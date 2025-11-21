Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़oppo k15 turbo pro tipped to come with 8000mah battery and built in cooling fan
8000mAh की तगड़ी बैटरी और कूलिंग फैन, धूम मचाने आ रहा यह धांसू ओप्पो फोन, डिटेल लीक

8000mAh की तगड़ी बैटरी और कूलिंग फैन, धूम मचाने आ रहा यह धांसू ओप्पो फोन, डिटेल लीक

संक्षेप:

OPPO अब अपना बड़ी बैटरी वाला फोन लाने की तैयारी में जुट गई है। दरअसल, क्वालकॉम के अपकमिंग स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 पर चलने वाला एक अनरिलीज्ड मिड-रेंज फोन चीन में सामने आया है, और इसकी डिटेल्स वाकई में शानदार हैं। कहा जा रहा है कि इसे OPPO K15 Turbo Pro नाम से बाजार में उतारा जा सकता है।

Fri, 21 Nov 2025 02:40 PMArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
OPPO K13 Turbo

OPPO K13 Turbo

  • checkFirst Purple
  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage

₹27999

और जाने

Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro

Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro

  • checkBlack
  • check16GB RAM
  • check1TB Storage

₹23990

और जाने

Vivo V60e

Vivo V60e

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.77-inch Display Size

₹29999

और जाने

discount

18% OFF

OPPO F31

OPPO F31

  • checkMidnight Blue
  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹22999

₹27999

खरीदिये

discount

16% OFF

Oppo F31 Pro

Oppo F31 Pro

  • checkGemstone Blue
  • check8GB or 12GB RAM
  • check128GB or 256GB Storage
amazon-logo

₹26999

₹31999

खरीदिये

OPPO अब अपना बड़ी बैटरी वाला फोन लाने की तैयारी में जुट गई है। दरअसल, क्वालकॉम के अपकमिंग स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 पर चलने वाला एक अनरिलीज्ड मिड-रेंज फोन चीन में सामने आया है, और इसकी डिटेल्स वाकई में शानदार हैं। कहा जा रहा है कि इसे OPPO K15 Turbo Pro नाम से बाजार में उतारा जा सकता है। पॉपुलर टिप्स्टर डिजिटल चैट स्टेशन के अनुसार, प्रोटोटाइप में एक छोटा, वॉटरप्रूफ एक्टिव कूलिंग फैन भी है, जो आमतौर पर एक फ्लैगशिप गेमिंग फोन में देखने को मिलता है, न की मिड-रेंज हैंडसेट में। अपकमिंग फोन में और क्या-क्या खास होगा, चलिए जानते हैं...

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
OPPO K13 Turbo

OPPO K13 Turbo

  • checkFirst Purple
  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage

₹27999

और जाने

Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro

Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro

  • checkBlack
  • check16GB RAM
  • check1TB Storage

₹23990

और जाने

Vivo V60e

Vivo V60e

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.77-inch Display Size

₹29999

और जाने

discount

18% OFF

OPPO F31

OPPO F31

  • checkMidnight Blue
  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹22999

₹27999

खरीदिये

discount

16% OFF

Oppo F31 Pro

Oppo F31 Pro

  • checkGemstone Blue
  • check8GB or 12GB RAM
  • check128GB or 256GB Storage
amazon-logo

₹26999

₹31999

खरीदिये

फोन में मिल सकती है 8000mAh बैटरी

गिज्मोचाइना की रिपोर्ट के अनुसार, लीकर का दावा है कि टेस्ट डिवाइस में पूरी तरह से सील्ड, डस्ट-रेसिस्टेंट मिनी फैन का इस्तेमाल किया गया है जो फोन के अंदर हवा भेजता है, और इसे 6.78-इंच के फ्लैट 1.5K LTPS डिस्प्ले के साथ जोड़ा गया है। कहा जा रहा है कि बैटरी कैपेसिटी में भी काफी बढ़ोतरी होगी। टिप्स्टर ने हिं दिया है कि फोन लगभग 7000mAh से 8000mAh बैटरी कैपेसिटी के साथ आ सकता है। बता दें कि, ओप्पो K13 टर्बो सीरीज में 7000mAh की बैटरी है।

इस बीच, कैमरा सिस्टम को मजाकिया अंदाज में 'QR कोड स्कैनिंग' के लिए काफी अच्छा बताया गया है, जिसका आमतौर पर मतलब होता है कि यह कुछ खास नहीं है।

ये भी पढ़ें:खुल गया iQOO 15 की कीमत का राज, देखें आपके बजट में कौन सा मॉडल, यह होगा खास

फोन में पावरफुल स्नैपड्रैगन चिपसेट भी

जैसा कि ऊपर बताया गया है, फोन Snapdragon 8 Gen 5 पर चलता है - जो K13 टर्बो प्रो में इस्तेमाल किए गए 8s जेन 4 चिपसेट से उम्मीद के मुताबिक बेहतर है। एक पिछली रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि ओप्पो एक नंबर को पूरी तरह से छोड़ सकता है और नए लाइनअप को K15 Turbo Pro सीरीज के नाम से ब्रांड कर सकता है।

टिप्स्टर का कहना है कि ओप्पो बाद में और भी फोन में इसी तरह की एक्टिव कूलिंग ला सकता है, और फैन-बेस्ड अप्रोच को ब्रांड के परफॉर्मेंस-फोकस्ड लाइनअप के लिए एक नई दिशा बता सकता है।

K13 टर्बो और टर्बो प्रो एक छिपे हुए एयर इनलेट, एक L-शेप के एयरफ्लो चैनल, वोर्टेक्स-शेपिंग स्ट्रक्चर और डेंस हीट-डिसिपेशन फिन पर निर्भर करते हैं ताकि एयरफ्लो और कूलिंग एफिशिएंसी को काफी बढ़ाया जा सके। यूजर वेरिएबल-स्पीड और हाई-स्पीड फैन मोड में से भी चुन सकते हैं, साथ ही स्टार्टअप साउंड को कस्टमाइज भी कर सकते हैं।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
OPPO K13 Turbo Pro

OPPO K13 Turbo Pro

  • checkSilver Knight
  • check8GB/12GB/16GB RAM
  • check256GB/512GB Storage

₹39999

और जाने

discount

13% OFF

Oppo F31 Pro Plus 5G

Oppo F31 Pro Plus 5G

  • checkBlue
  • check8GB/12GB RAM
  • check256GB Storage
amazon-logo

₹32999

₹37999

खरीदिये

discount

11% OFF

Vivo V60 5G

Vivo V60 5G

  • checkMist Grey
  • check8GB / 12GB / 16GB RAM
  • check128GB / 256GB / 512GB Storage
amazon-logo

₹38999

₹43999

खरीदिये

discount

11% OFF

Realme 15 Pro 5G

Realme 15 Pro 5G

  • checkFlowing Silver
  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB/512GB Storage
amazon-logo

₹33998

₹37999

खरीदिये

Vivo V50 Elite Edition

Vivo V50 Elite Edition

  • check12 Gb RAM
  • check512 GB Storage
  • check6.77 inches Display Size
amazon-logo

₹39999

खरीदिये

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
Gadgets Hindi News Oppo

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।