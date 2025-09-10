अब नए कलर में आ रहा यह धांसू OPPO फोन, 15 हजार से कम में सबसे मजबूत स्मार्टफोन

OPPO K13x 5G's New Colour Variants: ओप्पो अपने एक पॉपुलर फोन को भारतीय बाजार में नए कलर ऑप्शन में लॉन्च करने के लिए तैयार है। हम बात कर रहे हैं ओप्पो K13x 5G की। कंपनी ने घोषणा की है इसे Mist White और Breeze Blue नाम के दो नए कलर में लॉन्च किया जाएगा।

OPPO K13x 5G's New Colour Variants: ओप्पो अपने एक पॉपुलर फोन को भारतीय बाजार में नए कलर ऑप्शन में लॉन्च करने के लिए तैयार है। हम बात कर रहे हैं ओप्पो K13x 5G की। कंपनी इसे पहले मिडनाइट वॉयलेट और सनसेट पीच जैसे कलर्स में पहले ही लॉन्च कर चुकी है। कंपनी ने घोषणा की है इसे Mist White और Breeze Blue नाम के दो नए कलर में लॉन्च किया जाएगा। कंपनी का दावा है कि यह 15 हजार से कम कीमत में सबसे मजबूत 5G फोन है। फोन में 360-डिग्री डैमेज-प्रूफ आर्मर बॉडी और MIL-STD 810-H शॉक रेजिस्टेंस सर्टिफिकेशन है। कंपनी के अनुसार, इसमें सी स्पंज से इंस्पायर्ड बायोमिमेटिक स्पंज शॉक एब्जॉर्प्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जो गिरने पर झटके को झेल सकता है। फोन धूल और पानी से सुरिक्षित रहने के लिए IP65 रेटिंग के साथ आता है और इसकी स्क्रीन पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन मिलता है। फोन में 6000mAh की बैटरी, मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6300 चिपसेट और 50 मेगापिक्सेल का डुअल रियर कैमरा सेटअप है।

Oppo K13x 5G की कीमत, कलर कंपनी ने भारत में इसे जून 2025 में लॉन्च किया था। लॉन्च के समय, भारत में इसके 4GB+128GB वेरिएंट की कीमत 11,999 रुपये और 6GB वेरिएंट की कीमत 12,999 रुपये और 8GB वेरिएंट की कीमत 14,999 रुपये थी। जैसे कि हम बताया पहले इसे मिडनाइट वॉयलेट और सनसेट पीच जैसे कलर्स में लॉन्च किया गया था। अब कंपनी इसे मिस्ट व्हाइट और ब्रीच ब्लू कलर में लाएगी।

Oppo K13x 5G की खासियत फोन में 6.67-इंच की एलसीडी स्क्रीन है, जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 1,000 निट्स तक ब्राइटनेस और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन के साथ आती है। डिस्प्ले स्प्लैश टच और ग्लव टच टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करती है। फोन 6nm ऑक्टा-कोर मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6300 चिपसेट से लैस है, जो 8GB तक LPDDR4X रैम और 128GB तक UFS 2.2 ऑनबोर्ड स्टोरेज के साथ आता है। यह एंड्रॉयड 15 पर बेस्ड कलरओएस 15 पर चलता है और गूगल जेमिनी, AI समरी, AI रिकॉर्डर और AI स्टूडियो को सपोर्ट करता है।

कैमरे की बात करें तो, फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें f/1.8 अपर्चर वाला 50-मेगापिक्सेल का प्राइमरी सेंसर और f/2.4 अपर्चर वाला 2-मेगापिक्सेल का डेप्थ सेंसर शामिल है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए, फोन में f/2.0 अपर्चर वाला 8-मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। यह डुअल-व्यू वीडियो रिकॉर्डिंग और AI-पावर्ड इमेजिंग फीचर्स जैसे AI अनब्लर, AI रिफ्लेक्शन रिमूवर, AI रीइमेज आदि को सपोर्ट करता है।