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12GB रैम और 8000mAh बैटरी, ब्रांड लाया ऑलराउंडर फोन, इसमें 50MP के तीन कैमरे

By Arpit Soni
लाइव हिन्दुस्तान
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ओप्पो ने अपने नए 5G फोन Oppo K15 को चीन में लॉन्च कर दिया है। इसके 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले इकलौते वेरिएंट की कीमत लगभग 33,000 रुपये रखी गई है। इसमें 80 वॉट फास्ट चार्जिंग के साथ 8000 एमएएच बैटरी है।

Oppo K15
ओप्पो ने Oppo K15 को वैश्विक स्तर पर लॉन्च कर दिया है। इस फोन में 80W चार्जिंग सपोर्ट के साथ 8000mAh की बैटरी है।

Oppo K15 Launched: ओप्पो ने चीन में Oppo K15 सीरीज के तीसरे मॉडल के तौर पर Oppo K15 को लॉन्च किया गया। यह फोन सीरीज में पहले से मौजूद Oppo K15 Pro और Oppo K15 Pro+ के साथ शामिल हो गया है, जिन्हें इस साल की शुरुआत में पेश किया गया था। नया स्मार्टफोन अभी देश में कंपनी की वेबसाइट पर एक ही रैम और स्टोरेज कॉन्फिगरेशन में बिक्री के लिए उपलब्ध है। यह दो कलर ऑप्शन में आता है। Oppo K15 में ऑक्टा-कोर MediaTek Dimensity 7000 सीरीज का चिपसेट लगा है। इस फोन में 8,000mAh की बैटरी है और यह 80W वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। इसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप भी दिया गया है। कितनी है इस दमदार फोन की कीमत और इसमें क्या-क्या खास मिलता है, चलिए बताते हैं...

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चलिए एक नजर डालते हैं Oppo K15 की खासियत पर

Oppo K15 एक डुअल-सिम स्मार्टफोन है जो ओप्पो के लेटेस्ट कलरओएस 16 पर चलता है, जो एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड है। इस फोन में 6.59-इंच का फुल एचडी प्लस (1256x2760 पिक्सेल) एमोलेड डिस्प्ले है, जिसमें 120 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट, 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट, 1,200 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस, 1.07 बिलियन कलर्स, 100 प्रतिशत DCI-P3 कलर गैमट, 460 पीपीआई पिक्सेल डेंसिटी और 93.4 प्रतिशत स्क्रीन-टू-बॉडी रेश्यो मिलता है।

हैवी रैम के साथ तेजतर्रार प्रोसेसर

फोन में ऑक्टा-कोर मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7360 सुपर चिपसेट है, जो 2.5G हर्ट्ज की पीक क्लॉक स्पीड देता है। इस फोन में आर्म माली-G615 जीपीयू, 12GB LPDDR4x रैम, 256GB UFS 3.1 ऑनबोर्ड स्टोरेज और Tidal Engine भी है। गर्मी को कंट्रोल करने के लिए, स्मार्टफोन में एक एक्टिव कूलिंग फैन और 4950sqmm हीट डिसिपेशन एरिया वाला वेपर चैंबर कूलिंग सिस्टम दिया गया है।

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oppo k15

कैमरा और बैटरी भी जबर्दस्त

कैमरे की बात करें तो, फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप है। इसमें 50-मेगापिक्सेल (f/1.8) का मेन कैमरा है जिसमें ऑटोफोकस, डुअल-एक्सिस ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन और 10x तक डिजिटल जूम की सुविधा है। इसके साथ 50-मेगापिक्सेल (f/2.2) का अल्ट्रावाइड कैमरा भी है, जिसका फील्ड ऑफ व्यू 143-डिग्री है। स्मार्टफोन में सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए ऑटोफोकस वाला 50-मेगापिक्सेल (f/2.0) का फ्रंट कैमरा भी दिया गया है। यह फोन 4K/30 fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। फोन में 8,000mAh की बैटरी है जो 80W वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

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वॉटरप्रूफ और ढेर सारे कनेक्टिविटी ऑप्शन

यह फोन धूल और पानी से बचाव के लिए IP69 रेटिंग के साथ आता है। फोन में मिलने वाले कनेक्टिविटी ऑप्शन्स में 5G, 4G LTE, वाई-फाई 6, ब्लूटूथ 5.4, यूएसबी टाइप-सी पोर्ट, BeiDou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS और NavIC का सपोर्ट भी मिलता है। इसमें मिलने वाले सेंसर्स की लिस्ट में प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एम्बिएंट लाइट सेंसर, कलर टेम्परेचर सेंसर, ई-कंपास, एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप, सिक्योरिटी के लिए इन-डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर और IR ब्लास्टर शामिल हैं। करीब 206 ग्राम वजनी इस फोन का साइज 158.3x75.13x8.31mm है।

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इतनी है Oppo K15 की कीमत

Oppo K15 के 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले इकलौते वेरिएंट की कीमत चीन में 2299 युआन (लगभग 33,000 रुपये) रखी गई है। यह स्मार्टफोन ओप्पो चाइना ऑनलाइन स्टोर के जरिए बिक्री के लिए उपलब्ध है। Oppo K15 को 'गेल ग्रे' और 'रैपिड व्हाइट' जैसे कलर्स में लॉन्च किया गया है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।

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