7000mAh बैटरी, सुपर कूलिंग फैन के साथ लॉन्च हुआ OPPO का इकलौता फोन; धूल-पानी में भी चलेगा Oppo K13 Turbo and K13 Turbo Pro launched in India with built in cooling fan 7000mAh battery starting price 27999 rupees, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Oppo K13 Turbo and K13 Turbo Pro launched in India with built in cooling fan 7000mAh battery starting price 27999 rupees

7000mAh बैटरी, सुपर कूलिंग फैन के साथ लॉन्च हुआ OPPO का इकलौता फोन; धूल-पानी में भी चलेगा

OPPO ने भारत में K13 Turbo और K13 Turbo Pro 5G को लॉन्च कर दिया है। यह देश का पहले स्मार्टफोन हैं जिसमें इन-बिल्ट कूलिंग फैन, 7000mAh बैटरी और IPX9 सुरक्षा जैसे दमदार फीचर्स शामिल हैं।

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तानMon, 11 Aug 2025 01:36 PM
share Share
Follow Us on
7000mAh बैटरी, सुपर कूलिंग फैन के साथ लॉन्च हुआ OPPO का इकलौता फोन; धूल-पानी में भी चलेगा

OPPO ने आज भारत में अपने दो खास और एडवांस्ड फीचर्स वाले फोन Oppo K13 Turbo और K13 Turbo Pro को लॉन्च कर दिया है। ये भारत के पहले फोन हैं जिनमें इन-बिल्ट एक्टिव कूलिंग फैन है। लंबी गेमिंग या भारी उपयोग के दौरान यह 18,000 RPM पर घूमकर फोन को ठंडा रखता है, साथ ही 7,000 mm² वेपर चैंबर व 19,000 mm² ग्रेफाइट लेयर द्वारा पैसिव कूलिंग भी है। OPPO K13 Turbo Pro में Snapdragon 8s Gen 4 चिपसेट है जो पिछले जेनरेशन की तुलना में CPU में 31% और GPU में 49% तक बेहतर परफॉर्मेंस देता है। बेस मॉडल K13 Turbo में MediaTek Dimensity 8450 चिपसेट है। आइए आपको डिटेल में बताते हैं फोन की कीमत और सभी फीचर्स:

Oppo K13 Turbo और K13 Turbo Pro की कीमत

ओप्पो K13 टर्बो के 8GB रैम/128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 27,999 रुपये और 8GB रैम/256GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 29,999 रुपये है। फोन की सेल 18 अगस्त से शुरू होगी और लॉन्च ऑफर्स के साथ, डिवाइस की प्रभावी कीमत क्रमशः 24,999 रुपये और 26,999 रुपये हो जाती है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
OPPO K13 Turbo Pro

OPPO K13 Turbo Pro

  • check12GB RAM
  • check256GB or 512GB Storage
  • check6.8-inch Display Size

₹37999

और जाने

discount

11% OFF

Realme 15 Pro 5G

Realme 15 Pro 5G

  • checkFlowing Silver
  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB/512GB Storage
amazon-logo

₹33989

₹37999

खरीदिये

discount

9% OFF

OnePlus Nord 5

OnePlus Nord 5

  • checkBlue
  • check8 GB RAM
  • check256 GB Storage
amazon-logo

₹31999

₹34999

खरीदिये

discount

13% OFF

Oppo Reno 14 5G

Oppo Reno 14 5G

  • check12 GB RAM
  • check256 GB Storage
  • check6.59 inches Display Size
amazon-logo

₹37499

₹42999

खरीदिये

Vivo V50 Lite

Vivo V50 Lite

  • checkBlack
  • check8GB / 12GB RAM
  • check256GB / 512GB Storage

₹37990

और जाने

वहीं K13 टर्बो प्रो के 8GB रैम/256GB स्टोरेज मॉडल की शुरुआती कीमत 37,999 रुपये और 12GB रैम/256GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 39,999 रुपये है। यह नया डिवाइस 15 अगस्त से सेल के लिए उपलब्ध होगा, डिस्काउंट ऑफर्स के साथ फोन की कीमत क्रमशः 34,999 रुपये और 36,999 रुपये होगी।

ये फोन फ्लिपकार्ट, ओप्पो की अपनी वेबसाइट और कंपनी के रिटेल पार्टनर्स से खरीदे जा सकेंगे। ओप्पो K13 टर्बो प्रो सिल्वर नाइट, पर्पल फैंटम और मिडनाइट मैवरिक रंगों में उपलब्ध है। वहीं, K13 टर्बो नाइट व्हाइट, फर्स्ट पर्पल और मिडनाइट मैवरिक रंगों में उपलब्ध है।

OPPO K13 Turbo और K13 Turbo Pro फीचर्स और स्पेक्स

OPPO K13 Turbo सीरीज के इन दोनों फोन्स में 6.8-इंच का 1.5K AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 1600 nits पीक ब्राइटनेस के साथ आता है, जिससे गेमिंग और मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस बेहद स्मूद और ब्राइट रहता है। परफॉर्मेंस के लिए K13 Turbo Pro में Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर और K13 Turbo में MediaTek Dimensity 8450 चिपसेट है, जो पावरफुल मल्टीटास्किंग और बेहतर एनर्जी एफिशिएंसी देता है। मेमोरी के लिए Turbo Pro में LPDDR5X RAM और UFS 4.0 स्टोरेज (512GB तक) मिलती है, जबकि Turbo मॉडल में LPDDR5 RAM और UFS 3.1 स्टोरेज दी गई है।

कैमरा सेटअप में 50MP का प्राइमरी लेंस और 2MP डेप्थ सेंसर है, जबकि सेल्फी के लिए 16MP फ्रंट कैमरा मिलता है। बैटरी के मामले में दोनों फोन में 7000mAh की पावरफुल बैटरी दी गई है, जो 80W SuperVOOC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। सबसे खास बात है इन-बिल्ट एक्टिव कूलिंग फैन, जो 18,000 RPM पर चलता है और लंबे गेमिंग सेशन के दौरान फोन को ठंडा रखता है। कनेक्टिविटी में 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 और NFC शामिल हैं, साथ ही IPX8/IPX9 वॉटर-रेसिस्टेंट रेटिंग भी है।

Oppo Oppo Phone

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।