तुरंत करो अपडेट, एकदम नए जैसा हो जाएगा यह स्मार्टफोन, आ गया Android 16

Jan 02, 2026 06:03 pm IST

अगर आप भी ओप्पो का स्मार्टफोन चला रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। ओप्पो ने अपने एक पॉपुलर फोन के लिए लेटेस्ट अपडेट रोलआउट कर दिया है। दरअसल, 30 दिसंबर को, ओप्पो ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि ColorOS 16, जो Android 16 पर बेस्ड है का ऑफिशियल वर्जन भारत में Oppo F29 Pro 5G यूजर्स के लिए उपलब्ध है। चेक करें आपके फोन में अपडेट आया या नहीं और तुरंत इंस्टॉल करें। चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर...

ओप्पो F29 प्रो 5G के लिए ColorOS 16 का स्टेबल वर्जन उपलब्ध है दटेकआउटलुक की रिपोर्ट के अनुसार, यह अपडेट फर्मवेयर वर्जन CPH2705_16.0.2.401(EX01) के साथ आता है, और इस अपडेट का साइज 3.43GB है। ऑफिशियल वर्जन अभी उन यूजर्स के लिए उपलब्ध है जो इसके लिए मैन्युअली अप्लाई करते हैं, और बाद में इसे सभी यूजर्स के लिए रोलआउट किया जाएगा।

अगर आप Oppo F29 Pro 5G यूजर हैं और इस वर्जन को आजमाना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके रिलीज कैंडिडेट बिल्ड में शामिल हो सकते हैं:

स्टेप 1: सेटिंग्स में जाएं -> सिस्टम और अपडेट पर टैप करें -> यहां सॉफ्टवेयर अपडेट पर टैप करें -> पेज के टॉप पर टैप करें -> टॉप राइट कॉर्नर पर दिखाई दे रहे आइकन पर टैप करें -> बीटा प्रोग्राम पर क्लिक करें -> रिलीज कैंडिडेट पर जाएं -> अभी अप्लाई करें।

स्टेप 2: अपडेट डिटेक्ट करें -> अभी डाउनलोड करें -> आपको नया वर्जन मिल जाएगा।

अपने डिवाइस को नए वर्जन में अपडेट करने से पहले, अपने जरूरी पर्सनल डेटा का बैकअप ले लें। ध्यान दें कि अपडेट करने के बाद, आपका डिवाइस गर्म हो सकता है, धीमा हो सकता है और बैटरी जल्दी खत्म हो सकती है। सलाह दी जाती है कि आप अपनी स्क्रीन बंद करके डिवाइस को पूरी रात चार्ज करें, या डिवाइस का इस्तेमाल करते रहें, और कुछ दिनों में यह नॉर्मल हो जाएगा। कुछ थर्ड-पार्टी ऐप्स Android 16 के साथ कम्पैटिबल नहीं हो सकते हैं; उन्हें उनके लेटेस्ट वर्जन में अपडेट करने की कोशिश करें। अगर इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद आपको कोई बग मिलता है, तो *#800# पर इसकी रिपोर्ट करें।

Oppo F29 Pro 5G के बेसिक स्पेसिफिकेशन फोन में 6.7 इंच का फुल एचडी प्लस (1080x2412 पिक्सेल) एमोलेड डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज, टच सैंपलिंग रेट 240 हर्ट्ज, ब्राइटनेस लेवल 1200 निट्स है और यह कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 प्रोटेक्शन के साथ आता है। प्रो वेरिएंट मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7300 एनर्जी चिपसेट के साथ आता है, जिसे 12GB तक LPDDR4X रैम और 256GB तक UFS 3.1 ऑनबोर्ड स्टोरेज के साथ जोडा गया है। फोन एंड्रॉयड 15 पर बेस्ड कलरओएस 15.0 पर चलता है।

फोटोग्राफी के लिए, फोन में 50 मेगापिक्सेल का प्राइमरी रियर सेंसर, 2 मेगापिक्सेल का सेकेंडरी सेंसर और 16 मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा है। प्रो वेरिएंट का मेन कैमरा ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन (OIS) को सपोर्ट करता है। इसके अलावा, फोन 30fps पर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करता है और अंडरवॉटर फोटोग्राफी फीचर से भी लैस हैं, यानी पानी के अंदर भी फोटोग्राफी की जा सकती है।

धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए, फोन ट्रिपल IP रेटिंग (IP66, IP68 और IP69) के साथ आता है। कंपनी कता कहना है कि फोन 18 तरह के लिक्विड को झेल सकता है और फुल वॉटरप्रूफ है। फोन मजबूत भी है और मिलिट्री-ग्रेड MIL-STD-810H-2022 ड्रॉप-रेसिस्टेंट और 360-डिग्री आर्मर बॉडी सर्टिफिकेशन के साथ आता है। फोन बेहतर सिग्नल स्ट्रेंथ के लिए AI लिंकबूस्ट टेक्नोलॉजी और हंटर एंटीना आर्किटेक्चर को सपोर्ट करता है। इतनी है नहीं, फोन माइनस 35 डिग्री में भी कई घंटों तक काम कर सकता है।