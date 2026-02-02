Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़OPPO K14x will launch in India on February 10th microsite goes live on flipkart
ओप्पो का एक और धांसू फोन, 10 फरवरी को होगा लॉन्च, टीजर में दिखा धांसू लुक, बैटरी 6500mAh की

ओप्पो का एक और धांसू फोन, 10 फरवरी को होगा लॉन्च, टीजर में दिखा धांसू लुक, बैटरी 6500mAh की

संक्षेप:

ओप्पो K14x जल्द इंडियन मार्केट में इसी महीने एंट्री करने वाला है। इसकी माइक्रोसाइट फ्लिपकार्ट पर लाइव हो गई है। फोन का डिजाइन K13x से इंस्पायर्ड है। फोन में कंपनी 6500mAh की बैटरी ऑफर करने वाली है।

Feb 02, 2026 12:30 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

10% OFF

Oppo k13x

Oppo k13x

  • checkMidnight Violet
  • check4 GB /6 GB / 8GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹15349

₹16999

खरीदिये

discount

13% OFF

Realme P4x

Realme P4x

  • checkMatte Silver
  • check8GB RAM
  • check256GB Storage
amazon-logo

₹15591

₹17999

खरीदिये

discount

11% OFF

Redmi 15C 5G

Redmi 15C 5G

  • checkGrey
  • check4GB / 6GB / 8GBRAM
  • check128GB / 256GB Storage
flipkart-logo

₹15000

₹16999

खरीदिये

Realme C85 5G

Realme C85 5G

  • check4GB / 6GB RAM
  • check128GB Storage
  • check6.8 inch Display Size
flipkart-logo

₹16499

खरीदिये

discount

16% OFF

Samsung Galaxy F17 5G

Samsung Galaxy F17 5G

  • checkViolet Pop
  • check4GB/6GB/8GB RAM
  • check128GB Storage
amazon-logo

₹13883

₹16499

खरीदिये

ओप्पो इंडियन मार्केट में अपना नया फोन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। कंपनी का यह अपकमिंग फोन K सीरीज का है। इसकी माइक्रोसाइट फ्लिपकार्ट पर लाइव हो गई है। लाइव माइक्रोसाइट के अनुसार यह फोन भारत में 10 फरवरी को लॉन्च होगा। यह डिवाइस ओप्पो K13x के सक्सेसर के तौर पर मार्केट में एंट्री कर सकता है। फोन में कंपनी पावरफुल बैटरी और शानदार कैमरा के साथ 120Hz के रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले देने वाली है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

10% OFF

Oppo k13x

Oppo k13x

  • checkMidnight Violet
  • check4 GB /6 GB / 8GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹15349

₹16999

खरीदिये

discount

13% OFF

Realme P4x

Realme P4x

  • checkMatte Silver
  • check8GB RAM
  • check256GB Storage
amazon-logo

₹15591

₹17999

खरीदिये

discount

11% OFF

Redmi 15C 5G

Redmi 15C 5G

  • checkGrey
  • check4GB / 6GB / 8GBRAM
  • check128GB / 256GB Storage
flipkart-logo

₹15000

₹16999

खरीदिये

Realme C85 5G

Realme C85 5G

  • check4GB / 6GB RAM
  • check128GB Storage
  • check6.8 inch Display Size
flipkart-logo

₹16499

खरीदिये

discount

16% OFF

Samsung Galaxy F17 5G

Samsung Galaxy F17 5G

  • checkViolet Pop
  • check4GB/6GB/8GB RAM
  • check128GB Storage
amazon-logo

₹13883

₹16499

खरीदिये

मौजूदा K सीरीज डिवाइसेज जैसा डिजाइन

ओप्पो ने इस फोन का टीजर शेयर किया है। टीजर से ऐसा पता चल रहा है कि फोन मौजूदा K सीरीज डिवाइसेज के डिजाइन लैंग्वेज वाला होगा। फोन फ्लैट साइड्स, फ्लैट बैक और राउंड कॉर्नर वाले रेक्टैंगुलर कैमरा मॉड्यूल के साथ आएगा।

ओप्पो

फोन में आपको 6500mAh की बैटरी मिलेगी, जो 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। फोटोग्राफी के लिए फोन में कंपनी 50 मेगापिक्सल का कैमरा देने वाली है। फोन का डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
OPPO K12s 5G

OPPO K12s 5G

  • checkRose Purple
  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB

₹12990

और जाने

discount

10% OFF

Oppo A6x 5G

Oppo A6x 5G

  • checkOlive Green
  • check4GB/6GB RAM
  • check64GB/128GB Storage
amazon-logo

₹12999

₹14499

खरीदिये

discount

20% OFF

Vivo Y19s 5G

Vivo Y19s 5G

  • check4GB/6GB RAM
  • check64GB/128GB Storage
  • check6.74-inch Display Size
amazon-logo

₹11999

₹14999

खरीदिये

discount

7% OFF

Vivo T4 Lite

Vivo T4 Lite

  • checkPrism Blue
  • check4 GB / 6 GB / 8 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB Storage
amazon-logo

₹12999

₹13999

खरीदिये

discount

8% OFF

Oppo Reno 15 5G

Oppo Reno 15 5G

  • check8GB/12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.59-inch Display Size
amazon-logo

₹45999

₹49999

खरीदिये

Oppo

टीजर के अनुसार कंपनी इस कैमरा मॉड्यूल में दो सेंसर ऑफर करने वाली है। 91 मोबाइल्स हिन्दी की रिपोर्ट के अनुसार फोन में कंपनी मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6300 चिपसेट ऑफर करने वाली है। फोन की कीमत 15 हजार रुपये के आसपास हो सकती है।

ये भी पढ़ें:सैमसंग, मोटो और वीवो की तीन धांसू फोन, 15 हजार से कम में मिलगी 7000mAh तक बैटरी

OPPO K13x 5G के फीचर और स्पेसिफिकेशन

कंपनी इस फोन में 6.67 इंच का डिस्प्ले दे रही है। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इसका पीक ब्राइटनेस लेवल 1000 निट्स का है। फोन 8जीबी तक की रैम और 256जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में आता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी डाइमेंसिटी 6300 चिपसेट दे रही है। फोन का मन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है। इसमें सेल्फी के लिए 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। फोन में दी गई बैटरी 6000mAh की है, जो 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। यह फोन ऐंड्रॉयड 15 पर बेस्ड ColorOS 15 पर काम करता है।

ये भी पढ़ें:₹5 हजार सस्ता हुआ 7000mAh की बैटरी वाला धांसू फोन, 15 मिनट में 50% चार्ज
Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Oppo Smartphone Gadgets Hindi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।