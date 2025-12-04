OPPO का धाकड़ टैबलेट अब अब भारत में मचाएगा धूम, 12 इंच डिस्प्ले के साथ मिलेगी 10,420mAh बैटरी
OPPO Pad 5 india launch: ओप्पो पैड 5 भारत में लॉन्च होने वाला है। टैब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर दिखाई दिया है, जिससे हिंट मिलता है कि इसे भारत में जल्द लॉन्च किया जा सकता है। अपकमिंग टैब में क्या होगा खास, डिटेल में जानिए
OPPO Pad 5 india launch: ओप्पो का लेटेस्ट टैबलेट अब भारतीय बाजार में धूम मचाने के लिए तैयार है। हम बात कर रहे हैं ओप्पो पैड 5 की, जो पहले से ही चीन में बिक्री के लिए उपलब्ध है। हालांकि, ओप्पो ने ओप्पो पैड 5 के भारत में लॉन्च के बारे में कुछ भी घोषणा नहीं की है, लेकिन यह ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर दिखाई दिया है, जिससे हिंट मिलता है कि इसे भारत में जल्द लॉन्च किया जा सकता है। ओप्पो पैड 5 में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9400+ चिपसेट है और इसमें 12.1 इंच का एलसीडी पैनल है जिसका रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज तक है। इसमें 67W चार्जिंग सपोर्ट के साथ 10,420mAh की बैटरी है।
OPPO Pad 5 के मॉडल नंबर BIS वेबसाइट पर लिस्ट किए गए हैं
टिप्स्टर सुधांशु अंभोरे ने बताया कि ओप्पो के एक टैबलेट, जिसे ओप्पो पैड 5 माना जा रहा है, को मॉडल नंबर OPD2503 और OPD2502 के साथ BIS सर्टिफिकेशन मिला है, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर R-93038296 है। OPD2503 को 13 नवंबर को और OPD2502 को 11 नवंबर को सर्टिफाइड किया गया था। लिस्टिंग से किसी हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन का पता नहीं चलता है, लेकिन यह जरूत हिंट मिलता है कि यह टैबलेट जल्द भारत में डेब्यू करेंगे।
OPPO Pad 5 को अक्टूबर में चीन में Find X9 सीरीज के साथ लॉन्च किया गया था। इसके बेस वेरिएंट जिसमें 8GB रैम और 128GB ऑनबोर्ड स्टोरेज है की कीमत 2,599 युआन (लगभग 32,000 रुपये) है। 16GB रैम और 512GB स्टोरेज वाले टॉप-एंड मॉडल की कीमत 3,599 युआन (लगभग 44,000 रुपये) है।
हम उम्मीद कर सकते हैं कि इंडियन वर्जन चीनी मॉडल जैसे ही हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन्स के साथ आएगा, लेकिन कीमत अलग हो सकती है, क्योंकि ये डिवाइस आमतौर पर चीन में ज्यादा सस्ते होते हैं।
टिप्स्टर सुधांशु अंभोरे का ट्वीट
OPPO Pad 5 की खासियत
ओप्पो पैड 5 का चीनी वेरिएंट एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड कलरओएस 16 पर चलता है और इसमें 12.1 इंच (2120×3000 पिक्सेल) एलसीडी पैनल है जिसमें 144 हर्ट्ज एडाप्टिव रिफ्रेश रेट और 900 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। जैसा कि बताया गया है, यह ऑक्टा कोर मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9400+ चिपसेट से लैस है, जिसे 16GB तक रैम और 512GB ऑनबोर्ड स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है। पीछे की तरफ, ओप्पो पैड 5 में सिंगल 8-मेगापिक्सेल का कैमरा है। इसमें 8-मेगापिक्सल का फ्रंट-फेसिंग कैमरा भी शामिल है। इसमें 67W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 10,420mAh की बैटरी है। ओप्पो पैड 5 चीन में गैलेक्सी सिल्वर, स्पेस ग्रे, गैलेक्सी सिल्वर सॉफ्ट लाइट एडिशन और लकी पर्पल सॉफ्ट लाइट एडिशन जैसे कलर्स में उपलब्ध है।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
