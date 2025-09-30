7000mAh पावरफुल बैटरी, 12GB रैम, गदर कैमरा के साथ आया Oppo का नया वाटरप्रूफ फोन, जानें कीमत

Oppo ने चीन में Oppo A6 5G लॉन्च किया है। इस फोन में 7000mAh बैटरी, 80W फास्ट चार्जिंग, MediaTek Dimensity चिपसेट, 12GB RAM, 512GB स्टोरेज और IP69 रेटिंग के साथ धांसू फीचर्स मिलते हैं। जानें इसके फीचर्स और कीमत:

Oppo A6 5G Launched: स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Oppo ने Weibo पोस्ट के जरिए चीन में Oppo A6 5G लॉन्च कर दिया है। नए हैंडसेट में 80W वायर्ड फ़ास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली 7000mAh की बैटरी है। इसमें मीडियाटेक डाइमेंशन चिप, 12GB तक रैम और 512GB तक स्टोरेज है। इसमें Mali-G57 MC2 GPU भी है। यह हैंडसेट फिलहाल कंपनी की वेबसाइट पर तीन कलर और स्टोरेज वेरिएंट में उपलब्ध है। टेक कंपनी का दावा है कि इस हैंडसेट को धूल और पानी से बचाव के लिए IP69 रेटिंग मिली हुई है।

Oppo A6 5G की कीमत और उपलब्धता Oppo A6 5G की चीन में शुरुआती कीमत 8GB रैम + 256GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए CNY 1,599 (करीब 20,000 रुपये) है। यह हैंडसेट 12GB रैम + 256GB स्टोरेज और 12GB रैम + 512GB स्टोरेज विकल्पों में भी उपलब्ध होगा।

कंपनी ने दोनों हाई-एंड मॉडल की कीमतों का खुलासा नहीं किया है। ओप्पो A6 5G चीन में ओप्पो की वेबसाइट पर ब्लू ओशन लाइट, वेलवेट ग्रे और फेनमेंगशेंगहुआ (गुलाबी) कलर में उपलब्ध है।

Oppo A6 5G के स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स ओप्पो A6 5G एक डुअल-सिम हैंडसेट है, जो एंड्रॉयड 15-आधारित ColorOS 15 पर चलता है। इसमें 6.57-इंच का फुल-एचडी+ AMOLED डिस्प्ले है, जिसका अडैप्टिव रिफ्रेश रेट 120Hz तक और टच सैंपलिंग रेट 240Hz तक है।

ओप्पो का यह नया हैंडसेट ऑक्टा-कोर मीडियाटेक डाइमेंशन 6300 चिपसेट द्वारा संचालित है, जिसे माली-G57 MC2 GPU के साथ जोड़ा गया है। ओप्पो A6 5G में 12GB तक LPDDR4X रैम और 512GB UFS 2.2 इंटरनल स्टोरेज है। स्टोरेज बढ़ाने के लिए यह माइक्रोएसडी कार्ड सपोर्ट भी करता है। हैंडसेट को धूल और पानी से सुरक्षा के लिए IP69 रेटिंग प्राप्त है।

कैमरे की बात करें तो, ओप्पो A6 5G में डुअल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 50-मेगापिक्सल का वाइड-एंगल शूटर है। फोन के फ्रंट में 16-मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा है। रियर और फ्रंट कैमरे 60fps तक 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करते हैं।