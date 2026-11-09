भारत में जल्द लॉन्च होगा नया Oppo टैबलेट! 144Hz डिस्प्ले और 67W चार्जिंग के साथ मिले संकेत
Oppo Pad 6F भारतीय BIS सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर मॉडल नंबर OPD2605 के साथ लिस्ट हुआ है। इसमें 144Hz डिस्प्ले, Dimensity 9500s प्रोसेसर और 10420mAh बैटरी मिलने की उम्मीद है।
चीन की टेक कंपनी Oppo भारतीय मार्केट में अपना नया टैबलेट Oppo Pad 6F लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। यह टैबलेट भारत के ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) सर्टिफिकेशन डेटाबेस पर दिखाई दिया है। लिस्टिंग में इसका मॉडल नंबर OPD2605 बताया गया है। माना जा रहा है कि कंपनी इसे जल्द भारत में पेश कर सकती है। हालांकि, Oppo ने अभी तक इसके इंडिया लॉन्च को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है।
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टिपस्टर Anvin के मुताबिक, Oppo का नया टैबलेट 9 नवंबर, 2026 को BIS डेटाबेस पर लिस्ट हुआ है। हालांकि, इस लिस्टिंग में डिवाइस का नाम या इसके फीचर्स की जानकारी नहीं दी गई है। मॉडल नंबर OPD2605 को पहले मलेशिया की SIRIM और थाईलैंड की NBTC सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर भी देखा जा चुका है। इन लिस्टिंग में इसे Oppo Pad 6F नाम से जोड़ा गया है।
थाईलैंड की NBTC लिस्टिंग से इसके 4G कनेक्टिविटी सपोर्ट का भी संकेत मिला था। ऐसे में उम्मीद है कि कंपनी इसका सेलुलर वेरिएंट भी पेश कर सकती है।
Oppo Pad 6F के संभावित फीचर्स
लीक्स के मुताबिक, Oppo Pad 6F में 12.1 इंच का IPS LCD डिस्प्ले मिल सकता है। यह स्क्रीन 144Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आ सकती है। हाई रिफ्रेश रेट की मदद से यूजर्स को स्क्रॉलिंग, गेमिंग और वीडियो देखने के दौरान स्मूद एक्सपीरियंस मिल सकता है।
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परफॉर्मेंस के लिए इसमें MediaTek Dimensity 9500s प्रोसेसर दिए जाने की उम्मीद है। यह वही चिपसेट है जिसका इस्तेमाल कंपनी ने Oppo Pad 6 में किया है। टैबलेट में 16GB तक रैम और 512GB तक इंटरनल स्टोरेज मिलने की भी चर्चा है। हालांकि, ये सभी जानकारियां अभी लीक पर बेस्ड हैं।
फोटोग्राफी के लिए इसमें 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल सकता है। वहीं, पावर बैकअप के लिए 10,420mAh की बैटरी और 67W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिए जाने की उम्मीद है। सॉफ्टवेयर के तौर पर इसमें Android 16 पर आधारित ColorOS 16 मिल सकता है।
कब होगा लॉन्च और कितनी होगी कीमत?
Oppo ने Pad 6F की लॉन्च डेट और कीमत का खुलासा नहीं किया है। हालांकि, कई देशों के सर्टिफिकेशन प्लेटफॉर्म पर इसकी मौजूदगी से संकेत मिलता है कि इसका ग्लोबल लॉन्च करीब हो सकता है। कुछ रिपोर्ट्स में इसकी संभावित ग्लोबल कीमत 400 से 480 डॉलर के बीच बताई गई है। भारतीय रुपये में यह करीब 36,000 से 43,000 रुपये होती है। हालांकि, लॉन्च के वक्त भारत में इसकी असली कीमत अलग हो सकती है। ऐसे में इंतजार करना बेहतर होगा।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के
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अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
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चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।