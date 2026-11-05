पावरबैंक का झंझट खत्म, 12,000mAh बैटरी वाला 5G फोन ला रहा ओप्पो; सामने आई डिटेल

हाल ही में ओप्पो ने अपना सबसे बड़ी बैटरी वाला स्मार्टफोन Oppo A7 Pro Max लॉन्च किया था, जिसमें 10,000mAh कैपेसिटी वाली बैटरी थी। अब ओप्पो इससे भी बड़ी बैटरी वाला फोन लाने की तैयारी में है। खबर है कि कंपनी अब 12,000mAh बैटरी वाला फोन ला रही है।

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स्मार्टफोन ब्रांड्स के बीच बड़ी बैटरी वाले फोन लॉन्च करने की होड़ सी लग गई है। अब ओप्पो एक और बड़ी बैटरी वाला फोन लाने की तैयारी में जुट गया है। इस साल सितंबर में ही ओप्पो ने 10,000mAh बैटरी वाले Oppo A7 Pro Max स्मार्टफोन को कुछ चुनिंदा वैश्विक बाजारों में लॉन्च किया गया था। यह फिलहाल ओप्पो का सबसे बड़ी बैटरी वाला फोन है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कंपनी इससे भी बड़ी बैटरी वाला फोन लाने की तैयारी में है, जिसमें 12,000mAh बैटरी होगी। खबरों के अनुसार, इस अपकमिंग फोन को चीन के एक सर्टिफिकेशन डेटाबेस में देखा गया है। लिस्टिंग से यह भी हिंट मिलता है कि यह फोन 5G कनेक्टिविटी के साथ आ सकता है। हालांकि, इसे कब और किस नाम से बाजार में उतारा जाएगा, इसकी कीमत कितनी होगी और इसमें क्या स्पेसिफिकेशन्स मिलेंगे, फिलहाल इसे बारे में अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। चलिए एक नजर डालते हैं अपकमिंग फोन के बारे में सामने आई लीक डिटेल्स पर...

इस अपकमिंग फोन को चीन के एक सर्टिफिकेशन डेटाबेस में देखा गया है।

12,000mAh बैटरी के साथ आ रहा ओप्पो का नया फोन XpertPick की रिपोर्ट के अनुसार, चीन में MIIT डेटाबेस पर ओप्पो का एक स्मार्टफोन देखा गया है, जिससे हिंट मिलता है कि इसे जल्द ही लॉन्च किया जा सकता है। यह फोन मॉडल नंबर PNC110 के साथ सामने आया है। आने वाले इस फोन में ओप्पो की अब तक की सबसे बड़ी बैटरी हो सकती है। खबरों के मुताबिक, ओप्पो PNC110 में 11,640mAh की रेटेड कैपेसिटी वाली बैटरी या 12,000mAh की टिपिकल कैपेसिटी वाली बैटरी देखी गई है।

मौजूदा फोन Oppo A7 Pro Max की कीमत और खासियत अगर यह सच है, तो आने वाला यह फोन ओप्पो के सबसे बड़ी बैटरी वाले फोन के तौर पर 'Oppo A7 Pro Max' की जगह ले सकता है। इस फोन को सितंबर में चीन के बाहर कई देशों में लॉन्च किया गया था। इसके बेस मॉडल (6GB रैम + 256GB स्टोरेज) की शुरुआती कीमत 599 यूरो (लगभग 61,000 रुपये) है। इस फोन में 10,000mAh की बैटरी दी गई है और यह 80W की वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। इसमें क्वालकॉम का ऑक्टा-कोर स्नैपड्रैगन 4 जेन 5 चिपसेट लगा है, साथ ही इसमें एड्रेनो 629 जीपीयू, 8GB तक LPDDR4x रैम और 256GB की UFS 3.1 ऑनबोर्ड स्टोरेज दी गई है।

इसके अलावा, ओप्पो A7 प्रो मैक्स में 6.78-इंच की 1.5K रिजॉल्यूशन वाली एमोलेड डिस्प्ले दी गई है। इसमें 120 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट, 330 हर्ट्ज तक का टच सैंपलिंग रेट और HBM (हाई ब्राइटनेस मोड) में 1,800 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है। कैमरे की बात करें तो, इस फोन के पीछे डुअल कैमरा सेटअप है, जिसमें 50-मेगापिक्सेल का मेन कैमरा दिया गया है, जो डुअल-एक्सिस ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइज़ेशन (OIS) के साथ आता है। ओप्पो A7 प्रो मैक्स के पिछले हिस्से में 2-मेगापिक्सेल का मैक्रो सेंसर भी मौजूद है। फोन के फ्रंट में सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 50-मेगापिक्सेल का कैमरा दिया गया है, जिसका फील्ड ऑफ व्यू 100 डिग्री है।

Amazon पर मिल रहे इन ओप्पो फोन्स पर भी विचार किया जा सकता है