7000mAh की बैटरी, वॉटरप्रूफ रेटिंग, कूलिंग फैन वाला स्टाइलिश स्मार्टफोन, जबर्दस्त है परफॉर्मेंस

ओप्पो ने अगस्त में इंडियन मार्केट में K13 Turbo Pro 5G को लॉन्च किया था। फोन बेहतरीन डिजाइन के साथ आता है। इसमें 7000mAh की बैटरी, स्नैपड्रैगन 8s जेन 4 चिपसेट दिया गया है। फोन में कंपनी खास कूलिंग फैन भी दे रही है। फोन IPX6, IPX8 और IPX9 टॉप-टियर वॉटरप्रूफ रेटिंग भी ऑफर करता है। कंपनी ने हमें इस डिवाइस को रिव्यू करने का मौका दिया। लाइव हिन्दुस्तान की गैजेट्स टीम ने इस फोन को अच्छे से यूज किया और अब हम आपके लिए इसका डिटेल रिव्यू लाए हैं।

डिजाइन और डिस्प्ले ओप्पो K13 टर्बो प्रो 5G का डिजाइन पहली नजर में पसंद आने वाला है। हमें पर्सनली यह काफी पसंद आया। रेसिंग इंस्पायर्ड डिजाइन और मैट-फिनिश टेक्सचर्ड बैक फोन के लुक को जबर्दस्त बना देते हैं। इसमें एक कूलिंग फैन भी है, जो, ड्यूल मिस्ट शैडो ब्रीदिंग एलईडी हैं। कंपनी ने हमें इस फोन का पर्पल फैंटम कलर वेरिएंट भेजा था। नियॉन स्ट्रिप्स के साथ आने वाला यह कलर वेरिएंट दिखने में काफी स्पोर्टी लगता है। फोन दिखने में थोड़ा हेवी लगता है, लेकिन असल में यह 7000mAh की बड़ी बैटरी और अडवांस्ड वेपर कूलिंग सिस्टम से लैस होने के बाद भी काफी लाइटवेट है।

फोन IPX6, IPX8 और IPX9 रेटिंग को साथ आता है, जो डिवाइस को टॉप-टियर वॉटरप्रूफ और डस्टप्रूफ बनाते हैं। फोन में दिया गया कूलिंग फैन कुछ यूजर्स को अजीब लग सकता है। फैन की वजह से फोन धूल से कितना बच सकेगा इसको लेकर कुछ यूजर्स को टेंशन जरूर हो सकती है। अच्छी बात है कि फोन में धूल साफ करने के लिए एक छोटा ब्रश भी दिया गया है। कुल मिलाकर, ओप्पो K13 टर्बो प्रो एक यूनीक डिजाइन और ड्यूरेबिलिटी ऑफर करता है।

डिस्प्ले की बात करें, तो ओप्पो K13 टर्बो प्रो में 6.8 इंच का फ्लैट AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। यह 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इसका पीक ब्राइटनेस लेवल 1800 निट्स तक का है। डिस्प्ले 1.5K वाला है, जो गेमर्स और स्मार्टफोन पर वेब शो और फिल्म देखने के शौकीन यूजर्स को काफी पसंद आएगा है। फोन का डिस्प्ले जबर्दस्त क्लैरिटी ऑफर करता है। इसके कलर्स, डिटेल्ड विजुअल्स और ऐनिमेशन काफी इंप्रेसिव हैं। फोन के डिस्प्ले का आउटडोर परफॉर्मेंस भी कमाल का है। फोन शानदार डिजाइन के अलावा यूजर्स को बेहतरीन व्यूइंग और गेमिंग एक्सपीरियंस देने के मामले में सेगमेंट के बेस्ट डिवाइसेज में से एक है।

परफॉर्मेंस में भी दमदार ओप्पो K13 टर्बो प्रो में प्रोसेसर के तौर पर स्नैपड्रैगन 8s जेन 4 चिपसेट दिया गया है। यग LPDDR5X रैम और UFS 4.0 स्टोरेज के साथ आता है। इस कॉम्बिनेशन के साथ यह फोन जबर्दस्त परफॉर्मेंस ऑफर करता है। फोन में मल्टीटास्किंग करने में हमें कोई परेशानी नहीं हुई। फोन हेवी ग्राफिक्स वाले गेमिंग में भी जबर्दस्त परफॉर्मेंस देता है। हमनें इस फोन में BGMI और Genshin Impact गेम को रन किया और गेमिंग का एक्सपीरियंस वाकई शानदार रहा। फोन गेमिंग के दौरान हीट न हो इसके लिए इसमें कंपनी 7000mm स्क्वेयर वेपर चैंबर दे रही है। कूलिंग फैन और वेपर चैंबर के कारण फोन में हमें ओवरहीटिंग की कोई समस्या नहीं लगी।

कैमरा भी करेगा इंप्रेस ओप्पो का यह फोन 50 मेगापिक्सल के मेन सैमरा और 2 मेगापिक्सल के मोनोक्रोम सेंसर के साथ आता है। फोन के कैमरा सेटअप को बेस्ट तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह इस सेगमेंट के कुछ डिवाइसेज को कड़ी टक्कर देता है। फोन का मेन कैमरा डे-लाइट में बेहतरीन फोटो और वीडियो कैप्चर करता है। इसके कलर काफी वाइब्रेंट लगते हैं। हालांकि, इसकी नैचुरल ऐक्युरेसी को और बेहतर किया जा सकता था। फोन का सेकेंडरी कैमरा भी ठीकठाक है। कुल मिलाकर कहा जाए तो यह फोन आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पोस्ट करने के लिए अच्छे फोटो और वीडियो कैप्चर करता है।

पावरफुल बैटरी और फास्ट चार्जिंग फोन में दी गई बैटरी 7000mAh की है। यह बैटरी 80W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। फोन सिंगल चार्ज पर आराम से 24 घंटे चल जाता है। वहीं, हेवी यूज पर इसे दिन में एक बार और चार्ज करने की जरूरत पड़ सकती है। फोन में दी गई 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग करीब एक घंटे में फोन को फुल चार्ज कर देती है।

खरीदें या नहीं? ओप्पो का यह फोन जबर्दस्त लुक और पावरफुल परफॉर्मेंस ऑफर करता है। इसमें आपको 7000mAh की बैटरी भी मिलेगी। अगर आप गेमिंग के शौकीन है, तो यह फोन आपके लिए एक पर्फेक्ट डिवाइस साबित हो सकता है। वहीं, नॉर्मल यूजर्स के लिए भी यह 40 हजार रुपये से कम में एक तगड़ा ऑप्शन है।