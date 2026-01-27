Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़OPPO K Series phones get over 5 million user OPPO K12x and K13x become bestsellers with a new model top selling phone
50 लाख से ज्यादा यूजर्स का भरोसा जीत चुकी OPPO K Series, बेस्टसेलर बनें फोन, अब नया मॉडल जल्द

50 लाख से ज्यादा यूजर्स का भरोसा जीत चुकी OPPO K Series, बेस्टसेलर बनें फोन, अब नया मॉडल जल्द

संक्षेप:

OPPO K Series ने भारत में मिड-रेंज स्मार्टफोन सेगमेंट में बड़ी सफलता हासिल की है। 50 लाख से ज्यादा यूजर्स और कई अवॉर्ड्स के बाद अब OPPO अगला K Series स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी में है।

Jan 27, 2026 03:55 pm ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
OPPO K10 5G

OPPO K10 5G

  • checkMidnight Black
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage

₹15899

और जाने

discount

16% OFF

Realme P4x

Realme P4x

  • checkMatte Silver
  • check8GB RAM
  • check256GB Storage
flipkart-logo

₹14999

₹17999

खरीदिये

discount

12% OFF

Redmi 15C 5G

Redmi 15C 5G

  • checkGrey
  • check4GB / 6GB / 8GBRAM
  • check128GB / 256GB Storage
flipkart-logo

₹14950

₹16999

खरीदिये

OPPO K12x

OPPO K12x

  • checkMidnight Violet
  • check6 GB RAM
  • check128 GB Storage

₹12999

और जाने

discount

16% OFF

OPPO K13 Turbo Pro 5G

OPPO K13 Turbo Pro 5G

  • checkSilver Knight
  • check8GB/12GB/16GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
flipkart-logo

₹34999

₹41999

खरीदिये

भारतीय स्मार्टफोन बाजार में OPPO की K Series ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी एक मजबूत और भरोसेमंद पहचान बनाई है। 2021 में OPPO K10 से शुरू हुई यह सीरीज आज मिड-रेंज सेगमेंट की सबसे लोकप्रिय स्मार्टफोन लाइन-अप में शामिल हो चुकी है। इसके बाद K12x (2024), और फिर 2025 में लॉन्च हुए K13 और K13x ने इस सीरीज को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। OPPO K Series खासतौर पर उन यूजर्स के बीच लोकप्रिय रही है, जो किफायती कीमत में स्मूद परफॉर्मेंस, लंबी बैटरी लाइफ और भरोसेमंद डेली एक्सपीरियंस चाहते हैं। OPPO के मुताबिक, K Series के स्मार्टफोन्स आज भारत में 50 लाख से ज्यादा यूजर्स द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं। खास बात यह है कि OPPO K13x, Flipkart पर बेस्टसेलर स्मार्टफोन में शामिल है और इसे 1.3 लाख से ज्यादा यूजर्स ने 4.5-स्टार रेटिंग दी है। इस मजबूत सफलता के बाद अब OPPO भारत में अगले K Series स्मार्टफोन को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, जो इस सीरीज की विरासत को आगे बढ़ाएगा।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
OPPO K10 5G

OPPO K10 5G

  • checkMidnight Black
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage

₹15899

और जाने

discount

16% OFF

Realme P4x

Realme P4x

  • checkMatte Silver
  • check8GB RAM
  • check256GB Storage
flipkart-logo

₹14999

₹17999

खरीदिये

discount

12% OFF

Redmi 15C 5G

Redmi 15C 5G

  • checkGrey
  • check4GB / 6GB / 8GBRAM
  • check128GB / 256GB Storage
flipkart-logo

₹14950

₹16999

खरीदिये

OPPO K12x

OPPO K12x

  • checkMidnight Violet
  • check6 GB RAM
  • check128 GB Storage

₹12999

और जाने

discount

16% OFF

OPPO K13 Turbo Pro 5G

OPPO K13 Turbo Pro 5G

  • checkSilver Knight
  • check8GB/12GB/16GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
flipkart-logo

