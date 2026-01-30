200MP कैमरा वाले Oppo फोन का Crystal Pink मॉडल लॉन्च, संडे को सेल

संक्षेप: Oppo ने भारत में Reno15 Pro Mini को नए Crystal Pink कलर में लॉन्च किया है, जिसकी सेल 1 फरवरी से शुरू होगी। कॉम्पैक्ट डिजाइन, 200MP कैमरा, मजबूत बॉडी और प्रीमियम लुक के साथ यह फोन फ्लैगशिप लेवल एक्सपीरियंस देता है।

Jan 30, 2026 02:55 pm IST

चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी Oppo ने भारतीय मार्केट में अपने प्रीमियम Reno लाइनअप के पावरफुल डिवाइस Oppo Reno 15 Pro Mini का Crystal Pink कलर वेरियंट लॉन्च कर दिया है। इस कलर ऑप्शन के साथ कंपनी ने फ्लैगशिप परफॉर्मेंस के साथ यूजर्स को फैशन फॉरवर्ड डिजाइन देने का दावा किया गया है। इस नए कलर वेरियंट की सेल 1 फरवरी से शुरू होगी और इसे Amazon, Flipkart के अलावा ओप्पो ई-स्टोर से खरीदा जा सकेगा।

Reno15 Pro Mini कंपनी का पहला Pro Mini स्मार्टफोन है, जो कॉम्पैक्ट डिजाइन में फ्लैगशिप-लेवल फीचर्स देता है। इसमें 6.32-इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसके चारों ओर सिर्फ 1.6mm के अल्ट्रा-स्लिम बेजल्स हैं। फोन की मोटाई 7.99mm और वजन केवल 187 ग्राम है, जिससे यह एक हाथ से इस्तेमाल के लिए बिना परफॉर्मेंस से कोई समझौता किए बेहद कंफर्टेबल बन जाता है। आइए आपको इसके फीचर्स के बारे में बताते हैं।

इंडस्ट्री-फर्स्ट HoloFusion टेक्नोलॉजी Oppo ने Reno15 Pro Mini में अपनी नई HoloFusion Technology पेश की है। यह टेक वन-पीस स्कल्प्टेड ग्लास बैक पर थ्री-डायमेंशनल लेयर्ड विजुअल इफेक्ट देती है, जिससे फोन की सतह पर डेप्थ, टेक्सचर और लाइट का शानदार इंटरैक्शन दिखाई देता है। Crystal Pink वेरिएंट में थ्री-डायमेंशनल रिबन पैटर्न दिया गया है। इसके साथ ही Dynamic Stellar Ring Design कैमरा मॉड्यूल को एक सॉफ्ट हेलो ग्लो देता है, जिससे बैक पैनल साफ और सीमलेस दिखाई देता है। यह फोन Glacier White कलर में भी उपलब्ध है।

कैमरा है इस फोन का हाइलाइट Oppo Reno15 Pro Mini 5G में 200MP Ultra-Clear Main Camera दिया गया है, जो HP5 सेंसर पर आधारित है। यह कैमरा इतनी डीटेल कैप्चर करता है कि फोटो को बाद में क्रॉप करने पर भी क्वॉलिटी बनी रहती है। इसके साथ 50MP का 3.5× Telephoto Portrait Camera (JN5 सेंसर) दिया गया है, जिसे क्लासिक 85mm फोकल लेंथ के लिए ट्यून किया गया है, जिससे पोर्ट्रेट्स नेचुरल और प्रोफेशनल लगें।

वहीं, 50MP Ultra-Wide Camera (GC50F6 सेंसर) लैंडस्केप, आर्किटेक्चर और ग्रुप फोटो के लिए बेहतर कवरेज देता है। कंपनी की PureTone Imaging टेक्नोलॉजी सभी लेंस पर बैलेंस्ड कलर्स, नैचुरल कॉन्ट्रास्ट और रियल-लाइफ रिजल्ट्स ऑफर करती है। फ्रंट में 50MP का अल्ट्रा-वाइड सेल्फी कैमरा दिया गया है, जिसका 100-डिग्री फील्ड ऑफ व्यू ग्रुप सेल्फी और ट्रैवल शॉट्स को आसान बनाता है।

प्रो-लेवल वीडियो रिकॉर्डिंग भी Reno15 Pro Mini 5G में फ्रंट, मेन, अल्ट्रा-वाइड और टेलीफोटो, चारों कैमरों से 4K HDR वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट वह भी 60fps तक मिलता है। HDR वीडियो रिकॉर्डिंग हाइलाइट्स और शैडो दोनों में बेहतर डीटेल बनाए रखती है, जिससे हर लाइटिंग कंडीशन में नेचुरल और बैलेंस्ड फुटेज मिलती है। फोन को IP66, IP68 और IP69 रेटिंग्स मिली हैं, जिससे यह धूल, पानी में डूबने और यहां तक कि 80 डिग्री सेल्सियस तक के हाई-प्रेशर हॉट वॉटर को भी झेल सकता है।