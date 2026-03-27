100W की स्पीड से चार्ज होगा 8000mAh बैटरी वाला फोन, लॉन्च होते ही मचाएगा धूम; यह है खास

Mar 27, 2026 04:05 pm IST

Oppo K15 Pro सीरीज अगले हफ्ते चीन में लॉन्च की जाएगी। Oppo ने इस सीरीज के लिए प्री-बुकिंग शुरू कर दी है, जिसमें Oppo K15 Pro और Oppo K15 Pro+ शामिल हैं। अब इन फोन्स की बैटरी, प्रोसेसर, कॉन्फिगरेशन और कलर ऑप्शन्स की डिटेल सामने आ गई है।

Oppo K15 Pro सीरीज अगले हफ्ते चीन में लॉन्च की जाएगी। लॉन्च से कुछ दिनों पहले ही, Oppo ने इस सीरीज के लिए प्री-बुकिंग शुरू कर दी है, जिसमें Oppo K15 Pro और Oppo K15 Pro+ शामिल हैं। लिस्टिंग से इस आने वाली सीरीज के कलर ऑप्शन, रैम और स्टोरेज कॉन्फिगरेशन के बारे में पता चल गया है। यह भी कंफर्म हो गया है कि इन दोनों फोन में 8,000mAh तक की बैटरी, 12GB रैम और 512GB तक स्टोरेज मिलेगा। इसके अलावा, Oppo K15 Pro और Oppo K15 Pro+ को गीकबेंच वेबसाइट पर भी देखा गया है, जिससे इसके कुछ स्पेक्स का पता चला है। अपकमिंग फोन में क्या-क्या खास होगा, चलिए बताते हैं...

सामने आई सीरीज के कलर, कॉन्फिगरेशन और बैटरी डिटेल गैजेट्स360 की रिपोर्ट के अनुसार, ओप्पो K15 प्रो सीरीज अभी चीन में कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर प्री-बुकिंग के लिए उपलब्ध है। लिस्टिंग में ओप्पो K15 Pro के लिए साइबर विंग, गोल्डन लीजेंड, फोटोडस्ट और ओरिजिन ग्रे कलर ऑप्शन दिखाए गए हैं। ओप्पो K15 Pro+ साइबर विंग, फोटोडस्ट और ओरिजिन ग्रे शेड्स में लिस्टेड है।

यह कंफर्म हो गया है कि ओप्पो K15 प्रो और ओप्पो K15 प्रो प्लस दोनों ही 256GB और 512GB स्टोरेज ऑप्शन में उपलब्ध होंगे, और इनमें 12GB रैम स्टैंडर्ड के तौर पर मिलेगी। ओप्पो K15 Pro में 7,500mAh की बैटरी होने की बात सामने आई है, जबकि ओप्पो K15 Pro+ में 8,000mAh की बैटरी के साथ 100W चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा।

Oppo K15 Pro सीरीज में मिलेगा पावरफुल प्रोसेसर भी इस बीच, ओप्पो K15 प्रो सीरीज को गीकबेंच वेबसाइट पर दिखा गया है, जिससे इसका संभावित मॉडल नंबर और स्पेसिफिकेशन्स सामने आए हैं। बेंचमार्किंग वेबसाइट पर ओप्पो K15 प्रो फोन मॉडल नंबर PMH110 के साथ सामने आया है। इसे एक ऑक्टा-कोर चिपसेट के साथ लिस्ट किया गया है, जिसका प्राइम स्कोर 3.40 गीगाहर्ट्ज है; यह मीडियाटेक डाइमेंसिटी 8500 के अनुरूप है। लिस्ट किए गए मॉडल में 12GB रैम और Android 16 है। लिस्टिंग के अनुसार, इस फोन ने सिंगल-कोर टेस्टिंग में इसने 1,569 पॉइंट्स और मल्टी-कोर टेस्टिंग में 6,553 पॉइंट्स हासिल किए हैं।

ओप्पो K15 Pro+ (मॉडल नंबर PMG110) को टेक ब्लॉगर Anvin (@ZionsAnvin) ने गीकबेंच पर देखा। लिस्टिंग से पता चलता है कि इस फोन में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9500s, 12GB रैम और Android 16 मौजूद हैं। सिंगल-कोर और मल्टी-कोर टेस्ट में इसने क्रमशः 2,688 और 8,350 पॉइंट्स हासिल किए हैं।