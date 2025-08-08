खुलासा! कीमत और फीचर्स लॉन्च से पहले लीक, अगले हफ्ते आ रही है OPPO K13 Turbo सीरीज OPPO K13 Turbo series price and features leaked ahead of official launch next week, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़OPPO K13 Turbo series price and features leaked ahead of official launch next week

खुलासा! कीमत और फीचर्स लॉन्च से पहले लीक, अगले हफ्ते आ रही है OPPO K13 Turbo सीरीज

अगले हफ्ते Oppo K13 Turbo Series भारतीय मार्केट में लॉन्च होने जा रही है, जिसमें दो धांसू मॉडल शामिल होंगे। इन डिवाइसेज के फीचर्स पहले ही लीक हो चुके हैं और अब इनकी कीमत का खुलासा भी हो गया है। 

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानFri, 8 Aug 2025 02:20 PM
share Share
Follow Us on
खुलासा! कीमत और फीचर्स लॉन्च से पहले लीक, अगले हफ्ते आ रही है OPPO K13 Turbo सीरीज

चाइनीज टेक ब्रैंड Oppo भारत में 11 अगस्त को अपनी पावरफुल K13 Turbo सीरीज लॉन्च करने जा रहा है, जिसमें दो मॉडल, OPPO K13 Turbo और OPPO K13 Turbo Pro शामिल होंगे। लॉन्च से पहले ही इस सीरीज की कीमत और फीचर्स को लेकर इंटरनेट पर चर्चा शुरू हो गई है। इस बीच एक भरोसेमंद टिप्सटर ने इसकी भारतीय मार्केट में कीमत का खुलासा कर दिया है, जिसके बाद हलचल तेज हो गई है।

लॉन्च से पहले ही लीक हुई कीमत

टेक टिप्सटर अभिषेक यादव ने माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म X पर नए डिवाइसेज की कीमत की जानकारी दी है। अभिषेक की मानें तो Oppo K13 Turbo का बेस मॉडल (8GB रैम+128GB स्टोरेज) 27,999 रुपये में और 8GB रैम के साथ 256GB स्टोरेज वेरिएंट 29,999 रुपये में आ सकता है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
OPPO K13 Turbo Pro

OPPO K13 Turbo Pro

  • check12GB RAM
  • check256GB or 512GB Storage
  • check6.8-inch Display Size

₹24999

और जाने

discount

13% OFF

Realme 15 5G

Realme 15 5G

  • checkFlowing Silver
  • check8 GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹25990

₹29999

खरीदिये

OnePlus Nord CE 5 5G

OnePlus Nord CE 5 5G

  • check8GB / 12GB RAM
  • check256 GB Storage
  • check6.77 inches Display Size
amazon-logo

₹26999

खरीदिये

discount

7% OFF

Vivo Y400 Pro

Vivo Y400 Pro

  • checkBlack
  • check8 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB Storage
amazon-logo

₹24999

₹26999

खरीदिये

discount

16% OFF

Xiaomi Redmi Note 14 Pro

Xiaomi Redmi Note 14 Pro

  • checkChampagne Gold
  • check8 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB Storage
amazon-logo

₹25982

₹30999

खरीदिये

ये भी पढ़ें:Apple के Macbook पर 20 हजार रुपये की धांसू छूट, नहीं मिलेगा इतना भारी डिस्काउंट

वहीं, Pro मॉडल की बात करें तो 8GB रैम के साथ 256GB स्टोरेज वर्जन की कीमत 37,999 रुपये और 12GB रैम के साथ 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 39,999 रुपये हो सकती है। ये स्मार्टफोन्स लॉन्च के बाद Flipkart से खरीदने का विकल्प ग्राहकों को मिलेगा।

इन फीचर्स के चलते खास है Oppo लाइनअप

Oppo K13 Turbo सीरीज के ढेरों फीचर्स का आधिकारिक रूप से खुलासा Flipkart की डेडिकेटेड माइक्रोसाइट पर पहले ही हो चुका है। सीरीज के फोन तीन कलर वेरिएंट्स- Silver Knight, Purple Phantom और Midnight Maverick में पेश किए जाएंगे। इनमें पावरफुल गेमिंग और मल्टी-टास्किंग परफॉर्मेंस देने के लिए Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर मिलेगा। डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट और 1600 निट्स पीक ब्राइटनेस के साथ आएगा, जिसके साथ यूजर्स को स्मूद और ब्राइट विजुअल एक्सपीरियंस मिलेगा।

ये भी पढ़ें:₹20 हजार से कम में OnePlus, Samsung और iQOO के 5G फोन! Amazon सेल में ऑफर्स

यही नहीं, बैटरी के मामले में भी ये सीरीज दमदार है। नए मॉडल्स में 7000mAh की जंबो बैटरी के साथ 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया जाएगा, जिससे यूजर्स को लंबा बैकअप और फटाफट चार्जिंग दोनों का फायदा मिलेगा। नए फोन्स के बाकी फीचर्स अगले सप्ताह लॉन्च के वक्त सामने आएंगे।

Oppo Oppo Phone Flipkart अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।