Oppo यूजर्स के लिए खुशखबरी! आया ColorOS 16 अपडेट, जानें कब मिलेगा?
संक्षेप: ओप्पो स्मार्टफोन्स के लिए कंपनी नया ColorOS 16 अपडेट रिलीज कर दिया गया है। इस अपडेट में ढेर सारे फीचर्स का फायदा यूजर्स को दिया जाएगा और टाइमलाइन सामने आई है।
स्मार्टफोन मेकर Oppo ने आखिरकार अपना नया ColorOS 16 लॉन्च कर दिया है, जो Android 16 पर बेस्ड है। इस नए अपडेट में कंपनी ने ना केवल विजुअल डिजाइन और परफॉर्मेंस को बेहतर बनाया है, बल्कि इसमें AI की ताकत, स्मूद यूजर एक्सपीरियंस और बेटर पावर एफिशिएंसी पर ध्यान दिया गया है। कंपनी ने इसकी रोलआउट टाइमलाइन भी चीन के लिए शेयर कर दी है।
Oppo का नया ColorOS 16 पूरी तरह से रिफ्रेश्ड इंटरफेस और अधिक पर्सनलाइजेशन के साथ आता है। कंपनी का दावा है कि इस अपडेट से फोन की परफॉर्मेंस और बैटरी लाइफ दोनों बेहतर होंगी। आइए इसके फीचर्स के बारे में बताते हैं।
AI स्मार्ट असिस्टेंट 2.0: अब यह जेनरेटिव AI के साथ और स्मार्ट हुआ है। यह आपके मैसेज की समरी बना सकता है, स्मार्ट रिप्लाई सजेस्ट करता है, और मल्टी-डिवाइस टास्क संभाल सकता है।
नया फ्लूइड डिजाइन: इंटरफेस को और मॉडर्न और स्मूद बनाया गया है, जिसमें कलर थीम्स और एनिमेशन बेहतर किए गए हैं।
स्मार्ट बैटरी मैनेजमेंट: AI आपके उपयोग के पैटर्न को समझकर बैटरी को ऑप्टिमाइज़ करता है जिससे चार्ज ज्यादा चले।
प्राइवेसी और सिक्योरिटी फीचर्स: नया ‘Private Space’, एडवांस परमिशन कंट्रोल और ऑन-डिवाइस AI टेक्स्ट/इमेज ब्लर फीचर जो डेटा को सुरक्षित रखता है।
क्रॉस-डिवाइस इकोसिस्टम: अब Oppo मोबाइल, टैबलेट और OnePlus डिवाइस के बीच कनेक्टिविटी और कंटेंट शेयरिंग और आसान हो गई है।
परफॉर्मेंस में सुधार: Oppo के अनुसार, ऐप लॉन्च स्पीड अब 17 प्रतिशत फास्ट और मेमोरी एफिशिएंसी 12 प्रतिशत बेहतर है।
AI वॉलपेपर जनरेटर: यूजर अब अपनी पसंद के हिसाब से AI से पर्सनलाइज्ड वॉलपेपर बना सकते हैं।
ColorOS 16 रोलआउट टाइमलाइन (चाइना)
Oppo ने अभी भारत और ग्लोबल मार्केट के लिए टाइमलाइन अनाउंस नहीं की है, लेकिन चीन में इसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। भारत में भी इसी तरह का पैटर्न अपनाया जा सकता है।
अक्टूबर, 2025
- Oppo Find N5/N5 (Satellite Edition)
- Oppo Find X8 Series (Ultra, Pro और Satellite Editions)
- Oppo Find X8s/X8s+
- OnePlus 13/OnePlus 13T
नवंबर, 2025
- Oppo Find N3 Series (Flip और Collector’s Edition)
- Oppo Find X7 Series
- Oppo Reno14/Reno14 Pro
- Oppo Reno13/Reno13 Pro
- Oppo Pad 4 Pro/Pad 3 Pro
- OnePlus 12
- OnePlus Ace 5 Series (Pro, Supreme, Race, Genshin Editions)
- OnePlus Ace 3 Series, Pad 2 Pro, Pad Pro
दिसंबर, 2025
- Oppo Find N2 Flip
- Oppo Find X6 / X6 Pro
- Oppo K13 Turbo / Turbo Pro
- OnePlus 11 (सभी एडिशन)
- OnePlus Ace 2 Series
जनवरी, 2026
- Oppo Find X5 Pro (Dimensity Edition)
- Oppo Reno12, Reno11, Reno10, Reno9 Series
- Oppo K13, K12, और Pad Series
- OnePlus 10 Pro और OnePlus Pad
बता दें, Oppo ने ColorOS 16 का ग्लोबल वर्जन ‘Coming Soon’ टैगलाइन के साथ टीज करना शुरू कर दिया है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले कुछ हफ्तों में यह भारत और अन्य देशों में लॉन्च होगा। शुरुआत Oppo Find X8 और Reno14 Pro जैसे फ्लैगशिप डिवाइसेज से होगी।
