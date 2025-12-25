Oppo Reno 15 के साथ भारत में एंट्री ले सकता है Oppo का टैबलेट, लॉन्च से पहले खुलासा
Oppo जल्द ही भारत में Reno 15 सीरीज के साथ Oppo Pad 5 टैबलेट लॉन्च कर सकता है, जिसके संकेत आधिकारिक वेबसाइट पर मिले हैं। यह टैबलेट 12.1-इंच 2.8K डिस्प्ले, 10050mAh बैटरी और स्टाइलस सपोर्ट जैसे दमदार फीचर्स के साथ आ सकता है।
सम्बंधित सुझाव
74% OFF
MOCA Sleeve for 9-11 inch Tablet Bag Compatible for iPad 10th 10.9 inch/iPad 10.2/Pro 11 /iPad 9.7 Oneplus Pad,Xiaomi pad 5,Lenovo, Samsung, Oppo,Realme Pad X
- MOCA Sleeve for 9-11 inch Tablet Bag Compatible for iPad 10th 10.9 inch/iPad 10.2/Pro 11 /iPad 9.7 Oneplus Pad
- Xiaomi pad 5
- Lenovo
₹524₹1999
खरीदिये
81% OFF
SPCORE [Anti-Scratch & [Smudge Proof] Tempered Glass Screen Protector for Oppo Pad Air (10.36) Inch Tablet (Transparent) Pack Of 1
- SPCORE [Anti-Scratch & [Smudge Proof] Tempered Glass Screen Protector for Oppo Pad Air (10.36) Inch Tablet (Transparent) Pack Of 1
₹284₹1499
खरीदिये
49% OFF
Probus Abstract Swirling Printed Canvas Tablet Sleeve Case Cover for Upto 11.5 inch for iPad 10.2/iPad 10.9/Pro 11/iPad 9.7/Lenovo Tab/Oppo Pad Air/Realme Pad X/Xiaomi pad 5/Redmi Pad Tablets
- Probus Abstract Swirling Printed Canvas Tablet Sleeve Case Cover for Upto 11.5 inch for iPad 10.2/iPad 10.9/Pro 11/iPad 9.7/Lenovo Tab/Oppo Pad Air/Realme Pad X/Xiaomi pad 5/Redmi Pad Tablets
₹615₹1199
खरीदिये
49% OFF
Probus Black Gold Marble Printed Canvas Tablet Sleeve Case Cover for Upto 11.5 inch for iPad 10.2/iPad 10.9/Pro 11/iPad 9.7/Lenovo Tab/Oppo Pad Air/Realme Pad X/Xiaomi pad 5/Redmi Pad Tablets
- Probus Black Gold Marble Printed Canvas Tablet Sleeve Case Cover for Upto 11.5 inch for iPad 10.2/iPad 10.9/Pro 11/iPad 9.7/Lenovo Tab/Oppo Pad Air/Realme Pad X/Xiaomi pad 5/Redmi Pad Tablets
₹615₹1199
खरीदिये
49% OFF
Probus Flower Bloom Printed Canvas Tablet Sleeve Case Cover for Upto 11.5 inch for iPad 10.2/iPad 10.9/Pro 11/iPad 9.7/Lenovo Tab/Oppo Pad Air/Realme Pad X/Xiaomi pad 5/Redmi Pad Tablets
- Probus Flower Bloom Printed Canvas Tablet Sleeve Case Cover for Upto 11.5 inch for iPad 10.2/iPad 10.9/Pro 11/iPad 9.7/Lenovo Tab/Oppo Pad Air/Realme Pad X/Xiaomi pad 5/Redmi Pad Tablets
₹615₹1199
खरीदिये
टेक ब्रैंड Oppo भारत में जल्द ही अपनी नई Reno 15 सीरीज लॉन्च करने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि ये मिड-रेंज स्मार्टफोन्स अगले महीने भारतीय बाजार में लॉन्च हो सकते हैं। हालांकि इस बार Oppo सिर्फ स्मार्टफोन तक सीमित नहीं रहना चाहता। ताजा रिपोर्ट्स से पता चलता है कि कंपनी Oppo Pad 5 टैबलेट को भी भारत में लॉन्च कर सकती है। इसके कुछ की-स्पेसिफिकेशंस भी सामने आए हैं।
भारत में Oppo Pad 5 की लॉन्चिंग के संकेत
खास बात यह है कि Oppo Pad Air 5 को चीन में 25 दिसंबर, 2025 को लॉन्च किया जा रहा है, जबकि इसी बीच Oppo Pad 5 को कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर देखा गया है। Oppo ने पहले Pad 5 को एक फ्लैगशिप टैबलेट के तौर पर पेश किया था, लेकिन जो ग्लोबल या भारतीय वर्जन सामने आया है, वह प्रीमियम से ज्यादा मिड-रेंज कैटेगरी का लगता है।
रीब्रैंडेड टैबलेट होने की संभावना
जानकारी के मुताबिक, Oppo Pad 5 का ग्लोबल/इंडियन वेरिएंट किसी मौजूदा टैबलेट का रीब्रैंडेड वर्जन हो सकता है। डिजाइन की बात करें तो यह काफी हद तक Oppo Pad Air 5 जैसा नजर आता है। इससे साफ है कि Oppo एक अफॉर्डेबल लेकिन फीचर-लोडेड टैबलेट पेश करने की तैयारी में है।
संभावित स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स
आधिकारिक लिस्टिंग के अनुसार, Oppo Pad 5 भारत में 8GB RAM और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आ सकता है। वेबसाइट पर जो मॉडल दिखा है, वह WiFi-ओनली वेरिएंट है। इसमें 12.1 इंच का बड़ा डिस्प्ले मिलेगा, जो 2.8K रेजोल्यूशन और Eye Comfort फीचर्स के साथ आएगा। टैबलेट में ब्लैक कलर ऑप्शन और स्टाइलस सपोर्ट भी देखने को मिल सकता है, जो स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए इसे ज्यादा काम का बना देगा।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, Oppo Pad 5 में 10050mAh की बड़ी बैटरी दी जा सकती है, जो 33W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। इसके अलावा, डिस्प्ले की पीक ब्राइटनेस 900 निट्स तक हो सकती है। परफॉर्मेंस के लिए इसमें MediaTek Dimensity 7300 SoC मिलने की संभावना जताई जा रही है।
