केवल ₹9999 में सबसे मजबूत 5G फोन! Oppo K13x 5G पर सबसे बड़ा डिस्काउंट
चाइनीज टेक कंपनी ओप्पो का मजबूत बिल्ड-क्वॉलिटी वाला फोन Oppo K13x 5G ग्राहकों को खास छूट पर खरीदने का मौका मिल रहा है। इसे 10 हजार रुपये से कम कीमत पर ऑर्डर किया जा सकता है।
ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Flipkart पर साल की सबसे बड़ी सेल Big Billion Days शुरू हो रही है और इस मौके पर Oppo भी अपना Great Festive Bonanza लेकर आया है। यह 22 सितंबर से शुरू हो चुका है 2 अक्टूबर तक इसका फायदा मिलेगा। इस दौरान यूजर्स को Oppo के टॉप रेटेड डिवाइसेज अब तक की सबसे कम कीमत पर मिल रहे हैं और सबसे मजबूत Oppo 5G स्मार्टफोन अब 10 हजार रुपये कम में मिल रहा है।
ग्राहकों को Oppo K13x 5G अब तक की सबसे कम कीमत पर मिल रहा है। इस फोन को 23 सितंबर तक केवल 9,499 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर खरीदा जा सकता है। वहीं, 24 सितंबर और इसके बाद फोन केवल 9,999 रुपये में मिलेगा। यह अब तक का सबसे दमदार और मजबूत बिल्ड-क्वॉलिटी वाला 5G फोन है, जिसे 10 हजार रुपये से कम में खरीदा जा सकता है।
दो नए कलर ऑप्शंस में आया फोन
साथ ही Oppo ने K13x 5G को दो नए कलर ऑप्शंस में पेश किया है। पहला मिस्ट-वाइट लिमिटेड फेस्टिव एडिशन मॉडल प्रीमियम फिनिश के साथ एलिगेंस ऑफर करेगा। साथ ही ब्रीज ब्लू कलर ऑप्शन में भी यह फोन खरीदा जा सकता है। यह फोन MIL-STD 810H मिलिट्री-ग्रेड ड्यूरेबिलिटी ऑफर करता है और यह क्रिस्टल शील्ड ग्लास के साथ आता है।
मजबूती की बात करें तो SGS Gold Drop Cirtification के साथ इसमें एयरोस्पेस-ग्रेड AM04 एल्युमिनियम एलॉय बिल्ड मिलता है। साथ ही इसमें Biomimetic Sponge Shock Absorption System दिया गया है, जिससे फोन के गिरने से डिस्प्ले टूटने का डर नहीं रहता। यह IP65 वाटर और डस्ट रेसिस्टेंस भी ऑफर करता है।
Oppo K13x 5G के स्पेसिफिकेशंस
ओप्पो फोन में 6.67 इंच का IPS LCD डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ दिया गया है और इसपर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i की सुरक्षा लेयर मिलती है। यह MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर के साथ आता है और इसमें 50MP कैमरा सेटअप के अलावा 8MP सेल्फी कैमरा मिलता है। फोन की 6000mAh क्षमता वाली बैटरी को 45W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है।