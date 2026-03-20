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ओप्पो ला रहा Mini टैबलेट, इसमें 16GB तक तेजतर्रार रैम, 67W फास्ट चार्जिंग भी

Mar 20, 2026 04:31 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
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कहा जा रहा है कि OPPO Pad Mini का फोकस एक पतले और हल्के डिजाइन पर होगा, साथ ही यह बैलेंस्ड परफॉर्मेंस भी देगा। इसमें 8.8-इंच का कस्टमाइज्ड हाई रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले होगा, जो इसे प्रीमियम सेगमेंट में एक कॉम्पैक्ट ऑप्शन के तौर पर पेश करेगा।

ओप्पो ला रहा Mini टैबलेट, इसमें 16GB तक तेजतर्रार रैम, 67W फास्ट चार्जिंग भी

OPPO Pad Mini key specs leak: ओप्पो अब नए टैबलेट लॉन्च करने की तैयारी में है। खबरों के मुताबिक, ओप्पो दो फ्लैगशिप-ग्रेड टैबलेट पर काम कर रहा है। अपकमिंग लाइनअप में OPPO Pad 5 Pro और OPPO Pad Mini मॉडल शामिल हैं। पॉपुलर टिप्स्टर डिजिटल चैट स्टेशन ने हाल ही में प्रो मॉडल की खास डिटेल्स शेयर की थी, और अब टिप्स्टर Mini मॉडल के बारे में नई जानकारी लेकर आया है। टिप्स्टर का दावा है कि ओप्पो पैड मिनी उन यूजर्स को टारगेट करेगा जो एक कॉम्पैक्ट, लेकिन दमदार टैबलेट की तलाश में हैं। उम्मीद है कि इसकी पोजिशनिंग हुवावे के मैटपैड मिनी जैसी ही होगी।

OPPO Pad Mini के खास स्पेसिफिकेशन्स (लीक के अनुसार)

कहा जा रहा है कि ओप्पो पैड मिनी का फोकस एक पतले और हल्के डिजाइन पर होगा, साथ ही यह बैलेंस्ड परफॉर्मेंस भी देगा। इसमें 8.8-इंच का कस्टमाइज्ड हाई रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले होगा, जो इसे प्रीमियम सेगमेंट में एक कॉम्पैक्ट ऑप्शन के तौर पर पेश करेगा। कैमरे की बात करें तो, ओप्पो पैड मिनी में 8-मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा और 13-मेगापिक्सेल का रियर कैमरा होगा। इसमें स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 चिपसेट लगा होगा, जो टैबलेट को पावर देगा।

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OPPO Pad Mini key specs leak
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टिप्सटर ने ओप्पो पैड मिनी की बैटरी साइज का खुलासा नहीं किया है, लेकिन पहले यह दावा किया था कि यह 67W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। यह चार कॉन्फिगरेशन में उपलब्ध होगा, जिसमें 8GB+256GB, 12GB+256GB, 12GB+512GB और 16GB+512GB मॉडल शामिल हैं। इसे तीन कलर ऑप्शन्स में लॉन्च किया जाएगा, जिसमें मोनेट पर्पल, डॉन गोल्ड और मोचा ब्राउन जैसे कलर्स शामिल हैं।

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उम्मीद है कि ओप्पओ अप्रैल में चीन में एक लॉन्च इवेंट आयोजित करेगा, जिसमें OPPO Find X9 Ultra और OPPO Find X9s Pro स्मार्टफोन पेश किए जाएंगे। उम्मीद है कि इसी इवेंट में OPPO Pad Mini और Pad 5 Pro को भी आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया जाएगा।

रीब्रांडेड OnePlus Pad Mini पर काम चल रहा है

हालिया रिपोर्ट्स से पता चला है कि OnePlus, OnePlus Pad 3 Pro और OnePlus Pad Mini टैबलेट पर काम कर रहा है। उम्मीद है कि ये डिवाइस, OPPO के Pad 5 Pro और Pad Mini के रीब्रांडेड वर्जन होंगे।

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OPPO Pad 5 Pro के स्पेक्स (लीक के अनुसार)

गिज्मोचाइना की रिपोर्ट के अनुसार, Pad 5 Pro में 13.2-इंच का डिस्प्ले होगा, जो इसे अभी बन रहे सबसे बड़े Android टैबलेट्स में से एक बना देगा। हालांकि डिस्प्ले पैनल के बारे में अभी ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि इसमें हाई रिजॉल्यूशन और शायद हाई रिफ्रेश रेट होगा। इस टैबलेट में क्वालकॉम का आने वाला स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 प्रोसेसर हो सकता है। अगर यह बात सही साबित होती है, तो Pad 5 Pro फ्लैगशिप कैटेगरी में अपनी मजबूत जगह बना लेगा, और गेमिंग, वीडियो एडिटिंग और मल्टीटास्किंग के लिए जबर्दस्त परफॉर्मेंस देगा।

बैटरी की बात करें तो, लीक में इसकी रेटेड कैपेसिटी 11,905mAh बताई गई है। इसकी सामान्य कैपेसिटी लगभग 13,000mAh तक पहुंचने की उम्मीद है। कहा जा रहा है कि यह डिवाइस अपने पिछले मॉडल की तरह ही 67W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। Pad 5 Pro में वीडियो कॉल के लिए 8 मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा और 13 मेगापिक्सेल का रियर कैमरा होने की चर्चा है, जिसका मुख्य उद्देश्य डॉक्यूमेंट स्कैनिंग और कभी-कभार फोटोग्राफी करना है। स्टोरेज और मेमोरी कॉन्फिगरेशन में 8GB + 256GB, 12GB + 256GB, 12GB + 512GB, और 16GB + 512GB वेरिएंट शामिल हो सकते हैं।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले वे नवभारत टाइम और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम कर चुके हैं। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है और उन्होंने MCU से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की थी। मीडिया में उन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुका है और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, उन्हें घूमने का भी बहुत शौक है।

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