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OPPO के इन 5 फोन की कीमत फिर बढ़ी, 2000 रुपये तक महंगे; इतनी है नई कीमत

By Pranesh Tiwari
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OPPO ने भारत में K14, K14x और A6 सीरीज के कई स्मार्टफोन्स की कीमत फिर बढ़ा दी है। इस बार अलग-अलग मॉडल और वेरिएंट 1,000 रुपये से 2,000 रुपये तक महंगे हुए हैं।

OPPO K14 K14x and A6 Series Prices Hiked
Oppo इससे पहले भी अपने फोन्स की कीमत बढ़ा चुका है।

स्मार्टफोन खरीदने वाले ग्राहकों को एक बार फिर झटका लगा है। OPPO ने भारत में अपने K14 और A6 सीरीज के कई स्मार्टफोन्स की कीमतों में दोबारा बढ़ोतरी की है। कंपनी ने अलग-अलग वेरिएंट की कीमतों में 1,000 रुपये से लेकर 2,000 रुपये तक का इजाफा किया है। खास बात यह है कि इनमें से कई मॉडल्स की कीमत इस साल पहले भी बढ़ाई जा चुकी है।

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OPPO K14x 5G की नई कीमत

OPPO K14x 5G के तीन वेरिएंट अब पहले से महंगे हो गए हैं। इसका 4GB RAM और 64GB स्टोरेज वाला मॉडल अब 17,999 रुपये में मिलेगा। इसकी पिछली कीमत 16,999 रुपये थी। वहीं 4GB RAM और 128GB स्टोरेज मॉडल की कीमत बढ़कर 19,999 रुपये हो गई है। पहले यह 18,999 रुपये में बिक रहा था। इसके 6GB RAM और 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत में 2,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है और अब यह 22,999 रुपये में उपलब्ध है।

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दिलचस्प बात यह है कि कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अभी भी पुराने स्टॉक की वजह से कम कीमत दिखाई दे रही है। ऐसे में खरीदारी से पहले Amazon और Flipkart पर कीमत जरूर चेक करना फायदेमंद हो सकता है।

OPPO K14 5G भी हुआ महंगा

OPPO K14 5G की कीमतों में भी बढ़ोतरी की गई है। इसके 6GB RAM और 128GB स्टोरेज मॉडल की नई कीमत 23,999 रुपये है। 6GB RAM और 256GB स्टोरेज वाला मॉडल अब 25,999 रुपये में मिलेगा। इसके टॉप 8GB RAM और 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत बढ़कर 28,999 रुपये हो गई है। 6GB+128GB मॉडल पहले 21,999 रुपये में उपलब्ध था, यानी इसकी कीमत में 2,000 रुपये का इजाफा हुआ है।

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OPPO A6c 4G की कीमत भी बढ़ी

A6 सीरीज के किफायती मॉडल OPPO A6c 4G की कीमत में भी 2,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। इसका 4GB RAM और 64GB स्टोरेज मॉडल अब 16,999 रुपये में मिलेगा, जबकि पहले इसकी कीमत 14,999 रुपये थी। वहीं 4GB RAM और 128GB स्टोरेज वेरिएंट की नई कीमत 18,999 रुपये है।

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OPPO A6 अब 26,999 रुपये से शुरू

OPPO A6 के 4GB+128GB मॉडल की कीमत बढ़कर 26,999 रुपये हो गई है। इसके 6GB+128GB वेरिएंट की कीमत 28,999 रुपये, जबकि 6GB+256GB मॉडल की कीमत 31,999 रुपये हो गई है। इस मॉडल की कीमत में भी 2,000 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है। यानी जिस कीमत पर ग्राहकों को यह फोन पहले मिल रहा था, अब उसी बजट में इसे खरीदना मुश्किल हो गया है।

OPPO A6 Pro की कीमत में भी बड़ा इजाफा

OPPO A6 Pro की कीमत अब 32,999 रुपये से शुरू होती है। यह कीमत इसके 8GB RAM और 128GB स्टोरेज वेरिएंट की है। वहीं 8GB RAM और 256GB स्टोरेज वाले मॉडल की नई कीमत 35,999 रुपये है।

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A6 Pro की कीमत में समय के साथ कई बार बढ़ोतरी हो चुकी है। GizmoChina के मुताबिक, लॉन्च के बाद से अलग-अलग वेरिएंट की कीमत में कुल मिलाकर करीब 8,000 रुपये से 11,000 रुपये तक का अंतर आ चुका है। खास बात यह है कि कीमत बढ़ने के बावजूद फोन के हार्डवेयर में बदलाव नहीं किया गया है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari

प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।

विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।

अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।

लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।

उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।

चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।

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