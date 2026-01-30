Hindustan Hindi News
200MP कैमरा वाले Oppo फोन का Crystal Pink मॉडल लॉन्च, संडे को सेल

संक्षेप:

Oppo ने भारत में Reno15 Pro Mini को नए Crystal Pink कलर में लॉन्च किया है, जिसकी सेल 1 फरवरी से शुरू होगी। कॉम्पैक्ट डिजाइन, 200MP कैमरा, मजबूत बॉडी और प्रीमियम लुक के साथ यह फोन फ्लैगशिप लेवल एक्सपीरियंस देता है।

Jan 30, 2026 02:55 pm ISTPranesh Tiwari
चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी Oppo ने भारतीय मार्केट में अपने प्रीमियम Reno लाइनअप के पावरफुल डिवाइस Oppo Reno 15 Pro Mini का Crystal Pink कलर वेरियंट लॉन्च कर दिया है। इस कलर ऑप्शन के साथ कंपनी ने फ्लैगशिप परफॉर्मेंस के साथ यूजर्स को फैशन फॉरवर्ड डिजाइन देने का दावा किया गया है। इस नए कलर वेरियंट की सेल 1 फरवरी से शुरू होगी और इसे Amazon, Flipkart के अलावा ओप्पो ई-स्टोर से खरीदा जा सकेगा।

Reno15 Pro Mini कंपनी का पहला Pro Mini स्मार्टफोन है, जो कॉम्पैक्ट डिजाइन में फ्लैगशिप-लेवल फीचर्स देता है। इसमें 6.32-इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसके चारों ओर सिर्फ 1.6mm के अल्ट्रा-स्लिम बेजल्स हैं। फोन की मोटाई 7.99mm और वजन केवल 187 ग्राम है, जिससे यह एक हाथ से इस्तेमाल के लिए बिना परफॉर्मेंस से कोई समझौता किए बेहद कंफर्टेबल बन जाता है। आइए आपको इसके फीचर्स के बारे में बताते हैं।

ये भी पढ़ें:₹5500 सस्ता हुआ 50MP कैमरा, 7025mAh बैटरी वाला Oppo स्मार्टफोन; देखें डील

इंडस्ट्री-फर्स्ट HoloFusion टेक्नोलॉजी

Oppo ने Reno15 Pro Mini में अपनी नई HoloFusion Technology पेश की है। यह टेक वन-पीस स्कल्प्टेड ग्लास बैक पर थ्री-डायमेंशनल लेयर्ड विजुअल इफेक्ट देती है, जिससे फोन की सतह पर डेप्थ, टेक्सचर और लाइट का शानदार इंटरैक्शन दिखाई देता है। Crystal Pink वेरिएंट में थ्री-डायमेंशनल रिबन पैटर्न दिया गया है। इसके साथ ही Dynamic Stellar Ring Design कैमरा मॉड्यूल को एक सॉफ्ट हेलो ग्लो देता है, जिससे बैक पैनल साफ और सीमलेस दिखाई देता है। यह फोन Glacier White कलर में भी उपलब्ध है।

कैमरा है इस फोन का हाइलाइट

Oppo Reno15 Pro Mini 5G में 200MP Ultra-Clear Main Camera दिया गया है, जो HP5 सेंसर पर आधारित है। यह कैमरा इतनी डीटेल कैप्चर करता है कि फोटो को बाद में क्रॉप करने पर भी क्वॉलिटी बनी रहती है। इसके साथ 50MP का 3.5× Telephoto Portrait Camera (JN5 सेंसर) दिया गया है, जिसे क्लासिक 85mm फोकल लेंथ के लिए ट्यून किया गया है, जिससे पोर्ट्रेट्स नेचुरल और प्रोफेशनल लगें।

ये भी पढ़ें:Oppo यूजर्स के मजे! इन स्मार्टफोन्स को भी मिलने लगा नया ColorOS 16 अपडेट

वहीं, 50MP Ultra-Wide Camera (GC50F6 सेंसर) लैंडस्केप, आर्किटेक्चर और ग्रुप फोटो के लिए बेहतर कवरेज देता है। कंपनी की PureTone Imaging टेक्नोलॉजी सभी लेंस पर बैलेंस्ड कलर्स, नैचुरल कॉन्ट्रास्ट और रियल-लाइफ रिजल्ट्स ऑफर करती है। फ्रंट में 50MP का अल्ट्रा-वाइड सेल्फी कैमरा दिया गया है, जिसका 100-डिग्री फील्ड ऑफ व्यू ग्रुप सेल्फी और ट्रैवल शॉट्स को आसान बनाता है।

प्रो-लेवल वीडियो रिकॉर्डिंग भी

Reno15 Pro Mini 5G में फ्रंट, मेन, अल्ट्रा-वाइड और टेलीफोटो, चारों कैमरों से 4K HDR वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट वह भी 60fps तक मिलता है। HDR वीडियो रिकॉर्डिंग हाइलाइट्स और शैडो दोनों में बेहतर डीटेल बनाए रखती है, जिससे हर लाइटिंग कंडीशन में नेचुरल और बैलेंस्ड फुटेज मिलती है। फोन को IP66, IP68 और IP69 रेटिंग्स मिली हैं, जिससे यह धूल, पानी में डूबने और यहां तक कि 80 डिग्री सेल्सियस तक के हाई-प्रेशर हॉट वॉटर को भी झेल सकता है।

बता दें, इस डिवाइस की शुरुआती कीमत 59,999 रुपये है और इसपर कई ऑफर्स का फायदा दिया जा रहा है। चुनिंदा बैंक कार्ड्स से भुगतान करने की स्थिति में 10 प्रतिशत डिस्काउंट मिल रहा है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
