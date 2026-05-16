OPPO के इन फोन्स पर छप्परफाड़ ऑफर, ₹22000 का एक्सचेंज बोनस, ₹11000 के फ्री गिफ्ट्स; फ्री रिप्लेसमेंट भी

OPPO ने घोषणा की कि OPPO Find X9 Ultra और OPPO Find X9s स्मार्टफोन 21 मई को भारतीय बाजार में लॉन्च होंगे। लॉन्च से पहले इन दोनों फोन्स की कीमत और ऑफर डिटेल्स सामने आ गई है। आप भी देखें खरीदने के लिए कितना रखना होगा बजट

ओप्पो के दो नए स्मार्टफोन भारतीय बाजार में धूम मचाने के लिए आ रहे हैं। OPPO ने घोषणा की कि OPPO Find X9 Ultra और OPPO Find X9s स्मार्टफोन 21 मई को भारतीय बाजार में लॉन्च होंगे। इन डिवाइस के लिए माइक्रोसाइट्स Amazon India, Flipkart और OPPO India की वेबसाइट पर पहले से ही लाइव हो चुकी हैं। अगले हफ्ते भारत में लॉन्च होने से पहले, टिप्स्टर संजू चौधरी ने OPPO Find X9 Ultra और OPPO Find X9s स्मार्टफोन की भारतीय कीमतें और ऑफर शेयर किए हैं। यह दोनों कंपनी के फ्लैगशिप फोन है। अगर आप भी इन्हें खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो देखें कितना रखना होगा बजट और कितनी है इनकी कीमत...

भारत में OPPO Find X9s और X9 Ultra की कीमत (लीक के अनुसार) OPPO Find X9 Ultra के 12+512GB वेरिएंट की कीमत 1,69,999 रुपये बताई जा रही है, जबकि OPPO Find X9s के 12+256GB वेरिएंट की कीमत 79,999 रुपये और 12+512GB वेरिएंट की कीमत 89,999 रुपये हो सकती है।

OPPO Find X9 Ultra

- प्री-बुकिंग गिफ्ट: मुफ्त प्रीमियम गिफ्ट बॉक्स, जिसमें OPPO Enco Air 5 Pro और कवर केस शामिल हैं, जिनकी कीमत 11,000 रुपये है।

- ₹22,000 का एक्सचेंज बोनस, या 24 महीने की जीरो डाउन पेमेंट, या एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, यस बैंक, टीवीएस क्रेडिट और UPI पर 10% का इंस्टेंट कैशबैक।

- 60% की सुनिश्चित बायबैक गारंटी।

- हार्डवेयर में खराबी होने पर 180 दिनों के अंदर रिप्लेसमेंट।

- 3 महीने के लिए गूगल AI प्रो का फ्री सब्सक्रिप्शन।

- 3 महीने के लिए स्पॉटिफाई प्रीमियम स्टैंडर्ड का फ्री सब्सक्रिप्शन।

OPPO Find X9s

- प्री-बुकिंग गिफ्ट: मुफ्त प्रीमियम गिफ्ट बॉक्स, जिसमें OPPO Enco Buds 3 Pro और और कवर केस शामिल हैं, जिनकी कीमत 5,000 रुपये है।

- 24 महीने की जीरो डाउन पेमेंट या टीवीएस क्रेडिट, एचडीएफसी, एसबीआई, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, कोटक, यस बैंक और UPI पर 10% तक का इंस्टेंट कैशबैक, या 16% तक का एक्सचेंज बोनस।

- 60% की सुनिश्चित बायबैक गारंटी।

- 180 दिनों के अंदर हार्डवेयर में खराबी होने पर रिप्लेसमेंट।

- 3 महीने के लिए गूगल AI प्रो का फ्री सब्सक्रिप्शन।

- 3 महीने का स्पॉटिफाई प्रीमियम स्टैंडर्ड का फ्री सब्सक्रिप्शन।