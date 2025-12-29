दो 200MP कैमरों और 7000mAh बैटरी वाला फोन ला रहा है Oppo, बाकी फीचर्स भी लीक
नए Oppo Find X9s को लेकर लीक में सामने आया है कि इसमें दो 200MP कैमरे और 7000mAh की बड़ी बैटरी मिल सकती है। फोन में 6.3-इंच OLED डिस्प्ले, Android 16 और मजबूत वाटर-डस्ट रेसिस्टेंस भी मिलने की उम्मीद है।
चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी Oppo की नई फ्लैगशिप सीरीज को लेकर लगातार नई जानकारी सामने आ रही है। कंपनी के सबसे पावरफुल कैमरा फोन के तौर पर मार्केट का हिस्सा बनने जा रहे Find X9 Ultra के अलावा Find X9s और Find X9s+ भी लॉन्च हो सकते हैं। लेटेस्ट लीक्स में Oppo Find X9s से जुड़ी जानकारी और इसके फीचर्स का खुलासा हो गया है। आइए आपको इसकी जानकारी देते हैं।
लीक के मुताबिक, Oppo Find X9s में 6.3 इंच का OLED डिस्प्ले दिया जाएगा, जो 1.5K रेजॉल्यूशन को सपोर्ट करेगा। यह पैनल LTPS टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगा और इसमें इन-डिस्प्ले 3D अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर मिलने की उम्मीद है। छोटे साइज के बावजूद डिस्प्ले क्वॉलिटी से कोई समझौता नहीं किया जाएगा, जो प्रीमियम यूजर्स को खासा पसंद आ सकता है।
डिवाइस का हाइलाइट होगा कैमरा सेटअप
कैमरा सेक्शन इस फोन का सबसे बड़ा हाइलाइट हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, Oppo Find X9s में दो 200 मेगापिक्सल कैमरे दिए जा सकते हैं, जिनमें Samsung का HP5 सेंसर इस्तेमाल होगा। इसमें एक प्राइमरी कैमरा और एक 3x पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस शामिल होने की बात कही जा रही है। इसके अलावा एक अल्ट्रा-वाइड कैमरा भी मिलेगा, जिससे फोटोग्राफी और जूमिंग दोनों में यह फोन फ्लैगशिप सेगमेंट में नए स्टैंडर्ड्स सेट कर सकता है।
बैटरी को मिलेगा वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट
बैटरी की बात करें तो Find X9s में 7000mAh की बड़ी बैटरी मिलने सकती है। यह बैटरी वायर्ड और वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करेगी। इतनी बड़ी बैटरी के साथ फोन लंबा बैकअप दे सकेगा। Oppo Find X9s के Android 16 पर बेस्ड ColorOS 16 के साथ लॉन्च होने की उम्मीद है। संभव है कि यह IP68 या IP69 रेटिंग के साथ आए।
रिपोर्ट्स के अनुसार, Oppo Find X9 Ultra को मार्च 2026 के आसपास पेश किया जा सकता है। अगर कंपनी अपने पुराने लॉन्च पैटर्न को फॉलो करती है, तो उसी समय Find X9s और Find X9s+ भी लॉन्च हो सकते हैं।
