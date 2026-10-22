OPPO Pad Mini भारत में लॉन्च, 8.8 इंच की स्क्रीन और 8000mAh बैटरी; जानें कब शुरू होगी सेल
ओप्पो ने भारत में OPPO Pad Mini Matte Display Edition लॉन्च किया है। इसमें 144Hz रिफ्रेश रेट वाली 8.8 इंच की 2.5K OLED स्क्रीन, Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर और 8000mAh बैटरी मिलती है।
टेक ब्रैंड ओप्पो ने भारत में अपना नया प्रीमियम टैबलेट OPPO Pad Mini लॉन्च कर दिया है। इस टैबलेट में 8.8 इंच की 2.5K OLED स्क्रीन दी गई है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है। कंपनी ने इसमें मैट डिस्प्ले का इस्तेमाल किया है, जिससे स्क्रीन पर रोशनी का रिफ्लेक्शन कम करने में मदद मिलती है। इसके अलावा टैबलेट में Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर और 8000mAh की बैटरी दी गई है। कंपनी ने इसे उन यूजर्स के लिए पेश किया है, जो कॉम्पैक्ट डिजाइन में प्रीमियम फीचर्स चाहते हैं।
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OPPO Pad Mini की भारत में कीमत 94,999 रुपये रखी गई है। यह टैबलेट 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले सिंगल वेरिएंट में उपलब्ध होगा। इसे लैवेंडर कलर ऑप्शन में पेश किया गया है। इसकी बिक्री 29 अक्टूबर से ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट और ओप्पो के ऑनलाइन स्टोर पर शुरू होगी। इस कीमत के साथ यह टैबलेट प्रीमियम सेगमेंट में आता है।
हाई रिफ्रेश-रेट वाला बड़ा डिस्प्ले
डिस्प्ले की बात करें तो OPPO Pad Mini में 2520×1680 पिक्सल रेजोल्यूशन वाली 8.8 इंच की OLED स्क्रीन मिलती है। इसका रिफ्रेश रेट 144Hz तक है और पीक ब्राइटनेस 1600 निट्स तक बताई गई है। हाई रिफ्रेश रेट की वजह से स्क्रीन पर स्क्रॉलिंग और एनिमेशन ज्यादा स्मूद नजर आ सकते हैं। वहीं, मैट डिस्प्ले का मकसद आसपास की रोशनी से पड़ने वाले रिफ्लेक्शन को कम करना है। इससे यूजर्स को पढ़ने, वीडियो देखने और डिजिटल नोट्स बनाने में मदद मिल सकती है।
ऐसे मिलेगी दमदार परफॉर्मेंस
अच्छी परफॉर्मेंस के लिए इस टैबलेट में Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर दिया गया है। यह Android 16 पर आधारित ColorOS 16 पर काम करता है। दमदार प्रोसेसर के साथ यूजर्स को मल्टीटास्किंग, गेमिंग और दूसरे भारी ऐप्स चलाने में मदद मिल सकती है। इसमें 8GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है।
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फोटोग्राफी और वीडियो कॉलिंग के लिए OPPO Pad Mini में 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें Wi-Fi 7, ब्लूटूथ और USB Type-C पोर्ट मिलता है। टैबलेट में 8000mAh की बैटरी दी गई है, जो 67W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है।
डिजाइन की बात करें तो यह टैबलेट 5.46mm पतला है और इसका वजन करीब 282 ग्राम है। ऐसे में इसे सफर के दौरान साथ रखना आसान हो सकता है। कुल मिलाकर, OPPO Pad Mini Matte Display Edition उन यूजर्स के लिए एक विकल्प है, जिन्हें छोटी स्क्रीन में फ्लैगशिप स्तर की परफॉर्मेंस और प्रीमियम डिस्प्ले चाहिए।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
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अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
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