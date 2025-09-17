7000mAh तक बैटरी और 32MP तक के फ्रंट कैमरा वाले नए फोन, डिस्प्ले और प्रोसेसर भी तगड़ा

ओप्पो ने मार्केट में अपने नए फोन्स को लॉन्च किया है। इनमें कंपनी 32 मेगापिक्सल तक का सेल्फी कैमरा, मिलिट्री-ग्रेड ड्यूरेबिलिटी, वॉटरप्रूफ रेटिंग और 7000mAh तक की बैटरी ऑफर कर रही है। ओप्पो के ये फोन 120Hz के डिस्प्ले के साथ आते हैं।

ओप्पो ने मार्केट में अपने नए फोन को लॉन्च किया है। चीन में लॉन्च हुए इस फोन का नाम Oppo K13s है। कंपनी ने इस फोन को 12जीबी तक की रैम और 256जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च किया है। इसकी शुरुआती कीमत चीन में 1499 युआन (करीब 18500 रुपये) है। कंपनी इस फोन में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, मिलिट्री-ग्रेड ड्यूरेबिलिटी, वॉटरप्रूफ रेटिंग और 7000mAh की बैटरी ऑफर कर रही है। K13s के साथ ओप्पो ने चीन में K13x को भी लॉन्च किया है। आइए डीटेल में जानते हैं इन दोनों फोन के बारे में।

फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स ओप्पो का यह फोन 2800 x 1280 पिक्सल रेजॉलूशन वाले 6.8 इंच के फुल एचडी+ डिस्प्ले के साथ आता है। फोन में ऑफर किए जा रहे इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz का है। फोन 12जीबी तक की LPDDR4x रैम और 256जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में आता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी स्नैपड्रैगन 7 जेन 3 चिपसेट दे रही है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 50 मेगापिक्सल के मेन कैमरा के साथ एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया गया है। वहीं, सेल्फी के लिए कंपनी इसमें 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दे रही है।

फोन को पावर देने के लिए इसमें 7000mAh की बैटरी दी गई है। यह बैटरी 80W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। फोन मिलिट्री-ग्रेड ड्यूरेबिलिटी के साथ आता है। इसमें कंपनी IP66 + IP68 + IP69 वॉटरप्रूफ रेटिंग भी ऑफर कर रही है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर ऑफर किया जा रहा है। ओएस की जहां तक बात है, तो फोन ऐंड्रॉयड 15 पर बेस्ड ColorOS 15.0 पर काम करता है। यह फोन भारत में लॉन्च हुए Oppo F31 Pro+ का रीब्रैंडेड वर्जन है।

ओप्पो K13x की भी एंट्री ओप्पो K13s के साथ ओप्पो K13x की भी एंट्री हुई है। यह फोन 8जीबी तक की रैम और 256जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज वेरिएंट में आता है। चीन में लॉन्च हुए इस फोन की शुरुआती 799 युआन (करीब 9870 रुपये) है। यह फोन 6.67 इंच के एचडी+ डिस्प्ले से लैस है। यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी डाइमेंसिटी 6300 चिपसेट दे रही है। फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल और सेल्फी कैमरा 8 मेगापिक्सल का है। यह फोन भी मिलिट्री-ग्रेड ड्यूरेबिलिटी और IP66 + IP68 + IP69 वॉटरप्रूफ रेटिंग के साथ आता है। फोन में दी गई बैटरी 5800mAh की है, जो 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।