₹34999

₹41999

खरीदिये

भारत में OPPO K Series की सफलता की कहानी

OPPO K Series की सफलता का सबसे बड़ा कारण इसका कस्टमर-सेंट्रिक अप्रोच रहा है। शुरुआत में यह सीरीज परफॉर्मेंस-फोकस्ड स्मार्टफोन्स के तौर पर जानी जाती थी, लेकिन समय के साथ इसमें बदलाव किया गया। अब OPPO K Series सिर्फ स्पेसिफिकेशन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह इस बात पर ध्यान देती है कि फोन रोजमर्रा की जिंदगी में कैसा अनुभव देता है। चाहे मल्टीटास्किंग हो, वीडियो स्ट्रीमिंग, सोशल मीडिया या गेमिंग K Series का फोकस स्मूद और स्टेबल एक्सपीरियंस देने पर रहा है।

ये भी पढ़ें:FASTag यूजर्स अलर्ट! 1 फरवरी से बदल रहा Toll Tax से जुड़ा नियम; टोल का झंझट खत्म

K Series को मिले अवॉर्ड और पहचान

OPPO K Series को इंडस्ट्री से भी जबरदस्त पहचान मिली है। इस सीरीज को कई प्रतिष्ठित टेक प्लेटफॉर्म्स से सम्मान मिला, जिनमें शामिल हैं: Best Budget Smartphone 2025, Smartphone of the Year (₹15,000–25,000 कैटेगरी), Best Gaming Phone 2025 इन अवॉर्ड्स ने OPPO K Series को मिड-रेंज सेगमेंट में एक भरोसेमंद ब्रांड के तौर पर स्थापित किया है।

OPPO K13x और K Series की मौजूदा स्थिति

2025 में लॉन्च हुआ OPPO K13x इस सीरीज का एक अहम मॉडल साबित हुआ है। Flipkart पर यह स्मार्टफोन बेस्टसेलर बना हुआ है और 1.3 लाख से ज्यादा रिव्यू के साथ 4.5-स्टार रेटिंग हासिल कर चुका है। K13x की सफलता ने यह साबित कर दिया कि भारतीय ग्राहक ऐसे स्मार्टफोन पसंद कर रहे हैं, जो सिर्फ पावरफुल ही नहीं बल्कि लंबे समय तक भरोसेमंद भी हों।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

8% OFF

Realme 16 Pro 5G

Realme 16 Pro 5G

  • check8GB RAM
  • check128GB Storage
  • check6.78 inch Display Size
flipkart-logo

₹33999

₹36999

खरीदिये

discount

14% OFF

Vivo V60e

Vivo V60e

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.77-inch Display Size
amazon-logo

₹29998

₹34999

खरीदिये

discount

10% OFF

Oppo k13x

Oppo k13x

  • checkMidnight Violet
  • check4 GB /6 GB / 8GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹15299

₹16999

खरीदिये

discount

8% OFF

Oppo Reno 15 5G

Oppo Reno 15 5G

  • check8GB/12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.59-inch Display Size
amazon-logo

₹45999

₹49999

खरीदिये

discount

9% OFF

Oppo Reno 15 Pro 5G

Oppo Reno 15 Pro 5G

  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
  • check6.78-inch Display Size
amazon-logo

₹67999

₹74999

खरीदिये

अगला OPPO K Series स्मार्टफोन: क्या उम्मीद करें?

OPPO ने कन्फर्म किया है कि कंपनी भारत में अगला K Series स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी में है। हालांकि अभी इसके फीचर्स और स्पेसिफिकेशन का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन कंपनी का कहना है कि नया फोन K Series को आगे बढ़ाएगा। नए K स्मार्टफोन में भी भरोसेमंद परफॉर्मेंस, स्मूद एक्सपीरियंस और डेली यूज पर फोकस देखने को मिलेगा। इसे खासतौर पर उन यूजर्स के लिए डिजाइन किया जा रहा है, जिनकी लाइफस्टाइल तेज़ और मल्टीटास्किंग से भरी हुई है।

ये भी पढ़ें:चोरी या खो गया है Aadhaar कार्ड? घबराएं नहीं! 5 मिनट में ऐसे पाएं वापस
Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta
दिल्ली की रहने वाली हिमानी गुप्ता को मीडिया में करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है। लाइव हिन्दुस्तान में हिमानी बतौर डिप्टी कॉन्टेंट प्रोड्यूसर गैजेट्स सेक्शन में काम कर रही हैं। इससे पहले, उन्होंने नेटवर्क-18 समेत कई दूसरे संस्थानों में काम किया है। हिमानी ने महाराजा अग्रसेन और इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। खाली समय में कुकिंग और फिल्में देखना पसंद है। हर दिन कुछ नया सीखते रहने की कोशिश जारी है। और पढ़ें
Oppo Oppo Phone

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।