाले फोन पर ₹3000 की छूट

Oppo Reno 14 5G में 6000mAh बैटरी, 80W फास्ट चार्जिंग और 50MP सेल्फी कैमरा जैसे दमदार फीचर्स मिलते हैं। Amazon पर इस फोन पर सीधा 3000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है, जिससे इसे सस्ते में खरीदा जा सकता है।

Fri, 5 Sep 2025 12:15 PM

स्मार्टफोन मार्केट में Oppo ने हमेशा अपनी स्टाइलिश डिजाइन और पावरफुल फीचर्स से यूजर्स को प्रभावित किया है। अब कंपनी का नया Oppo Reno 14 5G खूब पसंद किया जा रहा है। खास बात यह है कि अमेजन पर इस फोन पर शानदार डील मिल रही है। अगर आप नया स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं तो यह मौका आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकता है।

Oppo Reno 14 5G में 6.59 इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट और 2760x1256 पिक्सल रेजॉलूशन मिलता है। फोन की डिस्प्ले 1200 Nits ब्राइटनेस तक सपोर्ट करती है, जिससे धूप में भी स्क्रीन आसानी से देखी जा सकती है। इसका प्रीमियम डिजाइन यूजर्स को प्रीमियम फील देता है।

फोन को पावर देने के लिए इसमें MediaTek Dimensity 8350 प्रोसेसर दिया गया है। यह फोन Android 15-बेस्ड ColorOS 15.0.2 पर काम करता है, जो स्मूथ और लेटेस्ट फीचर्स से लैस है।

पावरफुल परफॉर्मेंस और कैमरा सेटअप Oppo Reno 14 5G दो रैम वेरिएंट्स 8GB रैम और 12GB रैम में आता है। स्टोरेज के लिए इसमें 256GB और 512GB तक के ऑप्शन मिलते हैं, जिससे आपको डाटा, फोटो और वीडियोज स्टोर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फोटोग्राफी के लिए इस फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है। इसमें 50MP प्राइमरी कैमरा, 8MP सेकेंडरी कैमरा और 50MP का तीसरा सेंसर शामिल है।

सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 50MP का फ्रंट कैमरा मौजूद है, जो हाई-क्वॉलिटी फोटो और वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए परफेक्ट है। फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 6000mAh की जंबो बैटरी है, जो लंबे समय तक बैकअप देती है। इसके साथ आपको 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है, जिससे फोन मिनटों में चार्ज हो जाता है।