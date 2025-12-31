Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़oppo find x9s india launch timeline along with key specifications leaked again
DSLR को टक्कर देगा यह छोटू फोन, इसमें 200MP के दो कैमरे, भारत में मचाएगा धूम

DSLR को टक्कर देगा यह छोटू फोन, इसमें 200MP के दो कैमरे, भारत में मचाएगा धूम

संक्षेप:

Oppo Find X9s के मार्च 2026 के आसपास लॉन्च होने की उम्मीद है। टिप्स्टर ने यह भी बताया कि यह फोन भारत में भी लॉन्च हो सकता है। कहा जा सकता है कि फोन में एक नए रियर कैमरा सेटअप हो सकता है, जिसमें 200 मेगापिक्सेल के दो रियर कैमरे होंगे।

Dec 31, 2025 08:52 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

6% OFF

Oppo Find X9 5G

Oppo Find X9 5G

  • checkSpace Black
  • check12GB/16GB RAM
  • check256GB / 512GB Storage
flipkart-logo

₹74999

₹79999

खरीदिये

discount

9% OFF

Vivo X300 5G

Vivo X300 5G

  • check16GB RAM
  • check512GB Storage
  • check6.78 inch Display Size
flipkart-logo

₹75999

₹83999

खरीदिये

discount

8% OFF

Realme GT 8 Pro

Realme GT 8 Pro

  • checkUrban Blue/Diary White
  • check12GB / 16GB RAM
  • check256GB / 512GB Storage
flipkart-logo

₹72999

₹79999

खरीदिये

discount

5% OFF

OnePlus 15

OnePlus 15

  • checkSand Dune (Light Titanium)
  • check12GB/16GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB Storage
amazon-logo

₹72999

₹76999

खरीदिये

Oppo Find X8 Ultra

Oppo Find X8 Ultra

  • checkMatte Black
  • check2GB or 16GB RAM
  • check256GB

₹76000

और जाने

Oppo भारत में एक नए कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन, Oppo Find X9s के साथ अपनी Find X9 लाइनअप का विस्तार कर सकता है। एक बार फिर इस फोन के खास स्पेसिफिकेशन्स ऑनलाइन सामने आ गए हैं, जिससे पता चलता है कि ओप्पो 2026 की शुरुआत में संभावित लॉन्च के लिए फोन तैयार कर रहा है। उम्मीद है कि यह फोन Find X9 सीरीज के दूसरे मॉडल्स से छोटा होगा, और यह Oppo Find X8s जैसा दिख सकता है। Oppo Find X9 Pro को नवंबर में स्टैंडर्ड फाइंड X9 के साथ भारत में लॉन्च किया गया था। चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर...

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

6% OFF

Oppo Find X9 5G

Oppo Find X9 5G

  • checkSpace Black
  • check12GB/16GB RAM
  • check256GB / 512GB Storage
flipkart-logo

₹74999

₹79999

खरीदिये

discount

9% OFF

Vivo X300 5G

Vivo X300 5G

  • check16GB RAM
  • check512GB Storage
  • check6.78 inch Display Size
flipkart-logo

₹75999

₹83999

खरीदिये

discount

8% OFF

Realme GT 8 Pro

Realme GT 8 Pro

  • checkUrban Blue/Diary White
  • check12GB / 16GB RAM
  • check256GB / 512GB Storage
flipkart-logo

₹72999

₹79999

खरीदिये

discount

5% OFF

OnePlus 15

OnePlus 15

  • checkSand Dune (Light Titanium)
  • check12GB/16GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB Storage
amazon-logo

