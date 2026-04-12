16GB रैम और 13380mAh की बैटरी, आते ही छा जाएगा यह तेजतर्रार टैबलेट, यह होगा खास

Apr 12, 2026 03:00 pm IST

Oppo Pad 5 Pro की डिटेल्स एक बार फिर लीक हो गई है। यह टैब 21 अप्रैल को चीन में लॉन्च किया जाएगा। टैब में 13.2 इंच स्क्रीन के साथ 13,380mAh की बैटरी होगी। इस टैबलेट में 13-मेगापिक्सेल का रियर कैमरा होगा। चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर...

Oppo Pad 5 Pro leak: ओप्पो का लेटेस्ट टैब अब बस कुछ दिनों में लॉन्च होने वाला है। हम बात कर रहे हैं Oppo Pad 5 Pro की। लॉन्च से पहले ही टैब अपनी बड़ी बैटरी और डिस्प्ले को लेकर सुर्खियों में है। अब इस टैबलेट को चाइना टेलीकॉम की प्रोडक्ट लाइब्रेरी में समय से पहले ही लिस्ट कर दिया गया है, जिससे इसके ऑफिशियल लॉन्च से पहले ही इसके कई खास फीचर्स सामने आ गए हैं। इस फ्लैगशिप टैबलेट को 21 अप्रैल को चीन में लॉन्च किया जाएगा। टैब के साथ कंपनी Find X9 Ultra, Find X9s Pro, Pad Mini और Enco R5 जैसे डिवाइस भी बाजार में उतारेगी। अपकमिंग टैब में 13.2 इंच स्क्रीन के साथ 13,380mAh की बैटरी होगी। चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर…

Oppo Pad 5 Pro की खासियत (लीक के अनुसार) टैब में बड़ा डिस्प्ले, पावरफुल प्रोसेसर चाइना टेलीकॉम की लिस्टिंग के अनुसार, अपकमिंग Oppo Pad 5 Pro में 13.2-इंच का बड़ा डिस्प्ले होगा, जिसका रिजॉल्यूशन 1920x1200 पिक्सेल और आस्पेक्ट रेशियो 16:9 होगा। जानकारी के लिए बता दें कि ओप्पो पैड 4 प्रो में 2400x3392 पिक्सेल रिजॉल्यूशेन वाला आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले है, जो 144 हर्ट्ज पर रिफ्रेश होता है।

उम्मीद है कि यह टैबलेट Android 16 पर चलेगा और इसमें क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 (SM8850P) चिपसेट लगा होगा, जो इसकी हाई-एंड परफॉर्मेंस पर जोर देता है। यानी यह पूरी तरह से फ्लैगशिप कैटेगरी में आ जाएगा, और गेमिंग, वीडियो एडिटिंग तथा मल्टीटास्किंग के लिए जबर्दस्त परफॉर्मेंस देगा।

कैमरा और कनेक्टिविटी फीचर्स फोटोग्राफी के लिए, उम्मीद है कि इस टैबलेट में 13-मेगापिक्सेल का रियर कैमरा होगा, जबकि लिस्टिंग में फ्रंट कैमरे का कोई जिक्र नहीं है। कई लीक्स में कहा जा रहा है कि इसमें 8 मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा मिल सकता है। यह कैमरा सेटअप खासतौर से डॉक्यूमेंट स्कैनिंग और कभी-कभार फोटोग्राफी करने के लिए है। कनेक्टिविटी फीचर्स में कई स्टैंडर्ड्स के साथ वाईफाई और ब्लूटूथ सपोर्ट शामिल हैं। यह टैबलेट सेल्युलर कनेक्टिविटी को सपोर्ट नहीं करता है, जिससे यह एक WiFi-ओनली डिवाइस बन जाता है। इसका डिजाइन स्लिम है, जिसकी मोटाई 5.94 एमएम और वजन लगभग 672 ग्राम है।

बड़ी बैटरी और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी इसमें 13,380mAh की बैटरी होगी, जिससे काम और एंटरटेनमेंट के लिए लंबी बैटरी लाइफ मिलने की उम्मीद है। चार्जिंग से जुड़ी जानकारी के मुताबिक, इसे पूरी तरह चार्ज होने में लगभग 120 मिनट लगेंगे। कहा जा रहा है कि यह डिवाइस 80W चार्जिंग को सपोर्ट कर सकता है।