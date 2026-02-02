ओप्पो का एक और धांसू फोन, 10 फरवरी को होगा लॉन्च, टीजर में दिखा धांसू लुक, बैटरी 6500mAh की

संक्षेप: ओप्पो K14x जल्द इंडियन मार्केट में इसी महीने एंट्री करने वाला है। इसकी माइक्रोसाइट फ्लिपकार्ट पर लाइव हो गई है। फोन का डिजाइन K13x से इंस्पायर्ड है। फोन में कंपनी 6500mAh की बैटरी ऑफर करने वाली है।

Follow Us on

Feb 02, 2026 12:30 pm IST

ओप्पो इंडियन मार्केट में अपना नया फोन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। कंपनी का यह अपकमिंग फोन K सीरीज का है। इसकी माइक्रोसाइट फ्लिपकार्ट पर लाइव हो गई है। लाइव माइक्रोसाइट के अनुसार यह फोन भारत में 10 फरवरी को लॉन्च होगा। यह डिवाइस ओप्पो K13x के सक्सेसर के तौर पर मार्केट में एंट्री कर सकता है। फोन में कंपनी पावरफुल बैटरी और शानदार कैमरा के साथ 120Hz के रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले देने वाली है।

मौजूदा K सीरीज डिवाइसेज जैसा डिजाइन



ओप्पो ने इस फोन का टीजर शेयर किया है। टीजर से ऐसा पता चल रहा है कि फोन मौजूदा K सीरीज डिवाइसेज के डिजाइन लैंग्वेज वाला होगा। फोन फ्लैट साइड्स, फ्लैट बैक और राउंड कॉर्नर वाले रेक्टैंगुलर कैमरा मॉड्यूल के साथ आएगा।

फोन में आपको 6500mAh की बैटरी मिलेगी, जो 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। फोटोग्राफी के लिए फोन में कंपनी 50 मेगापिक्सल का कैमरा देने वाली है। फोन का डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा।

टीजर के अनुसार कंपनी इस कैमरा मॉड्यूल में दो सेंसर ऑफर करने वाली है। 91 मोबाइल्स हिन्दी की रिपोर्ट के अनुसार फोन में कंपनी मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6300 चिपसेट ऑफर करने वाली है। फोन की कीमत 15 हजार रुपये के आसपास हो सकती है।