₹72999

₹76999

खरीदिये

Oppo Find X8 Ultra

Oppo Find X8 Ultra

  • checkMatte Black
  • check2GB or 16GB RAM
  • check256GB

₹76000

और जाने

Oppo Find X9s के इंडिया लॉन्च की टाइमलाइन सामने आई, स्पेसिफिकेशन्स फिर से लीक

टिप्स्टर देबयान रॉय (@Gadgetsdata) की एक एक्स पोस्ट के अनुसार, Oppo Find X9s के मार्च 2026 के आसपास लॉन्च होने की उम्मीद है। टिप्स्टर ने यह भी बताया कि यह फोन भारत में भी लॉन्च हो सकता है। हालांकि, इस दावे पर पूरी तरह भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कंपनी की तरफ से फाइंड X9s मॉडल के बारे में किसी भी प्लान की कोई जानकारी नहीं दी गई है, और इसका पिछला मॉडल भी देश में लॉन्च नहीं हुआ था।

oppo find x9s india launch

Oppo Find X9s में कॉम्पैक्ट डिस्प्ले, दमदार प्रोसेसर

ओप्पो फाइंड X9s में 6.3-इंच का एमोलेड या OLED डिस्प्ले होने की उम्मीद है, जिसका रिजॉल्यूशन 1.5K होगा और यह 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा। कहा जा रहा है कि पैनल में एलटीपीएस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे यह फिक्स्ड रिफ्रेश रेट के बीच स्विच कर सकेगा। उम्मीद है कि यह स्मार्टफोन मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9500+ चिपसेट से लैस होगा, जिससे यह फ्लैगशिप परफॉर्मेंस सेगमेंट में अपनी जगह बनाएगा।

ये भी पढ़ें:नए साल का धांसू OFFER: पुरानी कीमत में लें EXTRA डेटा, इन प्लान्स पर ऑफर
ये भी पढ़ें:200MP कैमरा और स्मूद डिस्प्ले, आते ही छा जाएगा OnePlus 16, डिटेल्स लीक

फोन में 200 मेगापिक्सेल के दो कैमरे

रिपोर्ट्स के मुताबिक, ओप्पो फाइंड X9s के लिए एक नए रियर कैमरा सेटअप पर विचार कर रहा है, जिसमें 200-मेगापिक्सेल का प्राइमरी सेंसर और 200-मेगापिक्सेल का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा होगा, साथ में 50-मेगापिक्सेल का अल्ट्रा-वाइड लेंस भी होगा। अगर यह सच होता है, तो यह Oppo Find X8s से एक बड़ा बदलाव होगा, जिसमें हैसलब्लैड-ट्यून्ड ट्रिपल 50-मेगापिक्सेल कैमरा सिस्टम है।

फोन में 7000 एमएएच की बड़ी बैटरी

ओप्पो फाइंड X9s में 7000mAh की बैटरी होने की उम्मीद है, जो 6.3-इंच डिस्प्ले वाले फोन के लिए काफी खास होगी। वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट की भी उम्मीद है। कंपेरिजन के लिए बता दें कि, ओप्पो फाइंड X8s में 5700mAh की बैटरी है। ओप्पो फाइंड X9s के लेटेस्ट लीक में बताए गए अन्य खास फीचर्स में डिस्प्ले के नीचे एम्बेडेड अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर, एक मेटल फ्रेम और पानी और धूल से बचाव के लिए IP68 या IP69 रेटिंग शामिल हैं।

भारत में भी लॉन्च हो सकता है फोन

ओप्पो फाइंड X9 सीरीज में अभी ओप्पो फाइंड X9 और ओप्पो फाइंड X9 प्रो शामिल हैं, जो 18 नवंबर को भारत में लॉन्च हुए थे। कंपनी ने अप्रैल में ग्लोबल लॉन्च के बाद भारत में ओप्पो फाइंड X8s मॉडल लॉन्च नहीं किया, इसलिए यह साफ नहीं है कि इसका सक्सेसर यानी ओप्पो फाइंड X9s भारत में लॉन्च होगा या नहीं।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Samsung Galaxy S25 FE 5G

Samsung Galaxy S25 FE 5G

  • check12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.7-inch Display Size
amazon-logo

₹59999

खरीदिये

discount

12% OFF

Google Pixel 10

Google Pixel 10

  • checkChalk White
  • check12 GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹70299

₹79999

खरीदिये

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
Gadgets Hindi News Oppo

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।