वाह! दिवाली पर रंगोली के डिजाइन वाला फोन ला रहा है Oppo, देखते रह जाएंगे आप

ओप्पो जल्द भारतीय मार्केट में अपना नया स्मार्टफोन Reno 14 5G Diwali Edition लॉन्च करने जा रहा है। इस फोन का टीजर शेयर किया गया है, जिसमें इसका बेहद खास बैक पैनल और डिजाइन दिखा है।

Follow Us on

Mon, 22 Sep 2025 06:41 PM

चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी Oppo भारतीय मार्केट में एक बेहद यूनीक और खास लिमिटेड एडिशन स्मार्टफोन पेश करने जा रही है। दरअसल, कंपनी इस साल रोशनी के त्योहार दीपावली के मौके पर Reno 14 5G Diwali Edition लॉन्च करेगी और इस फोन को टीज किया गया है। टीजर में यह डिवाइस बेहद खास डिजाइन और यूनीक बैक पैनल के साथ दिख रहा है।

माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म X (पहले Twitter) पर ओप्पो की ओर से एक टीजर शेयर किया गया है, जिसमें नए डिवाइस की झलक मिली है। कंपनी ने Reno 14 को इस साल मई में लॉन्च किया था और इसके बाद जुलाई महीने में Reno 14 Sun & Moonlight Edition मार्केट का हिस्सा बना था। अब कंपनी एक और लिमिटेड एडिशन मॉडल लेकर आ रहा है।

सुनहरे मोर और रंगोली वाला डिजाइन टीजर इमेज में Oppo डिवाइस का बैक पैनल दिख रहा है। Oppo Reno 14 5G Diwali Edition फोन पर पीछे रंगोली जैसा एक गोल्डेन मंडाला आर्टवर्क और इसके साथ एक गोल्डेन मोर वाला ग्राफिक डिजाइन दिख रहा है। यह लुक बेहद वाइब्रेंट है और एक नजर में ही दिवाली वाइब देता है। हालांकि, कंपनी ने इसकी लॉन्च डेट का खुलासा नहीं किया है लेकिन साफ है कि यह अगले महीने आ रहे दिवाली के त्योहार से पहले ही लॉन्च होगा।

ऐसे हैं Reno 14 5G के स्पेसिफिकेशंस लिमिटेड एडिशन डिवाइस के डिजाइन के अलावा बाकी स्पेसिफिकेशंस स्टैंडर्ड मॉडल जैसे ही होंगे। इस फोन में MediaTek Dimensity 8350 प्रोसेसर के साथ 12GB तक रैम और 512GB तक स्टोरेज दिया गया है। इसपर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i की सुरक्षा लेयर मिलती है और IP66, IP68, IP69 डस्ट एंड वाटर रेसिस्टेंस के चलते यह वाटरप्रूफ भी है। इस फोन में 50MP ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है और 50MP सेल्फी कैमरा इसका हिस्सा है।