भारत में धूम मचाने आ रहा OPPO का नया फोन, लॉन्च से पहले सामने आई डिटेल

OPPO भारतीय बाजार में तेजी से अपने पोर्टफोलियो का विस्तार कर रहा है। ओप्पो 10 फरवरी को भारत में OPPO K14x को लॉन्च करेगा। अब स्टैंडर्ड मॉडल OPPO K14 को एक सर्टिफिकेशन साइट पर देखा गया है, जिससे हिंट मिलता है यह जल्द भारत में लॉन्च हो सकता है। दरअसल, स्टैंडर्ड ओप्पो K14 को ब्लूटूथ SIG सर्टिफिकेशन पर देखा गया है, जिससे पहली बार इसके होने का पता चला है। ऐसा लगता है कि यह डिवाइस एक या दो महीने में लॉन्च हो सकता है। अपकमिंग फोन में क्या-क्या खास होगा, चलिए एक नजर डालते हैं डील्स पर...

OPPO K14 को ब्लूटूथ SIG सर्टिफाइड किया गया है

जैसा कि ऊपर देखा जा सकता है, OPPO K14 और K14x को ब्लूटूथ SIG अथॉरिटी से अप्रूवल मिल गया है। इन लिस्टिंग से उनके मॉडल नंबर CPH2869 और CPH2871 सामने आए हैं। हालांकि, अभी तक स्टैंडर्ड K14 के बारे में कुछ खास पता नहीं चला है। दिसंबर 2025 में, इसी डिवाइस को सिंगापुर की IMDA अथॉरिटी से भी अप्रूवल मिला था।

जो डिवाइस ब्लूटूथ SIG डेटाबेस में दिखते हैं, वे लगभग एक महीने के अंदर ऑफिशियल हो जाते हैं। इसलिए, यह अगले महीने (मार्च) में लॉन्च हो सकता है, और पिछले साल के K13 की तरह, भारत उन पहले देशों में से एक हो सकता है जहां यह मिलेगा।

बता दें कि OPPO K13 में 6.67-इंच का एमोलेड फुल एचडी प्लस डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 6 जेन 4 चिप, 80W चार्जिंग के साथ 7000mAh की बैटरी और 50-मेगापिक्सेल का मेन कैमरा था। यह देखना बाकी है कि क्या K14 में अपने पिछले मॉडल से बड़ी बैटरी होगी या नहीं।

OPPO K14x 5G की लॉन्च डेट और खासियत यह फोन भारतीय बाजार में 10 फरवरी को दोपहर 12PM लॉन्च होगा। इसे भी Flipkart से खरीदा जा सकेगा, जहां इसकी माइक्रोसाइट लाइव हो गई है। इसे दो कलर्स प्रिज्म वॉयलट और आइस ब्लू में लॉन्च किया जाएगा। उम्मीद है कि देश में इसकी कीमत लगभग 15,000 रुपये होगी।