7000mAh की बैटरी वाला गजब फोन, मिलेंगे 200MP के दो कैमरे, सेल्फी कैमरा 32MP का

ओप्पो का नया फोन आने वाला है। यह फोन कंपनी की Find X9 सीरीज का है। अफवाहों के अनुसार इस फोन का नाम Find X9s Pro हो सकता है। लीक रिपोर्ट के अनुसार फोन में 200 मेगापिक्सल के दो कैमरे और 7000mAh की बैटरी मिलेगी।

ओप्पो का नया फोन आने वाला है। यह फोन कंपनी की Find X9 सीरीज का है। अफवाहों के अनुसार इस फोन का नाम Find X9s Pro हो सकता है। यह एक कॉम्पैक्ट फोन होगा, जो डाइमेंसिटी 9500 प्रोसेसर से लैस होगा। हालांकि, कंपनी ने अभी इस फोन को कन्फर्म नहीं किया है, लेकिन इसी बीच टिपस्टर डिजिटल चैट स्टेशन ने इस अपकनिंग फोन के स्पेसिफिकेशन्स को शेयर करके यूजर्स की एक्साइटमेंट को काफी बढ़ा दिया है। लीक के अनुसार यह फोन 6.32 इंच के डिस्प्ले के साथ आएगा। साथ ही इसमें कंपनी 200 मेगापिक्सल के दो कैमरे देने वाली है। आइए डीटेल में जानते हैं कि टिपस्टर ने इस फोन के बारे में क्या जानकारियां दी हैं।

200 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलिफोटो लेंस भी लीक रिपोर्ट के अनुसार कंपनी इस फोन में 6.32 इंच का डिस्प्ले दे रही है। यह डिस्प्ले 1.5K रेजॉलूशन के साथ आएगा। फोन का डिस्प्ले LTPS टेक्नोलॉजी और LIPO पैकेजिंग वाला यह डिस्प्ले थिन बेजल्स वाला होगा। टिपस्टर की मानें, तो फोन में कंपनी प्रोसेसर के तौर पर मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9500 चिपसेट देने वाली है। फोटोग्राफी के लिए फोन में आपको 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलेगा। इसके अलावा कंपनी इस डिवाइस में 3x जूम के साथ 200 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलिफोटो लेंस भी मिलेगा।

32MP का सेल्फी कैमरा और 7000mAh की बैटरी इसके अलावा कंपनी फोन के रियर में 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड ऐंगल कैमरा भी देने वाली है। वहीं, सेल्फी के लिए आपको इसमें 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल सकता है। फोन में कंपनू एक 3.2 मेगापिक्सल का Danxia कलर रीस्टोरेशन लेंस भी देने वाली है, जो फोटोज की कलर ऐक्यूरेसी को इंप्रूव करेगा। फोन को पावर देने के लिए कंपनी इसमें 7000mAh की बैटरी देने वाली है। यह बैटरी 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट कर सकती है। साथ ही फोन वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी ऑफर कर सकता है।