खुलासा! कीमत और फीचर्स लॉन्च से पहले लीक, अगले हफ्ते आ रही है OPPO K13 Turbo सीरीज

अगले हफ्ते Oppo K13 Turbo Series भारतीय मार्केट में लॉन्च होने जा रही है, जिसमें दो धांसू मॉडल शामिल होंगे। इन डिवाइसेज के फीचर्स पहले ही लीक हो चुके हैं और अब इनकी कीमत का खुलासा भी हो गया है।

Fri, 8 Aug 2025 02:20 PM

चाइनीज टेक ब्रैंड Oppo भारत में 11 अगस्त को अपनी पावरफुल K13 Turbo सीरीज लॉन्च करने जा रहा है, जिसमें दो मॉडल, OPPO K13 Turbo और OPPO K13 Turbo Pro शामिल होंगे। लॉन्च से पहले ही इस सीरीज की कीमत और फीचर्स को लेकर इंटरनेट पर चर्चा शुरू हो गई है। इस बीच एक भरोसेमंद टिप्सटर ने इसकी भारतीय मार्केट में कीमत का खुलासा कर दिया है, जिसके बाद हलचल तेज हो गई है।

लॉन्च से पहले ही लीक हुई कीमत टेक टिप्सटर अभिषेक यादव ने माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म X पर नए डिवाइसेज की कीमत की जानकारी दी है। अभिषेक की मानें तो Oppo K13 Turbo का बेस मॉडल (8GB रैम+128GB स्टोरेज) 27,999 रुपये में और 8GB रैम के साथ 256GB स्टोरेज वेरिएंट 29,999 रुपये में आ सकता है।

वहीं, Pro मॉडल की बात करें तो 8GB रैम के साथ 256GB स्टोरेज वर्जन की कीमत 37,999 रुपये और 12GB रैम के साथ 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 39,999 रुपये हो सकती है। ये स्मार्टफोन्स लॉन्च के बाद Flipkart से खरीदने का विकल्प ग्राहकों को मिलेगा।

इन फीचर्स के चलते खास है Oppo लाइनअप Oppo K13 Turbo सीरीज के ढेरों फीचर्स का आधिकारिक रूप से खुलासा Flipkart की डेडिकेटेड माइक्रोसाइट पर पहले ही हो चुका है। सीरीज के फोन तीन कलर वेरिएंट्स- Silver Knight, Purple Phantom और Midnight Maverick में पेश किए जाएंगे। इनमें पावरफुल गेमिंग और मल्टी-टास्किंग परफॉर्मेंस देने के लिए Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर मिलेगा। डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट और 1600 निट्स पीक ब्राइटनेस के साथ आएगा, जिसके साथ यूजर्स को स्मूद और ब्राइट विजुअल एक्सपीरियंस मिलेगा।