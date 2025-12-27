भारत में आते ही छा जाएगा यह धांसू टैब, 12 इंच डिस्प्ले, 10050mAh बैटरी, AI लेगा नोट
हाल ही में, OPPO Pad 5 टैबलेट की लिस्टिंग ब्रांड की ऑफिशियल इंडिया वेबसाइट पर Reno 15 Series के लैंडिंग पेज पर देखी गई थी, जिससे इसके देश में आने का संकेत मिला था। अब, इसे Reno 15 सीरीज के Flipkart लैंडिंग पेज पर भी लिस्ट किया गया है। लिस्टिंग में इसके खास सिफिकेशन्स को भी हाइलाइट किया गया है।
अब तक कयास लगाए जा रहे थे कि ओप्पो का नया टैबलेट OPPO Pad 5 भारत में रेनो 15 सीरीज के साथ लॉन्च हो सकता है, लेकिन अब यह काफी हद तक कंफर्म हो गया है। हाल ही में, OPPO Pad 5 टैबलेट की लिस्टिंग ब्रांड की ऑफिशियल इंडिया वेबसाइट पर Reno 15 Series के लैंडिंग पेज के अंदर देखी गई थी, जिससे इसके देश में आने का संकेत मिला था। अब, इसे Reno 15 सीरीज के Flipkart लैंडिंग पेज पर भी लिस्ट किया गया है, जिसमें डिवाइस के कुछ खास स्पेसिफिकेशन्स बताए गए हैं। रेनो 15 सीरीज के लैंडिंग पेज के अंदर टैबलेट और ईयरबड्स की लिस्टिंग से यह उम्मीद की जा रही है कि इन दोनों डिवाइस को स्मार्टफोन्स के साथ ही बाजार में उतारा जा सकता है।
OPPO Pad 5 – रेनो 15 सीरीज के फ्लिपकार्ट लैंडिंग पेज पर देखा गया
हालांकि, भारत में OPPO Pad 5 टैबलेट के लिए अभी तक कोई अलग लैंडिंग पेज लिस्ट नहीं किया गया है, लेकिन पिछली ऑफिशियल वेबसाइट लिस्टिंग के बाद अब इसे Reno 15 सीरीज के Flipkart लैंडिंग पेज पर लिस्ट कर दिया गया है। इस बार, डिवाइस के लिए ब्लैक और पिंक कलर के दो वेरिएंट, साथ ही व्हाइट कलर का स्टाइलस भी सामने आया है। लिस्टिंग में इसके कुछ खास फीचर्स को भी हाइलाइट किया गया है। कंपनी ने बताया कि टैब में 12.1 इंच (30.73cm) आई-कंफर्ट डिस्प्ले है, जो 2.8K रेजोल्यूशन को सपोर्ट करता है। इसमें AI-पावर्ड नोट-टेकिंग फीचर और 10,050mAh बैटरी होगी।
जैसा कि पहले बताया गया है, OPPO Pad 5 टैबलेट पहले ही चीनी मार्केट में लॉन्च हो चुका है, लेकिन यह वह डिवाइस नहीं है जिसे ब्रांड भारत में लॉन्च करने की योजना बना रहा है। भारतीय ग्राहकों के लिए, OPPO Pad Air 5 टैबलेट को री-ब्रांड करके OPPO Pad 5 (इंडियन वेरिएंट) के तौर पर उपलब्ध कराया जाएगा। खास बात यह है कि हाल ही में लॉन्च हुआ OPPO Pad Air 5 खुद OnePlus Pad Go 2 टैबलेट का री-ब्रांडेड वर्जन है।
ओप्पो की Reno 15 सीरीज जल्द ही भारतीय मार्केट में लॉन्च होने वाली है और ऐसा लगता है कि OPPO Pad 5 टैबलेट भी उसी दिन देश में पेश किया जाएगा, और इस बात की पुष्टि फ्लिपकार्ट ने भी की है।
