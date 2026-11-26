OPPO का नया फोन चला रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। कंपनी ने भारत में अपने चार स्मार्टफोन्स के लिए ColorOS 17 अपडेट रोलआउट करना शुरू कर दिया है। अपडेट पाने वाले फोन्स की लिस्ट में Oppo K14 5G, K14x 5G, F31 5G और F33 5G शामिल हैं।

OPPO K14 5G, K14x 5G, F31 5G और F33 5G को अब स्टेबल ColorOS 17 अपडेट मिल रहा है।

Oppo का स्मार्टफोन चला रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। ओप्पो भारत में अपने स्मार्टफोन्स के लिए ColorOS 17 रोलआउट कर रहा है। खबर है कि K14 5G, K14x 5G, F31 5G और F33 5G को अब कथित तौर पर स्टेबल अपडेट मिल रहा है। हालांकि, यह अपडेट धीरे-धीरे यूजर्स तक पहुंचाया जा रहा है। अगर आपके पास भी यह फोन है और उसमें अभी तक अपडेट नहीं मिलता है, तो टेंशन मत लीजिए क्योंकि सभी एलिजिबल यूजर्स तक अपडेट को पहुंचने में समय लग सकता है। अपग्रेड करने से पहले ColorOS 16 सॉफ्टवेयर वर्जन इंस्टॉल करने की भी आवश्यकता होगी।

इन ओप्पो फोन्स में मिल रहा नया अपडेट 'द टेक आउटलुक' की एक रिपोर्ट के अनुसार, ओप्पो ने भारत में K14 5G, K14x 5G, F31 5G और F33 5G के लिए कलरओएस 17 रोलआउट करना शुरू कर दिया है। यह अपडेट धीरे-धीरे चरणों में जारी किया जा रहा है, और बताया जा रहा है कि सबसे पहले 'रिलीज कैंडिडेट' यूजर्स को यह मिल रहा है। लगभग एक हफ्ते बाद इसका बड़े स्तर पर रोलआउट होने की उम्मीद है, हालांकि सभी एलिजिबल यूजर्स तक अपडेट पहुंचने में इससे ज्यादा समय भी लग सकता है।

रिपोर्ट में उन कलरओएस 16 वर्जन की भी जानकारी दी गई है, जिन्हें अपग्रेड करने से पहले यूजर्स के फोन में इंस्टॉल होना जरूरी है।

- Oppo K14 5G के लिए लिस्ट किए गए वर्जन CPH2869_16.0.5.1000(EX01), CPH2869_16.0.5.1200(EX01) और CPH2869_16.0.5.1300(EX01) हैं।

- Oppo K14x 5G के यूजर्स के पास CPH2871_16.0.5.1000(EX01), CPH2871_16.0.5.1200(EX01) या CPH2871_16.0.5.1300(EX01) वर्जन होना चाहिए।

- Oppo F31 5G के लिए, लिस्ट किए गए वर्जन CPH2781_16.0.5.700(EX01), CPH2781_16.0.5.1000(EX01), CPH2781_16.0.5.1201(EX01) और CPH2781_16.0.5.1300(EX01) हैं।

- Oppo F33 5G के लिए CPH2777_16.0.8.301(EX01), CPH2777_16.0.9.400(EX01) और CPH2777_16.0.10.602(EX01) वर्जन उपलब्ध हैं।

यूजर्स यह देख सकते हैं कि वर्तमान में उनका फोन किस वर्जन पर चल रहा है। यह देखने के लिए, वे सेटिंग्स में जाकर रिपोर्ट पर टैप करके नए अपडेट चेक कर सकते हैं।

ColorOS 17 के साथ मिल रहे यह फीचर्स कलरओएस 17, एंड्रॉयड 17 पर बेस्ड है। नया अपडेट अपने साथ कई नए फीचर्स और इम्प्रूवमेंट्स लेकर आता है। इसमें इंटरफेस में बदलाव किए गए हैं, साथ ही एनिमेशन और ओवरऑल परफॉर्मेंस को भी बेहतर बनाया गया है। ओप्पो का 'ल्यूमिनस रेंडरिंग इंजन' स्क्रॉलिंग और ट्रांजिशन को ज्यादा स्मूथ बनाता है, जबकि 'लैमिनार फ्लो इंजन' रिसोर्स मैनेजमेंट को ऑप्टिमाइज करता है, जिससे ऐप्स का रिस्पॉन्स बेहतर होता है और वे बैकग्राउंड में भी स्मूदली चलते रहते हैं।

नया अपडेट अपने साथ AI माइंड स्पेस जैसे कई AI फीचर्स भी शामिल हैं, जो यूजर्स को जानकारी सेव करने और व्यवस्थित करने में मदद करते हैं, जबकि AI माइंड पायलट इस जानकारी का इस्तेमाल करके यूजर्स की रिक्वेस्ट को हैडल करता है। AI फोटो एजेंट, एआई की मदद से इमेज एडिटिंग की सुविधा देता है, और OSee चीजों को पहचानकर उनसे जुड़ी जानकारी दे सकता है। हालांकि अलग-अलग फीचर की उपलब्धता, फोन के मॉडल पर भी निर्भर करती है।