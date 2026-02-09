₹15000 से कम में कल आ रहा हैंग नहीं होने वाला OPPO K14x 5G फोन, 6500mAh बैटरी, 50MP कैमरा से लैस

संक्षेप: ओप्पो कल अपना दमदार 6500mAh बैटरी, 50MP रियर कैमरा, 120Hz डिस्प्ले वाला फोन OPPO K14x 5G को पेश करने वाली है। यह फोन बजट सेगमेंट में आएगा लॉन्च से पहले जानें कीमत और फीचर्स।

Feb 09, 2026 11:23 am IST

OPPO कल 10 फरवरी 2026 को अपनी पॉपुलर K सीरीज का एक और दमदार स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रहा है। यह फोन खासतौर पर उन यूजर्स के लिए है जो बजट में 5G स्मार्टफोन बेहतरीन बैटरी बैक-अप, स्मूथ डिस्प्ले और AI कैमरा के साथ खरीदना चाहते हैं। फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 6500mAh दमदार बैटरी है, जो 45W फास्ट चार्जिंग के साथ आती है और एक बार चार्ज करने पर लंबे समय तक पावर बैक-अप देती है। इसके अलावा, फोन में 50MP का मेन कैमरा है। यह फोन दोपहर 12 बजे फ्लिपकार्ट पर पेश किया जाएगा। आइये फोन के लॉन्च से पहले आपको इसके संभावित फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस की डिटेल्स बताएं।

OPPO K14x 5G के फीचर्स (लीक) OPPO के इस फोन में 6.75-इंच का बड़ा HD+ LCD डिस्प्ले हो सकता है जो 120Hz का रिफ्रेश रेट और 1125 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ आएगा। फोन का डिजाइन फ्लैट एजेस और एक फ्लैट बैक पैनल के साथ आता है, जिसमें पीछे की तरफ पिल-शेप्ड ड्यूल कैमरा मॉड्यूल नजर आता है।

OPPO K14x 5G की सबसे बड़ी खासियत इसकी पावरफुल 6500mAh बैटरी है। इसके साथ ही फोन 45W SuperVOOC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है। OPPO K14x 5G में MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट है यह एक भरोसेमंद 5G प्रोसेसर है। फोन Android 15 के आधार पर ColorOS 15 पर चलता है, जो यूजर इंटरफेस को स्मूद, स्मार्ट और फीचर-रिच बनाता है।

OPPO K14x 5G में 50MP का मुख्य रियर कैमरा दिया गया है, जो रोजमर्रा की फोटोशूट और रोज उपयोग वाली फोटोज को अच्छी क्वालिटी में कैप्चर करता है। इसके अलावा, फोन AI-बेस्ड फोटो फीचर्स जैसे AI Best Shot, AI Eraser, और AI Unblur जैसे टूल्स सपोर्ट करता है, जिससे आप तस्वीरों को आसानी से स्मार्ट तरीके से एडिट और सुधार सकते हैं।

OPPO K14x 5G 5G नेटवर्क सपोर्ट करता है, जिससे तेज इंटरनेट स्पीड और बेहतर नेटवर्क कनेक्टिविटी मिलेगी। इसके अलावा फोन में डुअल-सिम, Wi-Fi, ब्लूटूथ और GPS जैसे सभी स्टैंडर्ड कनेक्टिविटी फीचर्स मौजूद होंगे। IP64 डस्ट और स्प्लैश रेजिस्टेंस है।