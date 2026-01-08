भारत में धूम मचाने आया OPPO Pad 5; डिस्प्ले, कैमरा, बैटरी सब दमदार, बस इतनी है कीमत
OPPO Pad 5 launched in India: ओप्पो ने Reno 15 5G सीरीज के साथ-साथ भारतीय बाजार में OPPO Pad 5 टैबलेट को भी लॉन्च किया है। यह टैबलेट भारत में Wi-Fi और 5G दोनों वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। इसकी पहली सेल 13 जनवरी से शुरू होगी।
चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं OPPO Pad 5 की खासियत पर:
बड़ा डिस्प्ले, आंखों के लिए भी सेफ
ओप्पो पैड 5 में 12.1 इंच की 2.8K एलसीडी आई-कंफर्ट डिस्प्ले है जो 2800×1980 का शार्प रिजॉल्यूशन, 7:5 आस्पेक्ट रेश्यो, 284 पीपीआई और 120 हर्ट्ज का अडैप्टिव रिफ्रेश रेट देती है। 900 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस और डॉल्बी विजन सपोर्ट के साथ, यह डिस्प्ले आंखों को आराम देते हुए शानदार विजुअल्स देने के लिए डिजाइन की गई है, जिसमें TÜV Rheinland इंटेलिजेंट आई केयर 4.0 सर्टिफिकेशन और लंबे समय तक काम या मनोरंजन के लिए कम ब्लू लाइट का सपोर्ट मिलता है।
हैवी रैम और पावरफुल प्रोसेसर
यह मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7300 चिपसेट से लैस है, जिसके साथ 8GB LPDDR5X रैम और 256GB तक UFS 3.1 इंटरनल स्टोरेज मिलता है। साथ ही, 5G वेरिएंट में एक डेडिकेटेड सिंगल सिम ट्रे आती है। टैब में, आगे और पीछे, दोनों तरफ 8 मेगापिक्सेल का कैमरा है। यह USB OTG को भी सपोर्ट करता है, जिससे यूजर्स USB Type-C पोर्ट के जरिए USB फ्लैश ड्राइव या एक्सेसरीज कनेक्ट कर सकते हैं।
प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी के लिए, टैबलेट फ्लैगशिप-ग्रेड लो-लेटेंसी ओप्पो पेंसिल 2 को सपोर्ट करता है, जिससे सटीक हैंडराइटिंग, स्केचिंग और नोट लेने में मदद मिलती है। रियल-टाइम हैंडराइटिंग पॉलिश जैसे फीचर्स नोट्स को साफ और पढ़ने लायक रखते हैं, जबकि AI-पावर्ड नोट लेने वाले टूल्स स्मार्ट ऑर्गनाइजेशन और आइडिया को कैप्चर करके एफिशिएंसी बढ़ाते हैं। पेंसिल खुद 20 घंटे तक लगातार इस्तेमाल की जा सकती है, और सिर्फ 10 मिनट चार्जिंग में 12 घंटे तक काम कर सकती है।
बड़ी बैटरी और लंबी बैटरी लाइफ
टैबलेट में 10,050mAh की बड़ी बैटरी है, और यह 33W फास्ट वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है। ओप्पो का दावा है कि एक बार चार्ज करने पर यह 53 घंटे तक ऑनलाइन म्यूजिक प्लेबैक, 15 घंटे तक ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग या 6 घंटे तक का गेमिंग टाइम दे सकती है।
ऑडियो के मामले में, इस टैबलेट में क्वाड-स्पीकर इमर्सिव साउंड सिस्टम है जो फिल्मों, गेम्स और मीडिया देखने के लिए रिच, सिनेमैटिक ऑडियो देता है। कनेक्टिविटी इस टैब की एक और खासियत है, जिसमें सीमलेस क्रॉस-डिवाइस और क्रॉस-इकोसिस्टम कनेक्टिविटी का सपोर्ट मिलता है, जो यूजर्स को ओप्पो पैड डिवाइस, स्मार्टफोन, आईफोन और पीसी के बीच आसानी से फोटो, फाइल और वीडियो ट्रांसफर करने की सुविधा देती है, ताकि स्मूथ कोलैबोरेशन और शेयरिंग हो सके।
