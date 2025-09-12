16GB रैम के साथ आ रहा शक्तिशाली टैबलेट, मिलेगी 10,300mAh बैटरी, सामने आई लॉन्च डिटेल

OPPO Pad 5 टैबलेट, ओप्पो Find X9 सीरीज के साथ लॉन्च हो सकता है। एक टिप्स्टर ने दावा किया था कि फाइंड X9 सीरीज 13 अक्टूबर को लॉन्च होगी। टैबलेट के ग्रे, पर्पल और सिल्वर कलर ऑप्शन्स में उपलब्ध होने की उम्मीद है। डिटेल में जानिए अपकमिंग टैबलेट में क्या-क्या खास मिलेगा…

OPPO Find X9 Series स्मार्टफोन लंबे समय से सुर्खियों में बने हुए हैं। अपकमिंग फोन्स की डिटेल धीरे-धीरे सामने आ रही है, लेकिन ये फोन अकेले बाजार में एंट्री नहीं करेंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार, इन स्मार्टफोन्स के साथ एक टैबलेट भी डेब्यू करेगा, जिसे OPPO Pad 5 कहा जा रहा है। दरअसल, एक टिप्स्टर द्वारा शेयर की गई जानकारी के अनुसार, ओप्पो पैड 5 जल्द ही चीन में लॉन्च हो सकता है। यह कथित टैबलेट अपकमिंग ओप्पो फाइंड X9 सीरीज के साथ लॉन्च हो सकता है।

चीन में लॉन्च से पहले, ओप्पो पैड 5 के प्रमुख स्पेसिफिकेशन और इसके कलर ऑप्शन्स ऑनलाइन सामने आए हैं। यह टैबलेट मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9400+ प्रोसेसर और 10,300mAh की बैटरी से लैस हो सकता है। इसमें 16GB रैम और 512GB तक की इंटरनल स्टोरेज हो सकती है। चलिए एक नजर डालते हैं अपकमिंग टैबलेट में क्या खास होने वाला है...

OPPO Pad 5 के खास स्पेसिफिकेशन (लीक के अनुसार) टिप्स्टर डिजिटल चैट स्टेशन के एक वीबो पोस्ट के अनुसार, ओप्पो पैड 5 टैबलेट, ओप्पो फाइंड X9 सीरीज के साथ लॉन्च हो सकता है। टिप्स्टर ने पहले दावा किया था कि फाइंड X9 सीरीज 13 अक्टूबर को लॉन्च होगी। टैबलेट के ग्रे, पर्पल और सिल्वर कलर ऑप्शन्स में उपलब्ध होने की उम्मीद है। यह 8GB+128GB, 8GB+256GB, 12GB+256GB और 16GB+512GB रैम और स्टोरेज कॉन्फिगरेशन में आ सकता है।

टिप्स्टर ने दावा किया है कि ओप्पो पैड 5 में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9400+ प्रोसेसर हो सकता है। इसमें 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली 12.1 इंच की 3K+ एलसीडी स्क्रीन और 8 मेगापिक्सेल का सिंगल कैमरा हो सकता है। ओप्पो पैड 5 में 10,300mAh की बैटरी होने की संभावना है। इसमें 67W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट होने की उम्मीद है। टिप्स्टर का यह भी दावा है कि टैबलेट का वजन 579 ग्राम होगा।

Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

OPPO Pad 4 Pro की कीमत और खासियत ओप्पो ने चीन में अप्रैल में अपना लेटेस्ट टैबलेट OPPO Pad 4 Pro लॉन्च किया था। इस टैबलेट के 8GB+256GB वेरिएंट की कीमत CNY 3,299 (लगभग 38,000 रुपये) और 12GB+256GB वेरिएंट की कीमत CNY 3,599 (लगभग 42,000 रुपये) है। इसके टॉप-एंड 12GB+512GB वेरिएंट की कीमत CNY 3,899 (लगभग 45,000 रुपये) और 16GB+512GB वेरिएंट की कीमत CNY 4,099 (लगभग 49,000 रुपये) है। यह मॉर्निंग ग्लो, गैलेक्सी सिल्वर और स्पेस ग्रे कलर ऑप्शन्स में उपलब्ध है।