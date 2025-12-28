50MP कैमरा और 7000mAh की तगड़ी बैटरी, धूम मचाने आया ओप्पो का धांसू फोन

संक्षेप: OPPO ने अब अपने OPPO A6 लाइनअप में एक सातवां मेंबर पेश किया है, जिसका नाम A6t Pro है। फोन स्नैपड्रैगन 685 चिप से लैस है। इसके अलावा, फोन में 7000mAh की बड़ी बैटरी भी है। चलिए एक नजर डालते हैं ओप्पो के नए फोन में क्या-क्या खास मिलता है और कितनी है इसकी कीमत...

Dec 28, 2025 12:05 pm IST

OPPO तेजी से अपने स्मार्टफोन फोलियो का विस्तार कर रहा है। कंपनी ने अब अपने OPPO A6 लाइनअप में एक सातवां मेंबर पेश किया है, जिसका नाम A6t Pro है। "Pro" ब्रांडिंग के बावजूद, यह अभी भी एक लो टू मिड रेंज फोन है जो स्नैपड्रैगन 685 चिप से लैस है। इसके अलावा, फोन में 7000mAh की बड़ी बैटरी भी है। कंपनी ने इसे वैश्विक स्तर पर लॉन्च किया है। चलिए एक नजर डालते हैं ओप्पो के नए फोन में क्या-क्या खास मिलता है और कितनी है इसकी कीमत...

OPPO A6t Pro की खासियत गिज्मोचाइना की रिपोर्ट के अनुसार, यह फोन 1520×720 पिक्सेल रेजोल्यूशन वाली 6.75-इंच की एलसीडी स्क्रीन के साथ आता है। यह 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 800 निट्स की मैक्सिमम ग्लोबल ब्राइटनेस और 1125 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करता है। फोटोग्राफी के लिए, फोन में 8 मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा है। फोन में दो रियर कैमरे हैं, जिसमें 50-मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 2-मेगापिक्सल का सेकेंडरी लेंस शामिल है।

2TB तक बढ़ा सकते हैं स्टोरेज यह फोन स्नैपड्रैगन 685 चिपसेट से लैस है। यह एक 4G चिप है जिसमें चार एआरएम कॉर्टेक्स-A73 कोर (2.8 गीगाहर्ट्ज), चार एआरएम कॉर्टेक्स-A53 कोर (1.9 गीगाहर्ट्ज), और एक एड्रेनो 610 जीपीयू है। मेमोरी ऑप्शन में 8GB LPDDR4x रैम और 128GB यूएफएस 2.2 स्टोरेज शामिल है। फोन के स्टोरेज को माइक्रो एसडी कार्ड से 2TB तक बढ़ाया जा सकता है। ओप्पो का दावा है कि फोन में हीट को कंट्रोल में रखने के लिए 3900mm² वेपर चैंबर कूलिंग सिस्टम भी है।

7000mAh की बैटरी से लैस है फोन इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 7000mAh की बैटरी है, जो 45W वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करती है। 215 ग्राम वजनी इस फोन की मोटाई लगभग 8.61 एमएम है। इसमें वाई-फाई 5, ब्लूटूथ 5.0, एनएफसी, एक 5-इन-1 जीपीएस चिप, डुअल सिम वाला 4G मॉडेम है। चार्जिंग और डेटा ट्रांसफर के लिए इसमें यूएसबी टाइप-C 2.0 पोर्ट है, फिंगरप्रिंट रीडर पावर बटन में इंटीग्रेटेड है, और ऑडियो सिस्टम में दो स्पीकर शामिल हैं।