7000mAh की बैटरी वाले वॉटरप्रूफ फोन की पहली सेल, मिल रहा 3 हजार रुपये का डिस्काउंट

ओप्पो K13 टर्बो 5G सेल के लिए उपलब्ध हो गया है। आप इसे 3 हजार रुपये के डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। फोन में कंपनी फुल लेवल वॉटरप्रूफिंग, 80 वॉट चार्जिंग, 7000mAh की बैटरी और 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दे रही है।

ओप्पो ने हाल में अपने नए स्मार्टफोन Oppo K13 Turbo 5G को लॉन्च किया था। आज से यह फोन सेल के लिए उपलब्ध हो गया है। आप इसे फ्लिपकार्ट और ओप्पो इंडिया के ऑनलाइन स्टोर के अलावा मेनलाइन रिटेल स्टोर्स से भी खरीद सकते हैं। स्टॉर्म इंजन कूलिंग टेक्नोलॉजी वाला यह फोन दो वेरिएंट- 8जीबी + 128जीबी और 8जीबी + 256जीबी में आता है। फोन के 128जीबी इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 27,999 रुपये है। वहीं, 256जीबी वाला वेरिएंट 29,999 रुपये के प्राइसटैग के साथ आता है।

कंपनी इस फोन पर 3 हजार रुपये का बैंक डिस्काउंट भी दे रही है। साथ ही आप आज इसे नो-कॉस्ट ईएमआई पर भी खरीद सकते हैं। ओप्पो का यह फोन फुल लेवल वॉटरप्रूफिंग, 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग, 7000mAh बैटरी और 50 मेगापिक्सल के मेन कैमरा जैसे धांसू फीचर्स से लैस है। आइए डीटेल में जानते हैं इस फोन के बारे में।

ओप्पो K13 टर्बो 5G के फीचर और स्पेसिफिकेशन कंपनी इस फोन में 1280x2800 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.80 इंच का 1.5K डिस्प्ले दे रही है। फोन में ऑफर किया जा रहा ह AMOLED डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। फोन 8जीबी LPDDR5x रैम और 256जीबी के UFS 3.1 स्टोरेज से लैस है। प्रोसेसर के तौर पर कंपनी इस फोन में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 8450 चिपसेट दे रही है। फोटोग्राफी के लिए फोन के रियर में कंपनी एलईडी फ्लैश के साथ ड्यूल कैमरा सेटअप दे रही है।

इसमें आपको 50 मेगापिक्सल के मेन लेंस के साथ एक 2 मेगापिक्सल सेकेंडरी मोनोक्रोम लेंस मिलेगा। वहीं, सेल्फी के लिए कंपनी इसमें 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दे रही है। फोन को पावर देने के लिए कंपनी 7000mAh की बैटरी ऑफर कर रही है। यह बैटरी 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। फोन बाईपास चार्जिंग फीचर के साथ आता है। इसमें आपको बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। ओएस की बात करें, तो यह फोन ऐंड्रॉयड 15 पर बेस्ड ColorOS 15.0.2 पर काम करता है। फोन IPX9/IPX8/IPX6 रेटिंग वाली फुल लेवल वॉटरप्रूफिंग के साथ आता है।