DSLR को टक्कर देगा यह छोटू फोन, इसमें 200MP के दो कैमरे, भारत में मचाएगा धूम

Dec 31, 2025 08:52 pm IST

Oppo भारत में एक नए कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन, Oppo Find X9s के साथ अपनी Find X9 लाइनअप का विस्तार कर सकता है। एक बार फिर इस फोन के खास स्पेसिफिकेशन्स ऑनलाइन सामने आ गए हैं, जिससे पता चलता है कि ओप्पो 2026 की शुरुआत में संभावित लॉन्च के लिए फोन तैयार कर रहा है। उम्मीद है कि यह फोन Find X9 सीरीज के दूसरे मॉडल्स से छोटा होगा, और यह Oppo Find X8s जैसा दिख सकता है। Oppo Find X9 Pro को नवंबर में स्टैंडर्ड फाइंड X9 के साथ भारत में लॉन्च किया गया था। चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर...

Oppo Find X9s के इंडिया लॉन्च की टाइमलाइन सामने आई, स्पेसिफिकेशन्स फिर से लीक टिप्स्टर देबयान रॉय (@Gadgetsdata) की एक एक्स पोस्ट के अनुसार, Oppo Find X9s के मार्च 2026 के आसपास लॉन्च होने की उम्मीद है। टिप्स्टर ने यह भी बताया कि यह फोन भारत में भी लॉन्च हो सकता है। हालांकि, इस दावे पर पूरी तरह भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कंपनी की तरफ से फाइंड X9s मॉडल के बारे में किसी भी प्लान की कोई जानकारी नहीं दी गई है, और इसका पिछला मॉडल भी देश में लॉन्च नहीं हुआ था।

Oppo Find X9s में कॉम्पैक्ट डिस्प्ले, दमदार प्रोसेसर ओप्पो फाइंड X9s में 6.3-इंच का एमोलेड या OLED डिस्प्ले होने की उम्मीद है, जिसका रिजॉल्यूशन 1.5K होगा और यह 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा। कहा जा रहा है कि पैनल में एलटीपीएस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे यह फिक्स्ड रिफ्रेश रेट के बीच स्विच कर सकेगा। उम्मीद है कि यह स्मार्टफोन मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9500+ चिपसेट से लैस होगा, जिससे यह फ्लैगशिप परफॉर्मेंस सेगमेंट में अपनी जगह बनाएगा।

फोन में 200 मेगापिक्सेल के दो कैमरे रिपोर्ट्स के मुताबिक, ओप्पो फाइंड X9s के लिए एक नए रियर कैमरा सेटअप पर विचार कर रहा है, जिसमें 200-मेगापिक्सेल का प्राइमरी सेंसर और 200-मेगापिक्सेल का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा होगा, साथ में 50-मेगापिक्सेल का अल्ट्रा-वाइड लेंस भी होगा। अगर यह सच होता है, तो यह Oppo Find X8s से एक बड़ा बदलाव होगा, जिसमें हैसलब्लैड-ट्यून्ड ट्रिपल 50-मेगापिक्सेल कैमरा सिस्टम है।

फोन में 7000 एमएएच की बड़ी बैटरी ओप्पो फाइंड X9s में 7000mAh की बैटरी होने की उम्मीद है, जो 6.3-इंच डिस्प्ले वाले फोन के लिए काफी खास होगी। वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट की भी उम्मीद है। कंपेरिजन के लिए बता दें कि, ओप्पो फाइंड X8s में 5700mAh की बैटरी है। ओप्पो फाइंड X9s के लेटेस्ट लीक में बताए गए अन्य खास फीचर्स में डिस्प्ले के नीचे एम्बेडेड अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर, एक मेटल फ्रेम और पानी और धूल से बचाव के लिए IP68 या IP69 रेटिंग शामिल हैं।