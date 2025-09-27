हो गया खुलासा, इस दिन आ रहा Oppo Pad 5, तेज प्रोसेसर के साथ मिलेगी 10,300mAh बैटरी oppo pad 5 will debut on 16th october alongside oppo find x9 series, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़oppo pad 5 will debut on 16th october alongside oppo find x9 series

हो गया खुलासा, इस दिन आ रहा Oppo Pad 5, तेज प्रोसेसर के साथ मिलेगी 10,300mAh बैटरी

Oppo Pad 5 Launch Date Revealed: ओप्पो अब ओप्पो पैड 5 के साथ अपनी टैबलेट लाइनअप का विस्तार करने की तैयारी में है। एक रिपोर्ट के अनुसार, यह मॉडल 16 अक्टूबर 2025 को ब्रांड की फ्लैगशिप ओप्पो फाइंड X9 सीरीज के साथ ग्लोबली लॉन्च होगा।

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानSat, 27 Sep 2025 03:14 PM
Oppo Pad 5 Launch Date Revealed: ओप्पो अब ओप्पो पैड 5 के साथ अपनी टैबलेट लाइनअप का विस्तार करने की तैयारी में है। अब कंपनी ने आखिरकार पुष्टि कर दी है कि यह अगले महीने लॉन्च होगा। कंपनी के ओप्पो पैड 4 प्रो को इस साल की शुरुआत में स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिप के साथ चीन में लॉन्च किया गया था, और अब, एक नया ओप्पो पैड 5 फ्लैगशिप मॉडल जल्द ही आने वाला है। गिज्मोचाइना की रिपोर्ट के अनुसार, यह मॉडल 16 अक्टूबर 2025 को ब्रांड की फ्लैगशिप ओप्पो फाइंड X9 सीरीज के साथ ग्लोबली लॉन्च होगा। अपकमिंग टैबलेट में क्या-क्या खास होगा, चलिए जानते हैं...

सामने आई Oppo Pad 5 की लॉन्च डिटेल

ओप्पो ने हाल ही में ओप्पो पैड 5 का एक छोटा सा टीजर ट्रेलर शेयर किया है। वीडियो को देखकर साफ है कि ओप्पो पैड 5 को मल्टीमीडिया और प्रोडक्टिविटी का पावरहाउस बनाना चाहता है। हाई-एंड हार्डवेयर की बदौलत, इसमें बिना किसी रुकावट के एक दर्जन से ज्यादा ऐप्स खुलते हुए देखे जा सकते हैं और मूवीज और प्रोफेशनल काम दोनों के लिए एक बड़ी स्क्रीन है।

Oppo Pad 5 की खासियत (लीक के अनुसार)

लेकिन अपने पिछले मॉडल के विपरीत, यह ब्रांड क्वालकॉम चिप को फ्लैगशिप मीडियाटेक प्रोसेसर से बदलकर दमदार परफॉर्मेंस प्रदान कर रहा है। हालांकि टीजर इसके स्पेसिफिकेशन या फीचर्स की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन एक पुराने लीक से हिंट मिलता है कि ओप्पो पैड 5 कथित तौर पर डाइमेंसिटी 9400+ SoC से लैस होगा। इसमें 3K रिजॉल्यूशन और 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला 12.1 इंच का बड़ा एलसीडी पैनल हो सकता है। इसके अलावा, इस टैबलेट में 10,300mAh की बड़ी बैटरी हो सकती है जो 67W वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट कर सकती है।

ओप्पो पैड 5 के कई स्टोरेज वेरिएंट, यानी 8GB+128GB, 8GB+256GB, 12GB+256GB और 16GB+512GB में आने की अफवाह है। उम्मीद है कि ब्रांड इस टैबलेट को पर्पल, सिल्वर और ग्रे समेत कई कलर्स में लॉन्च करेगा। यह मॉडल 16 अक्टूबर 2025 को ब्रांड की फ्लैगशिप ओप्पो फाइंड X9 सीरीज के साथ लॉन्च होगा।

OPPO Pad 4 Pro की कीमत और खासियत

ओप्पो ने चीन में अप्रैल में अपना लेटेस्ट टैबलेट OPPO Pad 4 Pro लॉन्च किया था। इस टैबलेट के 8GB+256GB वेरिएंट की कीमत 3,299 युआन (लगभग 38,000 रुपये) और 12GB+256GB वेरिएंट की कीमत 3,599 युआन (लगभग 42,000 रुपये) है। इसके टॉप-एंड 12GB+512GB वेरिएंट की कीमत 3,899 युआन (लगभग 45,000 रुपये) और 16GB+512GB वेरिएंट की कीमत 4,099 युआन (लगभग 49,000 रुपये) है। यह मॉर्निंग ग्लो, गैलेक्सी सिल्वर और स्पेस ग्रे कलर ऑप्शन्स में उपलब्ध है।

ओप्पो पैड 4 प्रो में 13.2 इंच की 3.4K एलसीडी स्क्रीन है जिसमें 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, डॉल्बी विजन और 900 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। यह स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट से लैस है, जिसमें 16GB तक रैम और 512GB तक की स्टोरेज है। टैबलेट में 13-मेगापिक्सेल का रियर कैमरा और 8-मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा, वाई-फाई 7, ब्लूटूथ 5.4, एनएफसी, यूएसबी-सी और आठ स्पीकर हैं। इसमें 67W फास्ट चार्जिंग के साथ 12,140mAh की बैटरी है, जो फेस अनलॉक और AI टूल्स को सपोर्ट करती है, और इसका वजन 675 ग्राम है।

