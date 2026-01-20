IP69 रेटिंग, रफ-टफ बॉडी, 7000mAh बैटरी के साथ आया Oppo का नया मिलिट्री ग्रेड फोन, कीमत ₹17999 से शुरू

संक्षेप: Oppo A6 5G भारत में लॉन्च हो गया है, जिसमें 7000mAh बैटरी, 50MP ड्यूल कैमरा, 120Hz डिस्प्ले और MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट जैसे फीचर्स मिलते हैं। यह 5G स्मार्टफोन 17,999 रुपए से शुरू होता है।

Jan 20, 2026 07:30 pm IST

Oppo ने भारत में Oppo A6 5G स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया है, जिसमें मिड बजट-सेगमेंट में पावर, कैमरा और फीचर्स हैं। यह फोन मजबूत 7000mAh बैटरी, तेज 45W फास्ट चार्जिंग और 50MP ड्यूल रियर कैमरा के साथ आता है। यह हैंडसेट फिलहाल कंपनी की वेबसाइट के माध्यम से खरीदने के लिए उपलब्ध है और तीन रंगों में आता है। इसमें ऑक्टा कोर MediaTek Dimensity 6000 सीरीज का चिपसेट लगा है। Oppo A6 5G में IP66/68/69-रेटेड वॉटर और डस्ट रेसिस्टेंस भी मिलता है, जो इसे रोज़मर्रा के इस्तेमाल में थोड़ा और मजबूत बनाता है खासकर बरसात या धूल-भरे वातावरण में। आइए डिटेल में आपको बताते हैं Oppo A6 5G के फीचर्स, कीमत और ऑफर्स की डिटेल्स:

भारत में Oppo A6 5G की कीमत और उपलब्धता भारत में Oppo A6 5G की कीमत 4GB RAM + 128GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट के लिए 17,999 रुपये से शुरू होती है। वहीं, 6GB RAM + 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 19,999 रुपये है। Oppo A6 5G के 6GB रैम और 256GB स्टोरेज की कीमत 21,999 रुपये है।

टेक्नोलॉजी कंपनी Oppo A6 5G पर 1,000 रुपये का इंस्टेंट कैशबैक और चुनिंदा बैंकों के क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर तीन महीने की नो-कॉस्ट EMI है। यह नया फोन Oppo इंडिया के ऑनलाइन स्टोर पर उपलब्ध है। Oppo A6 5G भारत में सैफायर ब्लू, आइस व्हाइट और सकुरा पिंक रंगों में उपलब्ध है।

Oppo A6 5G के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स ओप्पो A6 5G दो नैनो सिम को सपोर्ट करता है और Android 15 पर आधारित ColorOS 15 के साथ आता है। इसमें 6.75 इंच का HD+ LCD डिस्प्ले है, जिसमें 120Hz तक की रिफ्रेश रेट और 1,125 nits तक की पीक ब्राइटनेस है। हैंडसेट में ऑक्टा कोर MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट लगा है।

कैमरा डिपार्टमेंट की बात करें तो, Oppo A6 5G में डुअल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें ऑटोफोकस के साथ 50 मेगापिक्सल (f/1.8) का प्राइमरी कैमरा और 2 मेगापिक्सल (f/2.4) का मोनोक्रोम कैमरा शामिल है। इसमें सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 8 मेगापिक्सल (f/2.0) का फ्रंट कैमरा भी दिया गया है। यह 1080p/60 fps तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है। फोन में धूल और पानी से बचाव के लिए IP66 + IP68 + IP69 रेटिंग है।