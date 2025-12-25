12 इंच डिस्प्ले, 12GB तक रैम वाला धांसू टैब लाया ओप्पो, इसमें 10,050mAh की बाहुबली बैटरी भी
OPPO Pad Air 5 Launched: ओप्पो ने गुरुवार को अपने पैड एयर लाइनअप में लेटेस्ट एडिशन के तौर पर ओप्पो पैड एयर 5 को लॉन्च किया है। कंपनी ने फिलहाल इसे चीन में लॉन्च किया है। यह नया टैबलेट अभी कंपनी में प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध है और जल्द ही देश में बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। कंपनी ने साथ में इसका सॉफ्ट लाइट वर्जन भी लॉन्च किया है। पैड एयर 5 में 12.1-इंच का डिस्प्ले है, जो 120 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट देता है। यह नया टैबलेट ऑक्टा कोर मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7300-अल्ट्रा चिपसेट से लैस है, जिसे 10050mAh की बैटरी के साथ जोड़ा गया है। इसमें सिंगल 8-मेगापिक्सेल का रियर कैमरा भी है। कितनी है कीमत और इस टैबलेट में क्या-क्या खास मिलता है, चलिए डिटेल में बताते हैं सबकुछ...
OPPO Pad Air 5 की कीमत
चीन में OPPO Pad Air 5 की कीमत 8GB+128GB वेरिएंट के लिए 1,899 युआन (लगभग 24,000 रुपये) से शुरू होती है। इसके 8GB+256GB वेरिएंट की कीमत 2,199 युआन (लगभग 28,000 रुपये) और 12GB+256GB वेरिएंट की कीमत 2,499 युआन (लगभग 32,000 रुपये) है।
दूसरी ओर, सॉफ्ट लाइट वर्जन की कीमत 8GB+256GB वेरिएंट के लिए 2,399 युआन (लगभग 31,000 रुपये) और 12GB+256GB वेरिएंट के लिए 2,699 युआन (लगभग 35,000 रुपये) है। नया OPPO Pad Air 5 चीन में 31 दिसंबर को ओप्पो ऑनलाइन स्टोर के जरिए बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। यह स्टारलाइट पाउडर और स्पेस ग्रे कलर्स में मिलेगा।
OPPO Pad Air 5 के स्पेसिफिकेशन्स
नया ओप्पो पैड एयर 5 टैबलेट एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड कलरओएस 16 पर चलता है। इसमें 12.1-इंच की एलसीडी स्क्रीन है, जो 120 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट, 2800×1980 पिक्सेल रेजोल्यूशन, 900 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस, 284 पीपीआई पिक्सेल डेंसिटी, 540 हर्ट्ज तक का टच सैंपलिंग रेट, 7:5 आस्पेक्ट रेश्यो और 98 प्रतिशत DCI-P3 कलर गैमट देती है। नया Pad Air 5 ऑक्टा कोर मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7300 अल्ट्रा चिपसेट से लैस है, जो 2.5 गीगाहर्ट्ज की पीक क्लॉक स्पीड देता है।
इसके चिपसेट को आर्म माली G615 MC2 जीपीयू, 12GB तक LPDDR5x रैम, और 256GB तक यूएफएस 3.1 ऑनबोर्ड स्टोरेज के साथ पेयर किया गया है। कैमरे की बात करें तो OPPO Pad Air 5 में पीछे की तरफ एक 8-मेगापिक्सेल का कैमरा है। इसमें सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 8-मेगापिक्सेल का फ्रंट-फेसिंग कैमरा भी है। यह टैबलेट यूजर्स को रियर कैमरे से 30fps पर 1080 पिक्सेल रिजॉल्यूशन तक के वीडियो रिकॉर्ड करने की सुविधा देता है।
कनेक्टिविटी ऑप्शन की बात करें तो OPPO Pad Air 5 में वाई-फाई 6 और एक यूएसबी टाइप-सी पोर्ट है। वहीं, सेलुलर वर्जन में 5G, बाइदौ, जीपीएस, ग्लोनास, गैलीलियो का एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलता है। इसमें मौजूद सेंसर की लिस्ट में एम्बिएंट लाइट सेंसर, कलर टेम्परेचर सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक कंपास, एक्सेलेरोमीटर और हॉल इफेक्ट सेंसर शामिल हैं। टैबलेट में 10,050mAh की बैटरी है, जो 33W सुपरवूक वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। इसका डाइमेंशन 266.01x192.77x6.83 एमएम है और इसका वजन लगभग 599 ग्राम है।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
