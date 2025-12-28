Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़oppo launched a6t pro as a6 series seventh model with 7000mah battery
50MP कैमरा और 7000mAh की तगड़ी बैटरी, धूम मचाने आया ओप्पो का धांसू फोन

50MP कैमरा और 7000mAh की तगड़ी बैटरी, धूम मचाने आया ओप्पो का धांसू फोन

संक्षेप:

OPPO ने अब अपने OPPO A6 लाइनअप में एक सातवां मेंबर पेश किया है, जिसका नाम A6t Pro है। फोन स्नैपड्रैगन 685 चिप से लैस है। इसके अलावा, फोन में 7000mAh की बड़ी बैटरी भी है। चलिए एक नजर डालते हैं ओप्पो के नए फोन में क्या-क्या खास मिलता है और कितनी है इसकी कीमत...

Dec 28, 2025 12:05 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

35% OFF

OPPO Reno10 Pro 5G

OPPO Reno10 Pro 5G

  • checkSilvery Grey
  • check12GB RAM + 256GB ROM
  • check256 GB Storage
amazon-logo

₹29150

₹44999

खरीदिये

discount

14% OFF

Vivo V60e

Vivo V60e

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.77-inch Display Size
amazon-logo

₹29999

₹34999

खरीदिये

discount

13% OFF

Oppo F31 Pro

Oppo F31 Pro

  • checkGemstone Blue
  • check8GB or 12GB RAM
  • check128GB or 256GB Storage
amazon-logo

₹27999

₹31999

खरीदिये

discount

13% OFF

Oppo F31 Pro Plus 5G

Oppo F31 Pro Plus 5G

  • checkBlue
  • check8GB/12GB RAM
  • check256GB Storage
amazon-logo

₹32999

₹37999

खरीदिये

discount

16% OFF

OPPO K13 Turbo Pro 5G

OPPO K13 Turbo Pro 5G

  • checkSilver Knight
  • check8GB/12GB/16GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
flipkart-logo

₹34999

₹41999

खरीदिये

OPPO तेजी से अपने स्मार्टफोन फोलियो का विस्तार कर रहा है। कंपनी ने अब अपने OPPO A6 लाइनअप में एक सातवां मेंबर पेश किया है, जिसका नाम A6t Pro है। "Pro" ब्रांडिंग के बावजूद, यह अभी भी एक लो टू मिड रेंज फोन है जो स्नैपड्रैगन 685 चिप से लैस है। इसके अलावा, फोन में 7000mAh की बड़ी बैटरी भी है। कंपनी ने इसे वैश्विक स्तर पर लॉन्च किया है। चलिए एक नजर डालते हैं ओप्पो के नए फोन में क्या-क्या खास मिलता है और कितनी है इसकी कीमत...

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

35% OFF

OPPO Reno10 Pro 5G

OPPO Reno10 Pro 5G

  • checkSilvery Grey
  • check12GB RAM + 256GB ROM
  • check256 GB Storage
amazon-logo

₹29150

₹44999

खरीदिये

discount

14% OFF

Vivo V60e

Vivo V60e

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.77-inch Display Size
amazon-logo

₹29999

₹34999

खरीदिये

discount

13% OFF

Oppo F31 Pro

Oppo F31 Pro

  • checkGemstone Blue
  • check8GB or 12GB RAM
  • check128GB or 256GB Storage
amazon-logo

₹27999

₹31999

खरीदिये

discount

13% OFF

Oppo F31 Pro Plus 5G

Oppo F31 Pro Plus 5G

  • checkBlue
  • check8GB/12GB RAM
  • check256GB Storage
amazon-logo

₹32999

₹37999

खरीदिये

discount

16% OFF

OPPO K13 Turbo Pro 5G

OPPO K13 Turbo Pro 5G

  • checkSilver Knight
  • check8GB/12GB/16GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
flipkart-logo

₹34999

₹41999

खरीदिये

OPPO A6t Pro की खासियत

गिज्मोचाइना की रिपोर्ट के अनुसार, यह फोन 1520×720 पिक्सेल रेजोल्यूशन वाली 6.75-इंच की एलसीडी स्क्रीन के साथ आता है। यह 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 800 निट्स की मैक्सिमम ग्लोबल ब्राइटनेस और 1125 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करता है। फोटोग्राफी के लिए, फोन में 8 मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा है। फोन में दो रियर कैमरे हैं, जिसमें 50-मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 2-मेगापिक्सल का सेकेंडरी लेंस शामिल है।

oppo a6t pro launch
ये भी पढ़ें:नए साल में आ रहा 6500mAh बैटरी वाला स्लिम फोन, 5 साल तक मिलेंगे अपडेट, डिटेल लीक
ये भी पढ़ें:2027 तक Recharge का टेंशन खत्म, 365 दिन चलेंगे ये पांच सस्ते प्लान; खर्च ₹5 रोज

2TB तक बढ़ा सकते हैं स्टोरेज

यह फोन स्नैपड्रैगन 685 चिपसेट से लैस है। यह एक 4G चिप है जिसमें चार एआरएम कॉर्टेक्स-A73 कोर (2.8 गीगाहर्ट्ज), चार एआरएम कॉर्टेक्स-A53 कोर (1.9 गीगाहर्ट्ज), और एक एड्रेनो 610 जीपीयू है। मेमोरी ऑप्शन में 8GB LPDDR4x रैम और 128GB यूएफएस 2.2 स्टोरेज शामिल है। फोन के स्टोरेज को माइक्रो एसडी कार्ड से 2TB तक बढ़ाया जा सकता है। ओप्पो का दावा है कि फोन में हीट को कंट्रोल में रखने के लिए 3900mm² वेपर चैंबर कूलिंग सिस्टम भी है।

7000mAh की बैटरी से लैस है फोन

इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 7000mAh की बैटरी है, जो 45W वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करती है। 215 ग्राम वजनी इस फोन की मोटाई लगभग 8.61 एमएम है। इसमें वाई-फाई 5, ब्लूटूथ 5.0, एनएफसी, एक 5-इन-1 जीपीएस चिप, डुअल सिम वाला 4G मॉडेम है। चार्जिंग और डेटा ट्रांसफर के लिए इसमें यूएसबी टाइप-C 2.0 पोर्ट है, फिंगरप्रिंट रीडर पावर बटन में इंटीग्रेटेड है, और ऑडियो सिस्टम में दो स्पीकर शामिल हैं।

दो कलर में लॉन्च किया फोन

OPPO A6t Pro को 5 साल की सिस्टम फ्लुएंसी के लिए भी रेट किया गया है और यह धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP69 रेटिंग के साथ आता है। कंपनी ने इसे दो कलर ऑप्शन्स - क्रिस्टल व्हाइट और क्रिस्टल वायलेट में लॉन्च किया है। हालांकि, ओप्पो ने अभी तक फोन की कीमत की घोषणा नहीं की है, लेकिन उम्मीद है कि यह काफी कम कीमत पर लॉन्च होगा।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

3% OFF

OnePlus Nord 5

OnePlus Nord 5

  • checkBlue
  • check8 GB RAM
  • check256 GB Storage
amazon-logo

₹33999

₹34999

खरीदिये

discount

13% OFF

Samsung Galaxy A36

Samsung Galaxy A36

  • check8 GB / 12 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB Storage
  • check6.7 inches Display Size
amazon-logo

₹33999

₹38999

खरीदिये

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
Gadgets Hindi News Oppo

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।