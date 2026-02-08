भारत में धूम मचाने आ रहा OPPO का नया फोन, लॉन्च से पहले सामने आई डिटेल
OPPO 10 फरवरी को भारत में OPPO K14x को लॉन्च करेगा। अब, स्टैंडर्ड मॉडल OPPO K14 को एक सर्टिफिकेशन साइट पर देखा गया है, जिससे हिंट मिलता है यह भी लॉन्च हो सकता है। अपकमिंग फोन में क्या होगा खास, चलिए जानते हैं…
OPPO भारतीय बाजार में तेजी से अपने पोर्टफोलियो का विस्तार कर रहा है। ओप्पो 10 फरवरी को भारत में OPPO K14x को लॉन्च करेगा। अब स्टैंडर्ड मॉडल OPPO K14 को एक सर्टिफिकेशन साइट पर देखा गया है, जिससे हिंट मिलता है यह जल्द भारत में लॉन्च हो सकता है। दरअसल, स्टैंडर्ड ओप्पो K14 को ब्लूटूथ SIG सर्टिफिकेशन पर देखा गया है, जिससे पहली बार इसके होने का पता चला है। ऐसा लगता है कि यह डिवाइस एक या दो महीने में लॉन्च हो सकता है। अपकमिंग फोन में क्या-क्या खास होगा, चलिए एक नजर डालते हैं डील्स पर...
OPPO K14 को ब्लूटूथ SIG सर्टिफाइड किया गया है
जैसा कि ऊपर देखा जा सकता है, OPPO K14 और K14x को ब्लूटूथ SIG अथॉरिटी से अप्रूवल मिल गया है। इन लिस्टिंग से उनके मॉडल नंबर CPH2869 और CPH2871 सामने आए हैं। हालांकि, अभी तक स्टैंडर्ड K14 के बारे में कुछ खास पता नहीं चला है। दिसंबर 2025 में, इसी डिवाइस को सिंगापुर की IMDA अथॉरिटी से भी अप्रूवल मिला था।
जो डिवाइस ब्लूटूथ SIG डेटाबेस में दिखते हैं, वे लगभग एक महीने के अंदर ऑफिशियल हो जाते हैं। इसलिए, यह अगले महीने (मार्च) में लॉन्च हो सकता है, और पिछले साल के K13 की तरह, भारत उन पहले देशों में से एक हो सकता है जहां यह मिलेगा।
बता दें कि OPPO K13 में 6.67-इंच का एमोलेड फुल एचडी प्लस डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 6 जेन 4 चिप, 80W चार्जिंग के साथ 7000mAh की बैटरी और 50-मेगापिक्सेल का मेन कैमरा था। यह देखना बाकी है कि क्या K14 में अपने पिछले मॉडल से बड़ी बैटरी होगी या नहीं।
OPPO K14x 5G की लॉन्च डेट और खासियत
यह फोन भारतीय बाजार में 10 फरवरी को दोपहर 12PM लॉन्च होगा। इसे भी Flipkart से खरीदा जा सकेगा, जहां इसकी माइक्रोसाइट लाइव हो गई है। इसे दो कलर्स प्रिज्म वॉयलट और आइस ब्लू में लॉन्च किया जाएगा। उम्मीद है कि देश में इसकी कीमत लगभग 15,000 रुपये होगी।
OPPO K14x 5G की खासियत
फोन में 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 6500mAh बैटरी पैक करेगा। बॉक्स में चार्जर भी मिलेगा। बैटरी लाइफ को लेकर कंपनी का दावा है कि इसमें 22.4 घंटे का वीडियो प्लेबैक टाइम और 882 घंटे तक का स्टैंडबाय टाइम मिलेगा। फोन में रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट भी मिलेगा, जिससे अन्य गैजेट्स चार्ज किए जा सकेंगे। फोन में AI फीचर्स का सपोर्ट भी मिलेगा। इसमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला एलसीडी डिस्प्ले मिलेगा, जो 1125 निट्स पीक ब्राइटनेस के साथ आएगा। धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए यह फोन IP64 रेटिंग के साथ आएगा। फोन में 50 मेगापिक्सेल का मेन रियर कैमरा मिलेगा।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले वे नवभारत टाइम और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम कर चुके हैं। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है और उन्होंने MCU से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की थी। मीडिया में उन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुका है और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, उन्हें घूमने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें
