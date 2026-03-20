7000mAh की बैटरी वाले नए 5G स्मार्टफोन की पहली सेल, मिलेगा 1 हजार रुपये का डिस्काउंट
ओप्पो ने 17 मार्च को इंडियन मार्केट में अपने नए स्मार्टफोन- Oppo K14 5G को लॉन्च किया था। आज इस फोन की पहली सेल है। फर्स्ट सेल में आप इस फोन को 1 हजार रुपये की छूट के साथ खरीद सकते हैं। फोन में कंपनी 7000mAh की बैटरी दे रही है।
ओप्पो ने 17 मार्च को इंडियन मार्केट में अपने नए स्मार्टफोन- Oppo K14 5G को लॉन्च किया था। आज इस फोन की पहली सेल है। आप इस फोन को दोपहर 12 बजे से फ्लिपकार्ट और ओप्पो इंडिया की वेबसाइट से खरीद सकेंगे। फोन तीन वेरिएंट- 6जीबी + 128जीबी, 6जीबी + 256जीबी और 8जीबी + 256जीबी में आता है। फोन के बेस वेरिएंट की कीमत 17999 रुपये और मिड वेरिएंट की कीमत 19999 रुपये है। वहीं, इसके टॉप वेरिएंट के लिए आपको 21999 रुपये खर्च करने होंगे।
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पहली सेल में आप इस फोन को 1 हजार रुपये के बैंक डिस्काउंट के साथ भी खरीद सकते हैं। ओप्पो का यह फोन तीन कलर ऑप्शन आइसी ब्लू, प्रिज्म वॉयलेट और प्रिज्म वाइट में आता है। फोन में कंपनी 50 मेगापिक्सल का एआई कैमरा और 7000mAh की बैटरी जैसे धांसू फीचर दे रही है। आइए जानते हैं डीटेल।
फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स
कंपनी इस फोन में 1604 x 720 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.75 इंच का एचडी+ डिस्प्ले दे रही है। यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इस डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस लेवल 1125 निट्स का है। फोन 8जीबी तक की LPDDR4x रैम और 256जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में आता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी ARM Mali-G57 MC2@1072MHz GPU के साथ डाइमेंसिटी 6300 चिपसेट दे रही है।
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फोटोग्राफी के लिए कंपनी इस फोन में एलईडी फ्लैश के साथ दो कैमरे दे रही है। इनमें 50 मेगापिक्सल के प्राइमरी सेंसर के साथ एक 2 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट कैमरा शामिल है। वहीं, सेल्फी के लिए फोन में आपको 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। कंपनी इस फोन में Dual-View video mode, AI Recompose, AI Perfect Shot, AI Eraser 2.0, and AI Clarity Enhancer जैसे एआई फीचर भी ऑफर कर रही है।
फोन में कंपनी 7000mAh की बैटरी दे रही है। फोन में ऑफर की जा रही यह बैटरी 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। ओएस की बात करें, तो फोन ऐंड्रॉयड 16 पर बेस्ड Color OS 16 पर काम करता है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में आपको साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा।
फोन IP69K रेटिंग वाली वॉटरप्रूफिंग के साथ आता है। कनेक्टिविटी के लिए फोन में 5G NA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), ब्लूटूथ 5.4, GPS + GLONASS और USB Type-C जैसे ऑप्शन दिए गए हैं। फोन के डाइमेशन 66.61×78.51×8.61mm हैं। वहीं, इसका वजन 212 ग्राम है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है।और पढ़ें
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