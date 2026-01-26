Hindustan Hindi News
200MP + 200MP कैमरे वाला नया स्मार्टफोन, मिल सकती है 7000mAh की बैटरी

200MP + 200MP कैमरे वाला नया स्मार्टफोन, मिल सकती है 7000mAh की बैटरी

संक्षेप:

ओप्पो का नया फोन 200 मेगापिक्सल के दो कैमरा से लैस होगा। इनमें एक मेन कैमरा होगा और एक पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा होगा। यह जानकारी एक टिपस्टर ने दी है। फोन में कंपनी 7000mAh की बैटरी भी दे सकती है।

Jan 26, 2026 01:03 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
पिछले महीने यानी दिसंबर 2025 में एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें कहा गया था कि ओप्पो अपने अपकमिंग फोन - Oppo Find X9s में 200 मेगापिक्सल के दो कैमरे देने वाला है। इस रिपोर्ट के बाद से यूजर इस फोन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब इसी फोन के बारे में एक नया अपडेट आया, जिससे यूजर्स की एक्साइटमेंट और बढ़ने वाली है। पॉप्युलर टिपस्टर डिजिटल चैट स्टेशन की मानें, तो यह फोन 200 मेगापिक्सल के दो कैमरा से लैस होगा। इनमें एक मेन कैमरा होगा और एक पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा होगा। आइए डीटेल में जानते हैं कि लीक में फोन के बारे में क्या जानकारियां दी गई हैं।

इन फीचर्स के साथ आएगा फोन

लीक रिपोर्ट के अनुसार फोन में कंपनी 1.5K रेजॉलूशन के साथ 6.3 इंच का फ्लैट डिस्प्ले देने वाली है। चारों साइड्स में अल्ट्रा-नैरो बेजल्स के लिए फोन में LIPO पैकेजिंग ऑफर की जाएगी। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9500+ चिपसेट देने वाली है। फोटोग्राफी के लिए आपको इसमें 1/1.56 इंच के सेंसर के साथ 200 मेगापिक्सल का HP5 यूनिट मिलेगा। इसमें कंपनी पेरिस्कोप टेलीफोटो सेंसर भी दे सकती है, जो 200 मेगापिक्सल का होगा और यग 3x ऑप्टिकल जूम ऑफर करेगा।

फोन में आपको एक 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल कैमरा भी देखने को मिल सकता है। कलर ऐक्युरेसी और स्किन टोन के लिए इसमें कंपनी Danxia कलर रिप्रोडक्शन सिस्टम और मल्टीस्पेक्ट्रल सेंसर दे सकती है। फोन का डिस्प्ले 6.3 इंच का हो सकता है। यह फोन 7000mAh की बैटरी के साथ आ सकता है।

ये भी पढ़ें:वनप्लस का वॉटरप्रूफ फोन हुआ 12 हजार रुपये सस्ता, 36 मिनट में होता फुल चार्ज

फोन में कंपनी वायरलेस चार्जिंग भी दे सकती है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए कंपनी इसमें 3D अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर दे सकती है। फोन की लॉन्च टाइमलाइन के बारे में अभी कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है। माना जा रहा है कि यह फोन मार्च के आखिर में फाइंड X9 अल्ट्रा के साथ आ सकता है।

ये भी पढ़ें:सैमसंग के फोन में मिल सकता है गूगल पिक्सल का यह तगड़ा फीचर, बढ़ जाएगी सेफ्टी
Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
