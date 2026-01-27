50 लाख से ज्यादा यूजर्स का भरोसा जीत चुकी OPPO K Series, बेस्टसेलर बनें फोन, अब नया मॉडल जल्द

संक्षेप: OPPO K Series ने भारत में मिड-रेंज स्मार्टफोन सेगमेंट में बड़ी सफलता हासिल की है। 50 लाख से ज्यादा यूजर्स और कई अवॉर्ड्स के बाद अब OPPO अगला K Series स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी में है।

Jan 27, 2026 03:55 pm IST

भारतीय स्मार्टफोन बाजार में OPPO की K Series ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी एक मजबूत और भरोसेमंद पहचान बनाई है। 2021 में OPPO K10 से शुरू हुई यह सीरीज आज मिड-रेंज सेगमेंट की सबसे लोकप्रिय स्मार्टफोन लाइन-अप में शामिल हो चुकी है। इसके बाद K12x (2024), और फिर 2025 में लॉन्च हुए K13 और K13x ने इस सीरीज को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। OPPO K Series खासतौर पर उन यूजर्स के बीच लोकप्रिय रही है, जो किफायती कीमत में स्मूद परफॉर्मेंस, लंबी बैटरी लाइफ और भरोसेमंद डेली एक्सपीरियंस चाहते हैं। OPPO के मुताबिक, K Series के स्मार्टफोन्स आज भारत में 50 लाख से ज्यादा यूजर्स द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं। खास बात यह है कि OPPO K13x, Flipkart पर बेस्टसेलर स्मार्टफोन में शामिल है और इसे 1.3 लाख से ज्यादा यूजर्स ने 4.5-स्टार रेटिंग दी है। इस मजबूत सफलता के बाद अब OPPO भारत में अगले K Series स्मार्टफोन को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, जो इस सीरीज की विरासत को आगे बढ़ाएगा।

भारत में OPPO K Series की सफलता की कहानी OPPO K Series की सफलता का सबसे बड़ा कारण इसका कस्टमर-सेंट्रिक अप्रोच रहा है। शुरुआत में यह सीरीज परफॉर्मेंस-फोकस्ड स्मार्टफोन्स के तौर पर जानी जाती थी, लेकिन समय के साथ इसमें बदलाव किया गया। अब OPPO K Series सिर्फ स्पेसिफिकेशन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह इस बात पर ध्यान देती है कि फोन रोजमर्रा की जिंदगी में कैसा अनुभव देता है। चाहे मल्टीटास्किंग हो, वीडियो स्ट्रीमिंग, सोशल मीडिया या गेमिंग K Series का फोकस स्मूद और स्टेबल एक्सपीरियंस देने पर रहा है।

K Series को मिले अवॉर्ड और पहचान OPPO K Series को इंडस्ट्री से भी जबरदस्त पहचान मिली है। इस सीरीज को कई प्रतिष्ठित टेक प्लेटफॉर्म्स से सम्मान मिला, जिनमें शामिल हैं: Best Budget Smartphone 2025, Smartphone of the Year (₹15,000–25,000 कैटेगरी), Best Gaming Phone 2025 इन अवॉर्ड्स ने OPPO K Series को मिड-रेंज सेगमेंट में एक भरोसेमंद ब्रांड के तौर पर स्थापित किया है।

OPPO K13x और K Series की मौजूदा स्थिति 2025 में लॉन्च हुआ OPPO K13x इस सीरीज का एक अहम मॉडल साबित हुआ है। Flipkart पर यह स्मार्टफोन बेस्टसेलर बना हुआ है और 1.3 लाख से ज्यादा रिव्यू के साथ 4.5-स्टार रेटिंग हासिल कर चुका है। K13x की सफलता ने यह साबित कर दिया कि भारतीय ग्राहक ऐसे स्मार्टफोन पसंद कर रहे हैं, जो सिर्फ पावरफुल ही नहीं बल्कि लंबे समय तक भरोसेमंद भी हों।