कलरओएस 16 फॉर पैड पर चलने वाला ओप्पो पैड 5, बड़े स्क्रीन पर प्रोडक्टिविटी के लिए ऑप्टिमाइज्ड, तेज और स्मूथ यूजर एक्सपीरियंस पर फोकस करता है। ओप्पो ने TÜV SÜD से 48 महीने की फ्लुएंसी प्रोटेक्शन सर्टिफिकेशन के साथ लंबे समय तक परफॉर्मेंस स्टेबिलिटी का भी वादा किया है।
यह टैबलेट क्विक ऐप लॉन्च और स्विच को सपोर्ट करता है, जिससे यूजर्स ऐप्स को तेजी से खोल सकते हैं और एक साथ 12 एक्टिव एप्लिकेशन के बीच आसानी से स्विच कर सकते हैं। इसमें एक फ्लक्स होम स्क्रीन भी है, जिसे एक फ्लेक्सिबल डॉक के साथ वर्कस्पेस को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है जिसमें 15 ऐप्स तक रखे जा सकते हैं, साथ ही एक होम-स्क्रीन ग्रिड भी है जिसमें 60 ऐप्स तक रखे जा सकते हैं।
कनेक्टिविटी के लिए ढेर सारे ऑप्शन
कनेक्टिविटी के मामले में, दोनों वेरिएंट वाई-फाई 6, वाई-फाई 5, और 802.11a/b/g/n स्टैंडर्ड को सपोर्ट करते हैं, साथ ही WLAN टेथरिंग भी है। 5G मॉडल सिम के जरिए 5G सेलुलर नेटवर्क को सपोर्ट करता है, जबकि वाई-फाई मॉडल में सेलुलर कनेक्टिविटी नहीं मिलती। इसमें लो एनर्जी और BLE ऑडियो के साथ ब्लूटूथ 5.4 मौजूद है, जिसमें SBC, AAC, aptX, aptX HD, और LDAC कोडेक का सपोर्ट है। दोनों वर्जन में यूएसबी टाइप-सी पोर्ट है और ये टाइप-सी डिजिटल ईयरफोन को सपोर्ट करते हैं (एनालॉग टाइप-सी हेडफोन सपोर्ट नहीं करते हैं)। सेल ब्रॉडकास्ट सर्विस और GNSS लोकेशन टेक्नोलॉजी सिर्फ 5G वेरिएंट में उपलब्ध हैं।
8GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले 5G मॉडल में एम्बिएंट लाइट सेंसर, कलर टेम्परेचर सेंसर, ई-कम्पास, एक्सेलेरोमीटर, हॉल सेंसर और प्रॉक्सिमिटी सेंसर शामिल हैं, जबकि 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले वाई-फाई मॉडल में एम्बिएंट लाइट सेंसर, कलर टेम्परेचर सेंसर, एक्सेलेरोमीटर और हॉल सेंसर मिलते हैं।
टैबलेट की कीमत और पहली सेल
भारत में, 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले Wi-Fi-ओनली वेरिएंट की कीमत 26,999 रुपये है, जबकि 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले 5G + Wi-Fi वेरिएंट की कीमत 32,999 रुपये है। लॉन्च ऑफर के तहत, खरीदार 2,000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट पा सकते हैं या नौ महीने तक नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन चुन सकते हैं। OPPO Pad 5 अभी Flipkart और ओप्पो इंडिया वेबसाइट पर प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध है, और इसकी ओपन सेल 13 जनवरी 2026 से शुरू होगी। इसे ऑरोरा पिंक और स्टारलाइट ब्लैक जैसे कलर्स में खरीदा जा सकेगा।
