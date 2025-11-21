8000mAh की तगड़ी बैटरी और कूलिंग फैन, धूम मचाने आ रहा यह धांसू ओप्पो फोन, डिटेल लीक

संक्षेप: OPPO अब अपना बड़ी बैटरी वाला फोन लाने की तैयारी में जुट गई है। दरअसल, क्वालकॉम के अपकमिंग स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 पर चलने वाला एक अनरिलीज्ड मिड-रेंज फोन चीन में सामने आया है, और इसकी डिटेल्स वाकई में शानदार हैं। कहा जा रहा है कि इसे OPPO K15 Turbo Pro नाम से बाजार में उतारा जा सकता है।

Fri, 21 Nov 2025 02:40 PM

OPPO अब अपना बड़ी बैटरी वाला फोन लाने की तैयारी में जुट गई है। दरअसल, क्वालकॉम के अपकमिंग स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 पर चलने वाला एक अनरिलीज्ड मिड-रेंज फोन चीन में सामने आया है, और इसकी डिटेल्स वाकई में शानदार हैं। कहा जा रहा है कि इसे OPPO K15 Turbo Pro नाम से बाजार में उतारा जा सकता है। पॉपुलर टिप्स्टर डिजिटल चैट स्टेशन के अनुसार, प्रोटोटाइप में एक छोटा, वॉटरप्रूफ एक्टिव कूलिंग फैन भी है, जो आमतौर पर एक फ्लैगशिप गेमिंग फोन में देखने को मिलता है, न की मिड-रेंज हैंडसेट में। अपकमिंग फोन में और क्या-क्या खास होगा, चलिए जानते हैं...

फोन में मिल सकती है 8000mAh बैटरी गिज्मोचाइना की रिपोर्ट के अनुसार, लीकर का दावा है कि टेस्ट डिवाइस में पूरी तरह से सील्ड, डस्ट-रेसिस्टेंट मिनी फैन का इस्तेमाल किया गया है जो फोन के अंदर हवा भेजता है, और इसे 6.78-इंच के फ्लैट 1.5K LTPS डिस्प्ले के साथ जोड़ा गया है। कहा जा रहा है कि बैटरी कैपेसिटी में भी काफी बढ़ोतरी होगी। टिप्स्टर ने हिं दिया है कि फोन लगभग 7000mAh से 8000mAh बैटरी कैपेसिटी के साथ आ सकता है। बता दें कि, ओप्पो K13 टर्बो सीरीज में 7000mAh की बैटरी है।

इस बीच, कैमरा सिस्टम को मजाकिया अंदाज में 'QR कोड स्कैनिंग' के लिए काफी अच्छा बताया गया है, जिसका आमतौर पर मतलब होता है कि यह कुछ खास नहीं है।

फोन में पावरफुल स्नैपड्रैगन चिपसेट भी जैसा कि ऊपर बताया गया है, फोन Snapdragon 8 Gen 5 पर चलता है - जो K13 टर्बो प्रो में इस्तेमाल किए गए 8s जेन 4 चिपसेट से उम्मीद के मुताबिक बेहतर है। एक पिछली रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि ओप्पो एक नंबर को पूरी तरह से छोड़ सकता है और नए लाइनअप को K15 Turbo Pro सीरीज के नाम से ब्रांड कर सकता है।

टिप्स्टर का कहना है कि ओप्पो बाद में और भी फोन में इसी तरह की एक्टिव कूलिंग ला सकता है, और फैन-बेस्ड अप्रोच को ब्रांड के परफॉर्मेंस-फोकस्ड लाइनअप के लिए एक नई दिशा बता सकता है।