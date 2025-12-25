Hindustan Hindi News
Oppo Pad 5 Spotted Ahead of India Launch Could Launch Alongside Reno 15 Series
Oppo Reno 15 के साथ भारत में एंट्री ले सकता है Oppo का टैबलेट, लॉन्च से पहले खुलासा

Oppo Reno 15 के साथ भारत में एंट्री ले सकता है Oppo का टैबलेट, लॉन्च से पहले खुलासा

संक्षेप:

Oppo जल्द ही भारत में Reno 15 सीरीज के साथ Oppo Pad 5 टैबलेट लॉन्च कर सकता है, जिसके संकेत आधिकारिक वेबसाइट पर मिले हैं। यह टैबलेट 12.1-इंच 2.8K डिस्प्ले, 10050mAh बैटरी और स्टाइलस सपोर्ट जैसे दमदार फीचर्स के साथ आ सकता है।

Dec 25, 2025 08:29 am IST
Pranesh Tiwari
टेक ब्रैंड Oppo भारत में जल्द ही अपनी नई Reno 15 सीरीज लॉन्च करने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि ये मिड-रेंज स्मार्टफोन्स अगले महीने भारतीय बाजार में लॉन्च हो सकते हैं। हालांकि इस बार Oppo सिर्फ स्मार्टफोन तक सीमित नहीं रहना चाहता। ताजा रिपोर्ट्स से पता चलता है कि कंपनी Oppo Pad 5 टैबलेट को भी भारत में लॉन्च कर सकती है। इसके कुछ की-स्पेसिफिकेशंस भी सामने आए हैं।

भारत में Oppo Pad 5 की लॉन्चिंग के संकेत

खास बात यह है कि Oppo Pad Air 5 को चीन में 25 दिसंबर, 2025 को लॉन्च किया जा रहा है, जबकि इसी बीच Oppo Pad 5 को कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर देखा गया है। Oppo ने पहले Pad 5 को एक फ्लैगशिप टैबलेट के तौर पर पेश किया था, लेकिन जो ग्लोबल या भारतीय वर्जन सामने आया है, वह प्रीमियम से ज्यादा मिड-रेंज कैटेगरी का लगता है।

ये भी पढ़ें:वाह! 50MP सेल्फी कैमरा वाला फोन ला रहा है Oppo, ऐसे होंगे Reno 15C के फीचर्स

रीब्रैंडेड टैबलेट होने की संभावना

जानकारी के मुताबिक, Oppo Pad 5 का ग्लोबल/इंडियन वेरिएंट किसी मौजूदा टैबलेट का रीब्रैंडेड वर्जन हो सकता है। डिजाइन की बात करें तो यह काफी हद तक Oppo Pad Air 5 जैसा नजर आता है। इससे साफ है कि Oppo एक अफॉर्डेबल लेकिन फीचर-लोडेड टैबलेट पेश करने की तैयारी में है।

संभावित स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स

आधिकारिक लिस्टिंग के अनुसार, Oppo Pad 5 भारत में 8GB RAM और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आ सकता है। वेबसाइट पर जो मॉडल दिखा है, वह WiFi-ओनली वेरिएंट है। इसमें 12.1 इंच का बड़ा डिस्प्ले मिलेगा, जो 2.8K रेजोल्यूशन और Eye Comfort फीचर्स के साथ आएगा। टैबलेट में ब्लैक कलर ऑप्शन और स्टाइलस सपोर्ट भी देखने को मिल सकता है, जो स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए इसे ज्यादा काम का बना देगा।

ये भी पढ़ें:₹10 हजार से कम में ये हैं 2025 के बेस्ट स्मार्टफोन; लिस्ट में Samsung, Realme भी

रिपोर्ट्स के मुताबिक, Oppo Pad 5 में 10050mAh की बड़ी बैटरी दी जा सकती है, जो 33W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। इसके अलावा, डिस्प्ले की पीक ब्राइटनेस 900 निट्स तक हो सकती है। परफॉर्मेंस के लिए इसमें MediaTek Dimensity 7300 SoC मिलने की संभावना जताई जा रही है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
